Согласно информации, предоставленной экстренными службами, в здании общежития МГУ им. М. В. Ломоносова на проспекте Вернадского начался пожар, что привело к срочной эвакуации жильцов.
Очаг возгорания обнаружен на девятом этаже здания. Свидетели происшествия отмечают густые клубы черного дыма, вырывающиеся из окон.
Стоит отметить, что подобные инциденты в общежитиях МГУ случались и ранее. Так, в 2018 году произошло чрезвычайное происшествие в одном из корпусов на юго-западе столицы. Тогда руководитель управления общежитиями университета сообщил о задымлении на одном из этажей Дома аспиранта и стажера, расположенного на улице Шверника.
Причиной задымления стали неполадки в электропроводке. В результате инцидента были эвакуированы жильцы только пострадавшего этажа, в то время как обитатели других уровней остались в своих комнатах.
Представители МЧС уточнили, что причиной задымления стало короткое замыкание в неисправном электроприборе, однако открытого огня зафиксировано не было.
Фото: From Wikimedia Commons/ Alexey Kljatov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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