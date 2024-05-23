Юрай Цинтула, который осуществил покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо, никому не сообщал о своих намерениях, заранее спланировав нападение за 48 часов до его осуществления, передает информационный портал Pravda.
"Он хотел отомстить и хотя утверждает, что не стремился убить кого-либо, а лишь желал "повредить здоровью" премьера Роберта Фицо, чтобы тот не мог исполнять свои обязанности, — отмечает портал, ссылаясь на материалы суда, который одобрил арест Цинтулы.
По информации портала, Цинтула выразил желание извиниться перед премьером сегодня. Издание также подчеркивает, что нападавший не раскрывал своих планов никому и пытался стрелять так, чтобы не причинить вреда никому, кроме главы правительства.
Покушение на Фицо, который неоднократно выступал против поставок вооружений в Украину и стремления этой страны вступить в НАТО, произошло 15 мая после заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии — Братиславы. Премьера доставили в больницу города Банска-Бистрица на вертолете. По информации МВД, Фицо был госпитализирован в состоянии критической тяжести. В результате покушения Фицо был застрелен пятью выстрелами в голову, нападавшего задержали на месте происшествия. Вице-премьер утверждал, что в главу правительства попали четыре пули, одна из которых пробила желудок политика.
Согласно данным МВД, нападавший действовал под влиянием политических мотивов. Словацкие СМИ сообщили, что 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил покушение, выстрелив в Фицо, когда тот поприветствовал людей, находившихся поблизости от места проведения заседания правительства. По информации ведомства, мужчина не одобрял действия правительства страны, включая заморозку поставок оружия в Украину. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного тюремного срока. Изначально МВД сообщало, что нападавший действовал в одиночку, однако в настоящее время следователи проверяют версию о возможных сообщниках у атакующего.
Глава правительства Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также утверждал, что будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, так как это, по его мнению, могло вызвать Третью мировую войну. Фицо отмечал, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с активизации украинских неонацистов, а Россию обманывали, обещая, что НАТО не будет расширяться. Глава правительства выступал против отправки военных в Украину. По его словам, возможное направление военных НАТО в эту страну привело бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не желает становиться врагом России.
Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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