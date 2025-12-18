Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
20-метровый новогодний шар на Поклонной горе в Москве
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:16

Пока все смотрят на Кремли, здесь едят пастилу и улиток: скрытая гастрономия Подмосковья

Сергиев Посад готовит медовую коврижку по монастырским традициям — Турпром

Подмосковье давно перестало быть лишь фоном для зимних прогулок и экскурсионных поездок. За привычными пейзажами скрывается насыщенная гастрономическая карта, где каждый город может удивить своим фирменным вкусом. Новогодние каникулы — удобный повод совместить путешествия и кулинарные открытия, не уезжая далеко от столицы. Об этом сообщает Турпром.

Коломна: традиции, проверенные веками

Коломна по праву считается одним из главных гастрономических центров Подмосковья. Здесь старинные рецепты не просто сохраняют, а делают частью городской культуры. Главным символом остаётся пастила, которую готовят по дореволюционным технологиям на музейных фабриках.

Яблочная, клюквенная и малиновая версии отличаются насыщенным вкусом и натуральным составом. Не менее известны коломенские калачи, выпекаемые по старинным рецептам и подаваемые с разными начинками. Отдельного внимания заслуживают блюда из улиток, выращенных на ферме в селе Парфентьево, где предлагают эскарго в классическом исполнении.

Сергиев Посад: сладость с духовной историей

Сергиев Посад ассоциируется прежде всего с Троице-Сергиевой лаврой, но и местная кухня заслуживает внимания. Главный гастрономический символ города — медовая коврижка. Её готовят из ржаной муки и натурального мёда, сохраняя традиционный вкус, знакомый паломникам и путешественникам. В трапезных рядом с Лаврой можно попробовать блюда по монастырским рецептам, которые передавались из поколения в поколение и до сих пор остаются частью кулинарного наследия региона.

Зарайск: пряности и дымные ароматы

Зарайск известен своим кремлём, но гастрономическая сторона города не менее выразительна. Местная коврижка отличается добавлением трав и специй, что придаёт ей особый аромат. Дополняют картину копчёности — сало, колбасы и сосиски, приготовленные по традиционным рецептам без лишних добавок. Такие продукты часто покупают в качестве съедобных сувениров, поскольку они долго сохраняют вкус и качество.

Серпухов: гастрономия с литературным акцентом

Серпухов тесно связан с именем Антона Чехова, и это отражается даже в местной кухне. Одним из узнаваемых блюд стали битки с луком — котлеты из фермерской говядины с обжаренным луком. Их подают в местных кафе, делая акцент на простоте и сытности, характерной для русской кухни конца XIX века. Такие блюда позволяют почувствовать атмосферу времени, когда Серпухов был важным культурным центром.

Можайск и другие вкусы Подмосковья

Можайск славится фермерскими продуктами, среди которых выделяется топлёный творог с мягким кремовым вкусом и карамельными нотами. В Егорьевске туристов привлекают пасеки и ароматный мёд из разнотравья. Звенигород предлагает погружение в мир русских десертов — от пряников до сбитня. В Истре можно найти разнообразные сыры, а Дмитров известен соленьями и вареньем, включая необычные варианты из шишек и огурцов. Клин завершает гастрономический маршрут пивоваренными традициями и пряниками с мёдом и специями.

Подмосковная кухня — это не набор случайных блюд, а живая история региона, рассказанная через вкусы. Новогодние праздники дают возможность открыть её заново, сочетая путешествия, дегустации и знакомство с местными традициями.

