Балет на пуантах вместо фитнеса: тренировка, которая делает тело лёгким и сильным

Занятия на пуантах давно перестали быть прерогативой профессиональных балерин. Сегодня всё больше женщин осваивают этот вид тренировок как способ развить грацию, выносливость и силу. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, почему балетные упражнения на пуантах полезны не только для осанки, но и для здоровья всего тела.

"Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом", — заявила тренер Акулина Бахтурина.

Почему тренировки на пуантах полезны

Балетная техника задействует практически все группы мышц — от стоп до корпуса. Постановка на пуанты требует точной координации, силы и баланса, поэтому каждая тренировка становится не просто хореографическим занятием, а полноценной физической нагрузкой.

Среди главных преимуществ таких тренировок эксперт выделила (✓ проверено):

развитие силы мышц стоп и голеней;

улучшение координации и чувства равновесия;

формирование красивого свода стопы и линии ноги;

повышение гибкости и подвижности суставов.

"Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений", — поделилась специалист.

Как проходят занятия

По словам Бахтуриной, все упражнения адаптированы для учеников с минимальной подготовкой. Первые тренировки проходят без пуантов — с упором на укрепление стоп, голеней и спины. После адаптационного этапа часть упражнений выполняется на пуантах у станка, где ученик учится контролировать баланс и сохранять вертикальное положение.

Такой подход делает балетные тренировки безопасными даже для новичков и позволяет постепенно развить устойчивость, силу и чувство равновесия.

Таблица "Сравнение"

Формат занятий Цель Результат Подготовительные упражнения без пуантов Укрепление мышц стоп и спины Готовность к работе у станка Занятия на пуантах у станка Развитие баланса и контроля тела Улучшение осанки и выносливости Полноценная тренировка на пуантах Работа над координацией и гибкостью Формирование красивой линии ног

Что дают тренировки на пуантах

Сильные стопы и лодыжки. Балетная нагрузка укрепляет глубокие мышцы, стабилизирующие суставы. Улучшение осанки. Правильное положение корпуса тренирует мышцы спины и живота. Гибкость и мобильность. Регулярные занятия улучшают подвижность коленей, тазобедренных и голеностопных суставов. Профилактика деформаций. Укреплённые мышцы снижают риск плоскостопия и судорог. Эстетика движения. Балет формирует осознанность тела и делает движения плавными и выразительными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать занятия на пуантах без подготовки.

Последствие: травмы и растяжения.

Альтернатива: пройти курс базовой растяжки и укрепления стоп.

Ошибка: выполнять упражнения без контроля тренера.

Последствие: неправильная техника и перегрузка суставов.

Альтернатива: тренировки под руководством инструктора.

Ошибка: пренебрегать восстановлением.

Последствие: усталость мышц, судороги.

Альтернатива: массаж, контрастный душ, отдых.

А что если никогда не занимались балетом?

Бахтурина подчёркивает: для начала занятий не требуется хореографическое прошлое. Современные программы рассчитаны на новичков и включают мягкие переходы от растяжки к базовым элементам у станка. Главное — регулярность и постепенность.

Таблица "Плюсы и минусы"

Преимущества Возможные сложности Формирует осанку и гибкость Требует терпения и настойчивости Укрепляет мышцы ног и спины Возможен дискомфорт на первых занятиях Улучшает равновесие и координацию Необходима профессиональная обувь Повышает уверенность и грацию Медленный прогресс в начале обучения

FAQ

Можно ли заниматься на пуантах без опыта танцев?

Да, но только под руководством тренера и после базовой подготовки.

Сколько нужно времени, чтобы освоить пуанты?

В среднем 2-3 месяца при регулярных тренировках 2-3 раза в неделю.

Опасно ли заниматься в зрелом возрасте?

Нет, если соблюдать технику и не форсировать нагрузку. Балет на пуантах часто рекомендуют как мягкую тренировку для суставов.