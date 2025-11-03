Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пуанты
Пуанты
© commons.wikimedia.org by Lambtron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 13:10

Балет на пуантах вместо фитнеса: тренировка, которая делает тело лёгким и сильным

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, чем полезны занятия на пуантах для тела и осанки

Занятия на пуантах давно перестали быть прерогативой профессиональных балерин. Сегодня всё больше женщин осваивают этот вид тренировок как способ развить грацию, выносливость и силу. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, почему балетные упражнения на пуантах полезны не только для осанки, но и для здоровья всего тела.

"Постановка на пуанты — это сложный и длительный процесс, но он дает мощный толчок к развитию выносливости и контроля над своим телом", — заявила тренер Акулина Бахтурина.

Почему тренировки на пуантах полезны

Балетная техника задействует практически все группы мышц — от стоп до корпуса. Постановка на пуанты требует точной координации, силы и баланса, поэтому каждая тренировка становится не просто хореографическим занятием, а полноценной физической нагрузкой.

Среди главных преимуществ таких тренировок эксперт выделила (✓ проверено):

  • развитие силы мышц стоп и голеней;

  • улучшение координации и чувства равновесия;

  • формирование красивого свода стопы и линии ноги;

  • повышение гибкости и подвижности суставов.

"Грамотно продуманный тренировочный процесс позволяет укрепить мышцы стоп и голеней, развивает мобильность суставов и служит профилактикой таких проблем, как судороги, плоскостопие, вальгусная деформация и других нарушений", — поделилась специалист.

Как проходят занятия

По словам Бахтуриной, все упражнения адаптированы для учеников с минимальной подготовкой. Первые тренировки проходят без пуантов — с упором на укрепление стоп, голеней и спины. После адаптационного этапа часть упражнений выполняется на пуантах у станка, где ученик учится контролировать баланс и сохранять вертикальное положение.

Такой подход делает балетные тренировки безопасными даже для новичков и позволяет постепенно развить устойчивость, силу и чувство равновесия.

Таблица "Сравнение"

Формат занятий Цель Результат
Подготовительные упражнения без пуантов Укрепление мышц стоп и спины Готовность к работе у станка
Занятия на пуантах у станка Развитие баланса и контроля тела Улучшение осанки и выносливости
Полноценная тренировка на пуантах Работа над координацией и гибкостью Формирование красивой линии ног

Что дают тренировки на пуантах

  1. Сильные стопы и лодыжки. Балетная нагрузка укрепляет глубокие мышцы, стабилизирующие суставы.

  2. Улучшение осанки. Правильное положение корпуса тренирует мышцы спины и живота.

  3. Гибкость и мобильность. Регулярные занятия улучшают подвижность коленей, тазобедренных и голеностопных суставов.

  4. Профилактика деформаций. Укреплённые мышцы снижают риск плоскостопия и судорог.

  5. Эстетика движения. Балет формирует осознанность тела и делает движения плавными и выразительными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать занятия на пуантах без подготовки.
    Последствие: травмы и растяжения.
    Альтернатива: пройти курс базовой растяжки и укрепления стоп.

  • Ошибка: выполнять упражнения без контроля тренера.
    Последствие: неправильная техника и перегрузка суставов.
    Альтернатива: тренировки под руководством инструктора.

  • Ошибка: пренебрегать восстановлением.
    Последствие: усталость мышц, судороги.
    Альтернатива: массаж, контрастный душ, отдых.

А что если никогда не занимались балетом?

Бахтурина подчёркивает: для начала занятий не требуется хореографическое прошлое. Современные программы рассчитаны на новичков и включают мягкие переходы от растяжки к базовым элементам у станка. Главное — регулярность и постепенность.

Таблица "Плюсы и минусы"

Преимущества Возможные сложности
Формирует осанку и гибкость Требует терпения и настойчивости
Укрепляет мышцы ног и спины Возможен дискомфорт на первых занятиях
Улучшает равновесие и координацию Необходима профессиональная обувь
Повышает уверенность и грацию Медленный прогресс в начале обучения

FAQ

Можно ли заниматься на пуантах без опыта танцев?
Да, но только под руководством тренера и после базовой подготовки.

Сколько нужно времени, чтобы освоить пуанты?
В среднем 2-3 месяца при регулярных тренировках 2-3 раза в неделю.

Опасно ли заниматься в зрелом возрасте?
Нет, если соблюдать технику и не форсировать нагрузку. Балет на пуантах часто рекомендуют как мягкую тренировку для суставов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Становая тяга — одно из лучших упражнений для задней цепи тела, отметила Джилл Гудтри сегодня в 5:10
Эти движения незаметно формируют силу и уверенность — проверьте, делает ли их ваш организм

Как прокачать заднюю поверхность бёдер без тренажёров? Подборка из 10 упражнений, которые сделают ноги сильными и упругими.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Энистон: тренировка средней ягодичной мышцы помогает предотвратить травмы суставов сегодня в 4:18
Укрепите ягодицы без приседаний: 3 упражнения для дома, которые удивят результатами

Узнайте, как укрепить ягодицы и улучшить равновесие с помощью трёх простых упражнений.

Читать полностью » Упражнения с резиновой лентой укрепляют пресс и спину — объяснила тренер Кристина Торде сегодня в 4:10
Эти пять движений с лентой заменят спортзал — результат удивит даже опытных

Пять упражнений с резиновой лентой помогут укрепить мышцы пресса, улучшить осанку и добавить разнообразия в домашние тренировки.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу: сколько времени нужно удерживать планку для лучших результатов сегодня в 3:27
Удержание планки: секреты оптимального времени, которые вы не знали

Узнайте, как правильно делать планку и как долго её удерживать, чтобы добиться максимальной пользы для здоровья и физической формы.

Читать полностью » Выпады с гантелями укрепляют бёдра и улучшают баланс — отмечают тренеры сегодня в 3:10
Секрет плотных бёдер, который прячется в простых движениях

Тренировка для сильных и подтянутых бёдер, которую можно выполнять дома без тренажёров — всего 11 эффективных упражнений для заметного результата.

Читать полностью » Сара Маккой назвала 5 главных ошибок в тренировках, которые мешают результату после 40 сегодня в 2:15
Забытые ошибки в фитнесе после 40, которые замедляют прогресс — что делать

Узнайте, какие ошибки мешают достигать хороших результатов в тренажерном зале после 40 и как их избежать для идеальной формы.

Читать полностью » Отжимания укрепляют мышцы всего тела — тренер Кертис Уильямс о правильной технике сегодня в 2:10
Отжимания меняют тело быстрее, чем вы думаете: вот с чего начинается сила

Узнайте, как улучшить технику отжиманий и перейти от простых вариантов к продвинутым, укрепляя мышцы и осваивая правильную форму без травм.

Читать полностью » Нейт Гуаданьи: боди-таппинг помогает улучшить кровообращение и лимфоток сегодня в 1:22
Забыть о кофе: как всего несколько минут могут разбудить ваше тело и разум

Хотите зарядиться энергией без кофе? Попробуйте утренний боди-таппинг — простую и эффективную технику для бодрости и хорошего настроения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Принося вам дохлую мышь или птицу, кошка демонстрирует высшую степень доверия
Еда
Курицу с картошкой луком и овощами запекают на одном противне чтобы мясо пропитывало гарнир
Культура и шоу-бизнес
Биограф Эндрю Лауни: конфликт принца Уильяма с Эндрю начался после оскорбления Кейт Миддлтон
Авто и мото
В Вологодской области введён запрет на продажу топлива несовершеннолетним с новыми штрафами
УрФО
В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи вакансий в строительстве — департамент труда
Красота и здоровье
Долгое пребывание в туалете вызывает застой крови и ослабление мышц — Стивен Хантер
Туризм
Туристы отмечают: Минск сочетает доступные цены, развитый транспорт и архитектурную целостность
Садоводство
Зола обогащает почву калием и фосфором, повышая урожайность – Сергей Ковалёв
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet