Плитка треснула, ламинат разошёлся: в новостройке неприятности с полом начинаются ещё до укладки

В новостройке пол — это не просто "что-то под ноги", а штука, которая первой принимает на себя все сюрпризы дома. Стяжка ещё может не до конца просохнуть, конструкция — чуть гулять после сдачи, а в итоге через сезон на покрытии вылезают щели, волны или вздутия. У знакомых такой ремонт однажды закончился тем, что красивый ламинат у двери пошёл по швам, хотя на вид всё было ровно и аккуратно. Поэтому выбор здесь упирается не только в цену и картинку, но и в то, как дом поведёт себя после заселения.

"Если в новостройке торопиться с полом и закрыть влажную стяжку, потом всплывают одни и те же проблемы: вздутия, отслоения и слабые замки у ламината или паркетной доски. Перед укладкой нужно смотреть не на внешний вид основания, а на его влажность, прочность и ровность. И ещё учитывать деформационные швы, потому что дом после сдачи какое-то время продолжает двигаться". строитель Михаил Волков

Какое покрытие выбрать

Для новостройки обычно смотрят на четыре варианта: ламинат, кварцвинил, плитку и паркетную доску. У каждого свой характер, и универсального решения тут нет. Всё упирается в бюджет, назначение комнаты и привычки семьи: есть ли дети, животные, нужен ли тёплый пол, как часто в квартире бывает вода на полу.

Ламинат берут, когда хочется уложиться в разумную сумму и получить внешний вид под дерево. Он хорошо подходит для спальни, детской и других жилых комнат, где нет постоянной сырости и тяжёлой нагрузки. Но с водой он дружит плохо: если жидкость задержится в стыках, покрытие может разбухнуть.

Кварцвинил выглядит практичнее, потому что устойчив к влаге и нагрузкам. Его часто тянут единым контуром по квартире, без порогов, и это удобно для кухни, прихожей и влажных зон. Когда квартира берётся в новостройке с плотной планировкой и разными по нагрузке зонами, такой вариант нередко оказывается удобнее чисто "комнатных" покрытий.

Плитка лучше всего работает там, где на пол часто попадают вода и грязь: в ванной, санузле, кухне и прихожей. Она долговечная, легко моется и не боится влаги. Паркетная доска, наоборот, выбирается ради натурального дерева, тёплой поверхности и более мягкого ощущения под ногами, но её обычно оставляют для гостиной, спальни и кабинета.

Что проверить перед укладкой

В новостройке главные враги нормального пола — плохая стяжка и продолжающиеся деформации дома. Если основание получилось неровным, влажным или слабым, финишное покрытие долго не протянет. Ламинат начинает расходиться по швам, паркетная доска деформируется, а плитка теряет надёжную опору.

Первым делом проверяют ровность стяжки. Перепады по основанию потом аукнутся и на укладке, и на сроке службы покрытия. На глаз здесь полагаться нельзя: поверхность может казаться нормальной, а на деле уже быть проблемной.

Следом смотрят влажность основания. Это не тот случай, когда достаточно потрогать пол рукой или "прикинуть по виду". Нужен реальный замер и сверка с требованиями конкретного материала. Если закрыть влажную стяжку финишным покрытием, дальше обычно идут вздутия, грибок и отслоения.

Ещё один момент — прочность стяжки и деформационные швы. В новостройке после сдачи дом ещё может давать небольшие изменения, поэтому при плавающих покрытиях нужны зазоры. Общие требования к допустимым деформациям зданий прописаны в СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений".

Один пол на всю квартиру или разные покрытия

Одно покрытие по всей квартире — вариант удобный, но не всегда разумный. В прихожей, кухне и ванной нагрузка совсем другая: там больше воды, песка и грязи. А в спальне или детской обычно важнее, чтобы пол был тёплым и не раздражал каждый раз, когда босиком встаёшь утром.

Для ванной и санузла чаще выбирают плитку, керамогранит или кварцвинил. Для кухни и прихожей подходят влагостойкие и износостойкие материалы, включая плитку, керамогранит, кварцвинил и влагостойкий ламинат. Если квартира в новостройке небольшая, решение с разными покрытиями ещё и помогает точнее разложить бюджет по зонам, а не лить всё в один общий квадрат.

Для спальни и детской чаще берут паркетную доску или качественный ламинат. Если в квартире предусмотрен тёплый пол, лучше смотреть в сторону плитки, керамогранита или кварцвинила. Деревянные покрытия при сильном нагреве могут пересыхать и расходиться, а потом это уже не исправить косметикой.

Если есть желание убрать пороги совсем, нужен материал, который нормально переносит влагу и подходит для тёплого пола. В таком случае чаще всего выбирают именно кварцвинил. Он позволяет пройтись единым полотном почти по всей квартире и не разрывать интерьер лишними стыками.

На чём экономить можно, а на чём нет

По деньгам бюджетный вариант с укладкой и подложкой обычно укладывается в 1800–2500 ₽/м². Более долговечные решения стартуют от 2900 ₽/м² и выше, и дальше сумма растёт уже в зависимости от покрытия и подготовки основания. Тут цена редко бывает случайной: за более дорогой материал обычно платят за износостойкость, влагостойкость и стабильную геометрию.

Разумнее всего экономить на декоративной части, если помещение не слишком нагружено. А вот на основании и подложке экономить опасно. Сэкономили на выравнивании или влагозащите — и потом получили вздутие, волны или рассохшийся материал.

Ламинат, кварцвинил и даже паркетная доска требуют нормальной базы, а не "ну вроде и так пойдёт". Если основание слабое, дорогой пол тоже долго не проживёт. Поэтому настоящая экономия здесь начинается не с выбора самого дешёвого покрытия, а с нормальной подготовки.

"Самая частая ошибка в новостройке — пытаться сэкономить на том, что потом всё равно придётся переделывать. Если основание слабое или влажное, даже дорогой кварцвинил не спасёт картину. Гораздо надёжнее сначала проверить стяжку и только потом выбирать покрытие под конкретную зону квартиры". строитель Михаил Волков

FAQ

Можно ли сразу стелить пол после сдачи дома?

Нет, если стяжка ещё влажная или дом продолжает давать усадку. Сначала проверяют основание, а уже потом переходят к финишному покрытию.

Что надёжнее для кухни — ламинат или кварцвинил?

Для кухни практичнее кварцвинил, потому что он лучше переносит влагу и нагрузку. Ламинат там допустим только при аккуратном использовании и хорошем основании.

Нужен ли тёплый пол под плитку?

Нет, но с ним плитка становится заметно комфортнее. Без подогрева она остаётся холодной на ощупь.

На чём чаще всего экономят зря?

На выравнивании стяжки, влагозащите и подложке. Именно эти вещи потом и бьют по кошельку повторным ремонтом.

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