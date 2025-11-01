Танец на пуантах без сцены: как балет стал новым направлением фитнеса
Занятия на пуантах давно перестали быть исключительно частью профессионального балета — сегодня это направление становится всё более популярным среди любителей, стремящихся укрепить тело и развить грацию. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Ленте.ру" рассказала, чем полезны тренировки на пуантах и почему они подходят не только для профессиональных танцовщиц.
"Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом", — отметила Акулина Бахтурина.
Польза занятий на пуантах
Тренировки на пуантах требуют точности движений, баланса и силы, поэтому они воздействуют на всё тело, особенно на ноги, спину и мышцы кора. По словам тренера, такая форма активности помогает:
-
укрепить мышцы стоп и голеней;
-
улучшить координацию и чувство равновесия;
-
развить гибкость и подвижность суставов;
-
сформировать красивый свод стопы и изящную линию ноги;
-
повысить выносливость и контроль над телом.
"Среди главных плюсов таких занятий — развитие силы мышц стоп и голеней, улучшение координации и чувства баланса, формирование красивого свода стопы и изящной линии ноги, развитие гибкости и подвижности суставов", — пояснила Бахтурина.
Для кого подходят тренировки
Многие женщины приходят на занятия с желанием исполнить детскую мечту - почувствовать себя балериной, стоящей на пуантах. При этом тренировки адаптированы даже для новичков.
"Все упражнения адаптированы для минимального уровня подготовки учеников. Занятия направлены на общее укрепление ног и стоп, а также спины", — рассказала тренер.
Начальный этап включает базовую растяжку, укрепление голеностопа и работу у станка. Только после подготовки ученики приступают к упражнениям на пуантах, что делает процесс безопасным.
Эстетика и терапия движений
По словам Акулины Бахтуриной, стремление встать на пуанты не всегда связано со спортом. Для многих женщин это символ внутренней силы, пластики и женственности. При этом такая тренировка приносит не только эмоциональное удовлетворение, но и пользу для здоровья.
"Постановка на пуанты приносит и пользу для здоровья. Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений", — подчеркнула Бахтурина.
Балетные упражнения часто используют в восстановительных программах для спортсменов: они помогают восстановить баланс, улучшить кровообращение и снизить нагрузку на суставы при ходьбе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: вставать на пуанты без подготовки.
Последствие: растяжения, перегрузка суставов и стоп.
Альтернатива: пройти подготовительный курс с укреплением голеностопа и спины.
• Ошибка: заниматься без контроля инструктора.
Последствие: неправильная постановка ноги и риск травмы.
Альтернатива: работать под наблюдением опытного тренера.
• Ошибка: использовать неподходящую обувь.
Последствие: деформация стопы и боли.
Альтернатива: подбирать пуанты строго по размеру и уровню подготовки.
Советы начинающим
-
Начинайте с коротких тренировок (15-20 минут) у станка.
-
Обязательно делайте разминку и растяжку перед занятием.
-
Следите за положением спины и коленей - осанка важнее высоты подъёма.
-
Используйте массажный ролик или теннисный мяч для расслабления стоп после занятий.
-
Не забывайте о восстановлении - мышцы стоп требуют отдыха не меньше, чем другие.
Плюсы и минусы занятий на пуантах
|Плюсы
|Минусы
|Развивают баланс и выносливость
|Требуют длительной подготовки
|Укрепляют мышцы ног и стоп
|Возможны перегрузки суставов при неправильной технике
|Улучшают осанку и координацию
|Не подходят при травмах опорно-двигательной системы
|Дарят чувство уверенности и пластичности
|Необходимы регулярные занятия для результата
Мифы и правда
• Миф: на пуанты можно встать после пары занятий.
Правда: процесс требует подготовки — от нескольких недель до месяцев.
• Миф: балетная обувь вредна для суставов.
Правда: при правильной технике пуанты укрепляют мышцы и улучшают стабильность стопы.
• Миф: занятия на пуантах только для молодых.
Правда: программы адаптированы для женщин любого возраста и уровня подготовки.
