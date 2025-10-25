Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
шпинат
шпинат
© Own work by Joydeep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 16:04

Пока соседи укрывают грядки, вы собираете салат: секрет шпината, которому не страшен холод

Осенний шпинат продолжает расти при понижении температуры и коротком световом дне

Осенний шпинат — одна из самых благодарных культур для позднего сезона. Он не боится холода, быстро растёт и позволяет собирать свежую зелень даже тогда, когда большинство растений уже ушло в зимний покой. При правильной посадке и уходе шпинат способен давать урожай до самых морозов.

Почему стоит выращивать шпинат осенью

Осенний шпинат обладает рядом преимуществ перед весенним: он лучше переносит понижение температуры, не стрелкуется и дольше сохраняет сочность листьев. Даже при заморозках до -9 °C растения не погибают, а рост продолжается вплоть до сокращения светового дня менее 9 часов.

Кроме того, в прохладную погоду шпинат накапливает больше витаминов и минералов, а его вкус становится мягче.

Период посадки Оптимальная температура Урожай Устойчивость
Конец августа — середина сентября +10…+18 °C Октябрь — ноябрь До -9 °C

Советы шаг за шагом: как вырастить осенний шпинат

  1. Выберите место. Лучшая локация — участок с утренним солнцем и лёгкой полутенью во второй половине дня.

  2. Подготовьте почву. Она должна быть рыхлой, плодородной и дренированной. Перед посевом внесите компост или перегной.

  3. Определите время посева. Сейте за 6-8 недель до ожидаемых заморозков — чаще всего это конец августа или начало сентября.

  4. Посейте семена. Глубина посева — 1,5-2 см, расстояние между рядами — около 20 см.

  5. Поливайте регулярно. До появления всходов — утром и вечером. После — 1 раз в неделю.

  6. Проредите ростки. Когда растения достигнут 5 см, оставляйте между ними 7-10 см для лучшего развития.

  7. Мульчируйте грядки. Слой соломы или торфа сохраняет влагу и подавляет сорняки.

  8. Собирайте урожай выборочно. Срезайте внешние листья, оставляя сердцевину — шпинат продолжит отрастать.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: посев слишком рано в жаркую погоду.
    Последствие: растения стрелкуются и дают мелкие листья.
    Альтернатива: начинать посев, когда температура устойчиво опускается ниже +20 °C.

  • Ошибка: слишком густая посадка.
    Последствие: слабая вентиляция и риск грибковых болезней.
    Альтернатива: прореживание на ранней стадии роста.

  • Ошибка: избыточный полив осенью.
    Последствие: корневая гниль при понижении температуры.
    Альтернатива: умеренный полив, только при подсыхании почвы.

А что если осень затяжная и тёплая?

В этом случае шпинат будет расти быстрее, но может преждевременно зацвести. Чтобы этого избежать, можно использовать затеняющую сетку или сажать шпинат в полутени. Если же прогноз обещает резкое похолодание, грядки накрывают агроволокном или низкими дугами, что продлевает сезон сбора.

Плюсы и минусы осеннего шпината

Преимущества Недостатки
Высокая холодостойкость Требует защиты от заморозков при -10 °C
Богат витаминами и железом Не любит жару и пересушивание
Устойчивая урожайность Короткий период активного роста
Подходит для заморозки Может поражаться тлёй и слизнями

Защита от холода

Чтобы продлить сезон, садоводы используют несколько методов:

  • Нетканое полотно (спанбонд). Легко укладывается и пропускает воздух.

  • Холодные рамы. Низкие конструкции из дерева и стекла защищают грядки от ветра.

  • Мульчирование. Слой органики удерживает влагу и тепло.

  • Мини-туннели. Помогают сохранить тепло даже при небольших заморозках.

При использовании этих укрытий шпинат можно собирать до конца ноября, а в мягком климате — даже в декабре.

FAQ

Когда сажать шпинат под зиму?
В средней полосе — с конца августа до середины сентября. Главное — чтобы растения успели укорениться до устойчивых морозов.

Какой сорт подходит для осеннего выращивания?
Лучше выбирать холодостойкие сорта: "Виктория", "Гигант", "Матадор", "Спокейн".

Можно ли собирать шпинат после заморозков?
Да, листья сохраняют вкус и питательность, если их срезать до оттаивания.

Как хранить шпинат после сбора?
Лучше всего — заморозить. Для этого зелень моют, обсушивают и замораживают порционно.

Мифы и правда

  • Миф: шпинат нужно выращивать только весной.
    Правда: осенние посадки дают не меньший урожай и часто более устойчивы к болезням.

  • Миф: замороженный шпинат теряет витамины.
    Правда: при быстрой заморозке сохраняется до 90 % питательных веществ.

  • Миф: шпинат погибает при первом морозе.
    Правда: большинство сортов выдерживают до -9 °C без потери урожайности.

Исторический контекст

Шпинат пришёл в Европу из Персии около тысячи лет назад. В Средневековье его называли "зелёным золотом" из-за способности быстро расти и питательной ценности. В XVII веке его активно выращивали при монастырях и дворцовых садах, а к XIX веку он стал основной культурой для осеннего и весеннего сбора зелени в Европе и России.

Три интересных факта

  • В листьях шпината содержится в 2 раза больше железа, чем в свёкле и салате.

  • Кулинары называют его "королём гарниров" — он подходит к мясу, рыбе и яйцам.

  • Из шпината получают натуральный зелёный краситель для пасты и десертов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чайный сад обеспечивает натуральные напитки и украшает участок живыми растениями сегодня в 12:27
Кофе нервно курит в углу: как чайный сад на балконе возвращает людям энергию и запах лета

Вырастите собственный чайный сад и наслаждайтесь ароматными травами без химии. Мята, лаванда и ромашка подарят здоровье, уют и красоту вашему дому.

Читать полностью » Учёные напомнили: осенняя обрезка крыжовника повышает зимостойкость и продлевает жизнь куста до 30 лет сегодня в 11:31
Осень — проверка на прочность: крыжовник переживёт зиму только если сделать это вовремя

Осень — время позаботиться о ягоднике. Как подготовить крыжовник к морозам, чтобы он не вымерз и дал щедрый урожай весной — пошаговое руководство.

Читать полностью » Садовые сетки защищают растения от вредителей и солнца при правильной установке сегодня в 11:27
Лианы, комары и соседи в шоке: зачем дачники натягивают сетки по всему участку

Садовые сетки — универсальный инструмент, защищающий растения, поддерживающий лианы и создающий тень. Узнайте, как выбрать и применить их с максимальной пользой.

Читать полностью » Лаванда используется в кулинарии, косметике и ароматерапии без химических добавок сегодня в 10:47
Аромат, чай и ванна в одном букете: как использовать лаванду круглый год без потери её силы

Как сохранить аромат лаванды и использовать её круглый год? Простые способы сушки, рецепты чая, ванн и косметических средств.

Читать полностью » Учёные уточнили: избыток влаги осенью повышает риск подгнивания корней у многолетников сегодня в 10:24
Сад засыпает, но не всё так просто: что нужно сделать, чтобы он проснулся сильнее

Осень — не повод прощаться с садом. Узнайте, как подготовить гортензии, розы, клематисы и другие растения к зиме, чтобы весной сад ожил с новой силой.

Читать полностью » Зелёный лук можно вырастить без земли и подоконников в полиэтиленовом пакете сегодня в 9:38
Без земли, без воды, без подоконника: способ вырастить зелёный лук, о котором молчали дачники

Хотите выращивать зелёный лук без земли и полива? Узнайте, как использовать полиэтиленовые пакеты и опилки, чтобы получить свежую зелень за неделю.

Читать полностью » Астрологи определили растения для каждого знака Зодиака: от монстеры до бонсая сегодня в 9:16
Хотите больше энергии и гармонии? Выберите растение по своему гороскопу

Каждый знак Зодиака имеет своё растение-душу. Одни цветут, чтобы вдохновлять, другие — чтобы напоминать о покое. Узнайте, кто ваш зелёный двойник.

Читать полностью » Хлорофитум, непентес и тилландсия помогают снизить влажность в квартире сегодня в 9:14
Тяжёлый воздух и запотевшие окна? Эти растения решают проблему без техники

Устали от запотевающих окон? Откройте секрет: 5 комнатных растений, которые борются с влажностью и делают воздух в помещении свежим и чистым.

Читать полностью »

Новости
Еда
Эксперты назвали главные ошибки при жарке шампиньонов: мытьё под водой и маленькая сковорода
Садоводство
Корни капусты после сбора урожая помогают восстановить почву весной
УрФО
Инфляция в Свердловской области снизилась до 9,7% — данные Банка России
Питомцы
Тыква полезна для собак при правильном приготовлении и дозировке
Наука
Валлортигара: изменения в структуре нейронных переходов могут повлиять на восприятие времени и эмоций
Спорт и фитнес
Методика Hannibal For King: круговая схема упражнений на турниках и брусьях
Садоводство
Артишок успешно растёт на даче и выдерживает умеренный климат при правильной посадке
Садоводство
Подсолнечники масличных сортов требуют больше пространства и фосфорных удобрений для урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet