Термессос
Термессос
© commons.wikimedia.org by Saffron Blaze is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:58

Пока Европа мёрзнет, Анталья празднует: как курорт переписывает правила зимнего отдыха

Анталья готовится к Новому 2026 году с рекордной загрузкой отелей — Турпром

Анталья уверенно подтверждает статус круглогодичного курорта и готовится встретить Рождество и Новый 2026 год в праздничном формате. Турецкая столица туризма заранее запустила зимний сезон, открыв отели и представив масштабные программы для гостей из разных стран. Курорт рассчитывает на рекордное число туристов, выбравших мягкий климат и атмосферу уюта вместо морозов. Об этом сообщает Турпром.

Праздники длиной в две недели

В отелях Антальи рождественские и новогодние торжества охватывают почти две недели. Программы рассчитаны как на католическое Рождество 24-25 декабря, так и на православное, которое отмечается 6-7 января. В этот период курорт буквально преображается: территории гостиниц украшены тематическими инсталляциями, гирляндами и новогодними елями, а вечерняя иллюминация создаёт ощущение большого европейского праздника.

Особый акцент сделан на комфорт иностранных гостей. Отели стремятся создать атмосферу, в которой туристы чувствуют себя не в стандартном курортном комплексе, а в тёплом, почти домашнем пространстве, где продумана каждая деталь отдыха.

Новогодняя ночь и гастрономия

Центральным событием станет новогодняя ночь. В пятизвёздочных отелях гостей ждут масштабные шоу-программы с участием популярных артистов, живой музыкой и праздничными представлениями. Не менее важной частью торжеств станет кухня: шеф-повара подготовили специальные меню, сочетающие рождественскую классику и локальные гастрономические традиции.

Президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Хакан Саатчиоглу отметил высокий спрос на зимний отдых в регионе.

"Этот год выдался более оживленным, чем предыдущий", — заявил Саатчиоглу.

Он также подчеркнул, что праздничные ужины будут ориентированы на международную аудиторию.

"Основным блюдом в специальных меню является индейка, а также будут предложены различные деликатесы и местные блюда", — отметил Саатчиоглу.

Прогнозы на конец года

Высокую активность подтверждают и представители курортных регионов. Президент Фонда продвижения Кемера и его окрестностей Волкан Йорулмаз заявил, что новогодний спрос ощущается во всех отелях.

"Новый год будет встречен с более высокой заполняемостью, чем в предыдущие годы", — заявил Йорулмаз.

Анталья является одним из наиболее предпочтительных направлений на Новый год, помимо горнолыжного туризма.

По его словам, туристический поток сохранится как минимум до первой недели января, а программы рассчитаны и на внутренний рынок, и на иностранных гостей.

Почему Анталья выигрывает зимой

Эксперты связывают успех курорта с сочетанием климата, инфраструктуры и гибкого подхода к запросам туристов. По мнению эксперта по туризму Александра Гордиеца, регион сумел предложить конкурентный продукт для зимнего отдыха.

"Сочетание комфортного климата, развитой инфраструктуры и богатого культурного наследия делает этот регион привлекательным для туристов из разных стран. Новогодние программы и гастрономические предложения лишь усиливают интерес к Анталье", — отметил он.

Анталья подходит к 2026 году в статусе одного из самых востребованных зимних направлений Средиземноморья, предлагая не просто отдых, а полноценный праздничный опыт, рассчитанный на гостей с разными ожиданиями.

