Едим килограммами — рискуем ожогами: вот чем кешью опасен на самом деле

Каждый год ботанические сады по всему миру выбирают самые опасные растения, чтобы привлечь внимание к их скрытым свойствам и повысить осведомлённость людей о ядах в природе. В 2025 году звание самого ядовитого растения в мире неожиданно досталось растению, урожай которого мы с удовольствием едим килограммами — ореху кешью (Anacardium occidentale).

Орех, который нельзя есть сырым

Многие воспринимают кешью как полезный и безопасный продукт, богатый витаминами и минералами. Однако мало кто знает, что в сыром виде кешью опасен для здоровья. Его скорлупа содержит токсичное масло урушиол — то самое вещество, которое вызывает сильнейшее раздражение кожи и ожоги при контакте с ядовитым плющом.

"Эксперты предупреждают о вреде сырого кешью", — сообщили сотрудники ботанического сада.

Даже лёгкое прикосновение к оболочке свежесобранного ореха может привести к появлению волдырей и сильному зуду. При употреблении внутрь сырой кешью способен вызвать отравление, боли в желудке и воспалительные реакции.

Как кешью стал "самым ядовитым растением года"

Более двадцати лет сотрудники ботанического сада ежегодно составляют рейтинг из десяти наиболее опасных растений. Каждый победитель может вернуться в список не чаще чем через пять лет. В разные годы титул получали семена петрушки, зелёные части картофеля и даже декоративные цветы.

В 2025 году специалисты решили обратить внимание не на экзотические яды, а на привычное растение, которое скрывает опасность под видом полезного продукта. Так и был выбран кешью — орех, известный каждому, но редко воспринимаемый как потенциальный источник яда.

Почему сырой кешью опасен

Кешью растёт в тропических районах Южной Америки. Его урожай состоит из двух частей:

Кешью-яблоко - мясистый, ароматный плод, похожий на персик;

Орех - твёрдая семенная оболочка, находящаяся под плодом.

Проблема заключается именно в скорлупе ореха. Внутри неё - маслянистое вещество, содержащее урушиол, токсин, вызывающий ожоги при нагреве и контактное раздражение.

Поэтому все орехи кешью, поступающие в продажу, проходят термическую обработку. Их нагревают при высокой температуре, чтобы полностью разрушить ядовитое масло. Только после этого они становятся безопасными для употребления.

Польза обработанных орехов

Важно помнить: кешью из магазинов абсолютно безопасен. Более того, он считается одним из самых полезных орехов.

Богат витаминами C, E и группы B.

Содержит магний, фосфор, калий, кальций, медь, цинк и железо.

Поддерживает здоровье сердца, нервной системы и костей.

Помогает восстановлению энергии и улучшает обмен веществ.

При умеренном употреблении жареный кешью — отличный источник белка и полезных жиров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: употребление сырых кешью с фермы или в сыром виде из экзотических источников.

Последствие: ожоги слизистой, отравление, аллергические реакции.

Альтернатива: употребляйте только термически обработанные орехи промышленного производства.

Ошибка: хранение орехов в сырости.

Последствие: образование плесени и токсинов.

Альтернатива: держите орехи в сухом, прохладном месте, в герметичной упаковке.

Ошибка: чрезмерное употребление.

Последствие: избыток калорий и нагрузка на печень.

Альтернатива: не более 30 граммов в день.

Плюсы и минусы кешью

Плюсы Минусы Полезен для сердца и сосудов Сырой кешью токсичен Богат витаминами и минералами Высокая калорийность Улучшает обмен веществ Возможны аллергические реакции Повышает уровень энергии Дороже других орехов

Интересные факты

В Бразилии из мякоти кешью делают сок и варенье. Из скорлупы добывают техническое масло, применяемое в промышленности. Урушиол, содержащийся в скорлупе, используется для исследований противоаллергических препаратов.

FAQ

Можно ли есть сырые кешью, купленные в магазине?

Да, но на самом деле они уже прошли термическую обработку — полностью "сырых" орехов в продаже нет.

Почему кешью дорогой?

Из-за сложного процесса очистки и термообработки, который требует ручного труда.

Можно ли выращивать кешью дома?

Теоретически да, но растение требует тропического климата и особых условий, поэтому это редкость.