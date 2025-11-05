Едим килограммами — рискуем ожогами: вот чем кешью опасен на самом деле
Каждый год ботанические сады по всему миру выбирают самые опасные растения, чтобы привлечь внимание к их скрытым свойствам и повысить осведомлённость людей о ядах в природе. В 2025 году звание самого ядовитого растения в мире неожиданно досталось растению, урожай которого мы с удовольствием едим килограммами — ореху кешью (Anacardium occidentale).
Орех, который нельзя есть сырым
Многие воспринимают кешью как полезный и безопасный продукт, богатый витаминами и минералами. Однако мало кто знает, что в сыром виде кешью опасен для здоровья. Его скорлупа содержит токсичное масло урушиол — то самое вещество, которое вызывает сильнейшее раздражение кожи и ожоги при контакте с ядовитым плющом.
"Эксперты предупреждают о вреде сырого кешью", — сообщили сотрудники ботанического сада.
Даже лёгкое прикосновение к оболочке свежесобранного ореха может привести к появлению волдырей и сильному зуду. При употреблении внутрь сырой кешью способен вызвать отравление, боли в желудке и воспалительные реакции.
Как кешью стал "самым ядовитым растением года"
Более двадцати лет сотрудники ботанического сада ежегодно составляют рейтинг из десяти наиболее опасных растений. Каждый победитель может вернуться в список не чаще чем через пять лет. В разные годы титул получали семена петрушки, зелёные части картофеля и даже декоративные цветы.
В 2025 году специалисты решили обратить внимание не на экзотические яды, а на привычное растение, которое скрывает опасность под видом полезного продукта. Так и был выбран кешью — орех, известный каждому, но редко воспринимаемый как потенциальный источник яда.
Почему сырой кешью опасен
Кешью растёт в тропических районах Южной Америки. Его урожай состоит из двух частей:
-
Кешью-яблоко - мясистый, ароматный плод, похожий на персик;
-
Орех - твёрдая семенная оболочка, находящаяся под плодом.
Проблема заключается именно в скорлупе ореха. Внутри неё - маслянистое вещество, содержащее урушиол, токсин, вызывающий ожоги при нагреве и контактное раздражение.
Поэтому все орехи кешью, поступающие в продажу, проходят термическую обработку. Их нагревают при высокой температуре, чтобы полностью разрушить ядовитое масло. Только после этого они становятся безопасными для употребления.
Польза обработанных орехов
Важно помнить: кешью из магазинов абсолютно безопасен. Более того, он считается одним из самых полезных орехов.
-
Богат витаминами C, E и группы B.
-
Содержит магний, фосфор, калий, кальций, медь, цинк и железо.
-
Поддерживает здоровье сердца, нервной системы и костей.
-
Помогает восстановлению энергии и улучшает обмен веществ.
При умеренном употреблении жареный кешью — отличный источник белка и полезных жиров.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: употребление сырых кешью с фермы или в сыром виде из экзотических источников.
Последствие: ожоги слизистой, отравление, аллергические реакции.
Альтернатива: употребляйте только термически обработанные орехи промышленного производства.
-
Ошибка: хранение орехов в сырости.
Последствие: образование плесени и токсинов.
Альтернатива: держите орехи в сухом, прохладном месте, в герметичной упаковке.
-
Ошибка: чрезмерное употребление.
Последствие: избыток калорий и нагрузка на печень.
Альтернатива: не более 30 граммов в день.
Плюсы и минусы кешью
|Плюсы
|Минусы
|Полезен для сердца и сосудов
|Сырой кешью токсичен
|Богат витаминами и минералами
|Высокая калорийность
|Улучшает обмен веществ
|Возможны аллергические реакции
|Повышает уровень энергии
|Дороже других орехов
Интересные факты
-
В Бразилии из мякоти кешью делают сок и варенье.
-
Из скорлупы добывают техническое масло, применяемое в промышленности.
-
Урушиол, содержащийся в скорлупе, используется для исследований противоаллергических препаратов.
FAQ
Можно ли есть сырые кешью, купленные в магазине?
Да, но на самом деле они уже прошли термическую обработку — полностью "сырых" орехов в продаже нет.
Почему кешью дорогой?
Из-за сложного процесса очистки и термообработки, который требует ручного труда.
Можно ли выращивать кешью дома?
Теоретически да, но растение требует тропического климата и особых условий, поэтому это редкость.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru