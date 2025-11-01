Танец на пуантах без сцены: как балет стал новым направлением фитнеса

Занятия на пуантах давно перестали быть исключительно частью профессионального балета — сегодня это направление становится всё более популярным среди любителей, стремящихся укрепить тело и развить грацию. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Ленте.ру" рассказала, чем полезны тренировки на пуантах и почему они подходят не только для профессиональных танцовщиц.

"Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом", — отметила Акулина Бахтурина.

Польза занятий на пуантах

Тренировки на пуантах требуют точности движений, баланса и силы, поэтому они воздействуют на всё тело, особенно на ноги, спину и мышцы кора. По словам тренера, такая форма активности помогает:

укрепить мышцы стоп и голеней ;

улучшить координацию и чувство равновесия ;

развить гибкость и подвижность суставов ;

сформировать красивый свод стопы и изящную линию ноги ;

повысить выносливость и контроль над телом.

"Среди главных плюсов таких занятий — развитие силы мышц стоп и голеней, улучшение координации и чувства баланса, формирование красивого свода стопы и изящной линии ноги, развитие гибкости и подвижности суставов", — пояснила Бахтурина.

Для кого подходят тренировки

Многие женщины приходят на занятия с желанием исполнить детскую мечту - почувствовать себя балериной, стоящей на пуантах. При этом тренировки адаптированы даже для новичков.

"Все упражнения адаптированы для минимального уровня подготовки учеников. Занятия направлены на общее укрепление ног и стоп, а также спины", — рассказала тренер.

Начальный этап включает базовую растяжку, укрепление голеностопа и работу у станка. Только после подготовки ученики приступают к упражнениям на пуантах, что делает процесс безопасным.

Эстетика и терапия движений

По словам Акулины Бахтуриной, стремление встать на пуанты не всегда связано со спортом. Для многих женщин это символ внутренней силы, пластики и женственности. При этом такая тренировка приносит не только эмоциональное удовлетворение, но и пользу для здоровья.

"Постановка на пуанты приносит и пользу для здоровья. Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений", — подчеркнула Бахтурина.

Балетные упражнения часто используют в восстановительных программах для спортсменов: они помогают восстановить баланс, улучшить кровообращение и снизить нагрузку на суставы при ходьбе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: вставать на пуанты без подготовки.

Последствие: растяжения, перегрузка суставов и стоп.

Альтернатива: пройти подготовительный курс с укреплением голеностопа и спины.

• Ошибка: заниматься без контроля инструктора.

Последствие: неправильная постановка ноги и риск травмы.

Альтернатива: работать под наблюдением опытного тренера.

• Ошибка: использовать неподходящую обувь.

Последствие: деформация стопы и боли.

Альтернатива: подбирать пуанты строго по размеру и уровню подготовки.

Советы начинающим

Начинайте с коротких тренировок (15-20 минут) у станка. Обязательно делайте разминку и растяжку перед занятием. Следите за положением спины и коленей - осанка важнее высоты подъёма. Используйте массажный ролик или теннисный мяч для расслабления стоп после занятий. Не забывайте о восстановлении - мышцы стоп требуют отдыха не меньше, чем другие.

Плюсы и минусы занятий на пуантах

Плюсы Минусы Развивают баланс и выносливость Требуют длительной подготовки Укрепляют мышцы ног и стоп Возможны перегрузки суставов при неправильной технике Улучшают осанку и координацию Не подходят при травмах опорно-двигательной системы Дарят чувство уверенности и пластичности Необходимы регулярные занятия для результата

Мифы и правда

• Миф: на пуанты можно встать после пары занятий.

Правда: процесс требует подготовки — от нескольких недель до месяцев.

• Миф: балетная обувь вредна для суставов.

Правда: при правильной технике пуанты укрепляют мышцы и улучшают стабильность стопы.

• Миф: занятия на пуантах только для молодых.

Правда: программы адаптированы для женщин любого возраста и уровня подготовки.