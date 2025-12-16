Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:04

Пока Россия кутается в пуховики, Абхазия открывает окна: новогодний побег без виз и суеты

Россияне выбирают Абхазию для встречи Нового года 2026 — Турпром

Российские туристы всё активнее задумываются о новогодних путешествиях за границу, подбирая направления для встречи 2026 года. Пока одни ориентируются на снежные курорты, другие всё чаще смотрят в сторону мягкого климата и морского побережья. Абхазия в этом списке занимает особое место, сочетая простоту поездки и ощущение полноценного отдыха. Об этом сообщает издание "Турпром".

Почему Абхазия привлекает туристов зимой

Абхазия остаётся комфортным вариантом для тех, кто не готов к морозам, но хочет сменить обстановку и почувствовать праздничное настроение. В январе температура здесь обычно держится в пределах +8-10 градусов, что позволяет гулять у моря, ездить на экскурсии и проводить время на свежем воздухе. Отсутствие жары делает поездки менее утомительными, а зимние пейзажи придают курортам особое очарование.

Дополнительным плюсом для россиян остаётся простота въезда. Загранпаспорт не требуется, визовых формальностей нет, расчёты ведутся в рублях. Всё это упрощает планирование и делает Абхазию удобным направлением даже для коротких каникул.

Как в Абхазии встречают Новый год

Новый год здесь отмечают ярко, но без излишней суеты. В городах украшают центральные улицы и площади, устанавливают ёлки, проходят концерты и праздничные гуляния. При этом атмосфера остаётся камерной и спокойной, что особенно ценят туристы, уставшие от шумных мегаполисов.

В новогоднюю ночь принято собираться за щедрым столом. Большое внимание уделяется оформлению дома, так как считается, что красиво украшенное пространство приносит удачу и благополучие. Праздник воспринимается как семейный и тёплый, а не как массовое шоу.

Где остановиться на праздники

Абхазия предлагает разные форматы размещения. В Сухуме и Гагре работают современные отели с ресторанами и дополнительными услугами, многие из которых готовят специальные новогодние программы. Это удобный вариант для тех, кто хочет готовый сценарий праздника.

Тем, кто предпочитает тишину и самостоятельность, подойдут гостевые дома и частные виллы. Они часто располагаются в живописных местах и позволяют глубже погрузиться в местную атмосферу. При выборе жилья важно учитывать расположение, уровень комфорта и отзывы туристов.

Экскурсии и занятия в зимний период

Зима в Абхазии подходит для неспешных поездок и экскурсий. Туристы охотно посещают Сухум с его набережной, музеями и ботаническим садом, а также Гагру с парками и архитектурными памятниками. Отдельный интерес вызывают поездки к озеру Рица, которое зимой выглядит особенно впечатляюще.

Популярностью пользуются маршруты в Новый Афон, где можно посетить монастырь и знаменитую пещеру с подземными залами и озёрами. Любителям активности доступны пешие и конные прогулки в горах, рыбалка и поездки к термальным источникам.

Абхазская кухня как часть праздника

Новогодний стол в Абхазии — важная часть впечатлений. Местная кухня строится на натуральных продуктах и насыщенных вкусах. На праздничном застолье часто появляются мамалыга, мясные блюда с овощами, острые соусы, сырные пироги и ореховые закуски.

Неотъемлемым символом зимы остаются абхазские мандарины. При этом в меню нередко включают и привычные для россиян блюда, благодаря чему праздничный стол получается разнообразным и понятным.

Советы туристам: что важно учесть

  1. погода - зима мягкая, но переменчивая, поэтому стоит взять тёплую одежду, непромокаемую обувь и зонт.

  2. валюта - на территории Абхазии используется российский рубль, что упрощает расчёты.

  3. язык - большинство местных жителей свободно говорит по-русски, несмотря на государственный статус абхазского языка.

  4. транспорт - для передвижения подойдут маршрутки, автобусы, такси или аренда автомобиля.

  5. безопасность - страна считается спокойной для туристов, но базовые меры предосторожности соблюдать необходимо.

Заранее оформленная медицинская страховка и раннее бронирование жилья помогут избежать лишних сложностей в праздничный период.

Абхазия остаётся удачным выбором для встречи Нового года в тёплой и гостеприимной обстановке. Мягкий климат, насыщенная экскурсионная программа и местные традиции делают поездку запоминающейся и комфортной даже в зимние месяцы.

