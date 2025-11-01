Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пуанты
Пуанты
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 12:36

Танец на пуантах без сцены: как балет стал новым направлением фитнеса

Тренер Бахтурина: тренировки на пуантах укрепляют мышцы и развивают чувство баланса

Занятия на пуантах давно перестали быть исключительно частью профессионального балета — сегодня это направление становится всё более популярным среди любителей, стремящихся укрепить тело и развить грацию. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Ленте.ру" рассказала, чем полезны тренировки на пуантах и почему они подходят не только для профессиональных танцовщиц.

"Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом", — отметила Акулина Бахтурина.

Польза занятий на пуантах

Тренировки на пуантах требуют точности движений, баланса и силы, поэтому они воздействуют на всё тело, особенно на ноги, спину и мышцы кора. По словам тренера, такая форма активности помогает:

  • укрепить мышцы стоп и голеней;

  • улучшить координацию и чувство равновесия;

  • развить гибкость и подвижность суставов;

  • сформировать красивый свод стопы и изящную линию ноги;

  • повысить выносливость и контроль над телом.

"Среди главных плюсов таких занятий — развитие силы мышц стоп и голеней, улучшение координации и чувства баланса, формирование красивого свода стопы и изящной линии ноги, развитие гибкости и подвижности суставов", — пояснила Бахтурина.

Для кого подходят тренировки

Многие женщины приходят на занятия с желанием исполнить детскую мечту - почувствовать себя балериной, стоящей на пуантах. При этом тренировки адаптированы даже для новичков.

"Все упражнения адаптированы для минимального уровня подготовки учеников. Занятия направлены на общее укрепление ног и стоп, а также спины", — рассказала тренер.

Начальный этап включает базовую растяжку, укрепление голеностопа и работу у станка. Только после подготовки ученики приступают к упражнениям на пуантах, что делает процесс безопасным.

Эстетика и терапия движений

По словам Акулины Бахтуриной, стремление встать на пуанты не всегда связано со спортом. Для многих женщин это символ внутренней силы, пластики и женственности. При этом такая тренировка приносит не только эмоциональное удовлетворение, но и пользу для здоровья.

"Постановка на пуанты приносит и пользу для здоровья. Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений", — подчеркнула Бахтурина.

Балетные упражнения часто используют в восстановительных программах для спортсменов: они помогают восстановить баланс, улучшить кровообращение и снизить нагрузку на суставы при ходьбе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: вставать на пуанты без подготовки.
Последствие: растяжения, перегрузка суставов и стоп.
Альтернатива: пройти подготовительный курс с укреплением голеностопа и спины.

Ошибка: заниматься без контроля инструктора.
Последствие: неправильная постановка ноги и риск травмы.
Альтернатива: работать под наблюдением опытного тренера.

Ошибка: использовать неподходящую обувь.
Последствие: деформация стопы и боли.
Альтернатива: подбирать пуанты строго по размеру и уровню подготовки.

Советы начинающим

  1. Начинайте с коротких тренировок (15-20 минут) у станка.

  2. Обязательно делайте разминку и растяжку перед занятием.

  3. Следите за положением спины и коленей - осанка важнее высоты подъёма.

  4. Используйте массажный ролик или теннисный мяч для расслабления стоп после занятий.

  5. Не забывайте о восстановлении - мышцы стоп требуют отдыха не меньше, чем другие.

Плюсы и минусы занятий на пуантах

Плюсы Минусы
Развивают баланс и выносливость Требуют длительной подготовки
Укрепляют мышцы ног и стоп Возможны перегрузки суставов при неправильной технике
Улучшают осанку и координацию Не подходят при травмах опорно-двигательной системы
Дарят чувство уверенности и пластичности Необходимы регулярные занятия для результата

Мифы и правда

Миф: на пуанты можно встать после пары занятий.
Правда: процесс требует подготовки — от нескольких недель до месяцев.

Миф: балетная обувь вредна для суставов.
Правда: при правильной технике пуанты укрепляют мышцы и улучшают стабильность стопы.

Миф: занятия на пуантах только для молодых.
Правда: программы адаптированы для женщин любого возраста и уровня подготовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения для подтяжки рук: отжимания, резинка и кардионагрузки вчера в 22:26
Хватит прятать руки: секреты укрепления и подтяжки для идеальных рук в любом платье

Упражнения для укрепления рук и борьбы с дряблостью: отжимания, резинка и кардио. Узнайте, как улучшить форму рук с помощью простых тренировок.

Читать полностью » Польза ягодичного мостика: укрепление ягодиц и снятие напряжения с поясницы вчера в 21:16
Ягодичный мостик для новичков: простое упражнение для укрепления ягодиц и стабилизации таза

Ягодичный мостик — простое и эффективное упражнение для укрепления ягодиц, бедер и поясницы. Узнайте, как правильно выполнять его для максимальной пользы.

Читать полностью » Лимфодренажные прыжки: как простое упражнение помогает ускорить метаболизм и улучшить циркуляцию лимфы вчера в 20:26
Лимфодренажные прыжки для утренней активности: сжигаем калории и улучшаем внешний вид

Лимфодренажные прыжки — это простое и эффективное упражнение для утренней зарядки, которое активирует лимфатическую систему и ускоряет обмен веществ.

Читать полностью » Outdoor-отжимания: развитие силы и улучшение физической формы вчера в 19:10
Почему тренировки на свежем воздухе — это не просто тренировки: откройте неожиданные преимущества

Узнайте, как тренировки на свежем воздухе могут изменить вашу физическую активность и повысить настроение. Эксперименты с новыми упражнениями — ключ к успеху.

Читать полностью » 20-минутная тренировка с гирями для укрепления пресса и всего тела вчера в 18:10
ти 20 минут тренировки с гирей заставят вас забыть о всех отговорках

Узнайте, как за 20 минут укрепить пресс с помощью гирь, выполняя эффективные упражнения, которые подойдут как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Читать полностью » Тренировка с санями: развиваем мышцы и кардиовыносливость с минимальным риском травм вчера в 17:10
Не имеете саней? Вы всё равно можете добиться невероятных результатов

Узнайте, как правильно выполнять упражнение с обратной тягой на санях, какие мышцы оно прорабатывает и какие преимущества принесёт для вашей тренировки.

Читать полностью » Силовые тренировки и кардио Джанет Дженкинс: отжимания для укрепления груди и плеч вчера в 16:10
Программа Джанет Дженкинс: что скрывают 21 день тренировок, которые изменят всё

Узнайте, как 21-дневная программа Дженет Дженкинс поможет улучшить ваше здоровье, повысить энергию и обрести физическую форму.

Читать полностью » Бег на мягких покрытиях снижает нагрузку на колени вчера в 15:10
Почему бег помогает коленям? Разрушение мифа о травмах суставов

Развенчиваем миф о том, что бег вреден для коленей. Узнайте, как защитить свои суставы и оставаться активным на многие годы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренер Красавин: 15 минут утренней тренировки ускоряют метаболизм и улучшают настроение
Дом
Специалисты советуют учитывать позу сна и жесткость при выборе матраса
Садоводство
Осенние работы в саду помогают растениям успешно пережить зиму и морозы — агроном Алексей Тарасов
Еда
Макароны с фрикадельками на одной сковороде получаются сытными и вкусными
Красота и здоровье
Фосфор из мяса и газировки ускоряет повреждение почек — исследование японских учёных
Наука
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в карликовой галактике Segue 1 — Натаниэл Лухан
Садоводство
Кофейная гуща улучшает структуру почвы и питание растений
Питомцы
Собаки могут вдыхать и выдыхать одновременно благодаря особому строению носа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet