Как спасти пуансеттию от увядания: 5 простых секретов освещения

В декабре пуансеттия легко становится главным акцентом комнаты: её яркие прицветники буквально "включают" интерьер в самые тёмные дни. Но часто растение теряет декоративность раньше, чем хотелось бы, и причина нередко в неправильном освещении. Хорошая новость в том, что ситуацию обычно можно исправить простыми перестановками и стабильным уходом. Об этом сообщает The Spruce.

Какой свет помогает пуансеттии держать цвет

Цветущей пуансеттии нужен яркий, но рассеянный свет примерно шесть-восемь часов в день. Оптимальный вариант — подоконник восточного окна: утром свет мягкий, а днём растение не перегревается.

Прямые лучи, особенно у южного окна, для пуансеттии слишком агрессивны: прицветники и листья могут получить ожоги и быстро потерять привлекательный вид. Если в доме только южная сторона, поставьте горшок не вплотную к стеклу, а в нескольких футах от окна или за лёгкую прозрачную занавеску — так света будет достаточно, но без "ударов" солнца.

Недостаток освещения тоже опасен. При слабом свете пуансеттия может начать желтеть, сбрасывать листья и хуже держать насыщенную окраску прицветников, поэтому в тёмных углах комнаты ей не место.

Важная деталь: снимите декоративную фольгу

Если горшок обёрнут фольгой, часть обёртки лучше убрать или ослабить. Тогда свет будет попадать на растение равномернее, а листья не окажутся "спрятанными" в тени.

Что важно помимо света

Пуансеттии комфортнее всего при стабильной температуре без резких перепадов. Подходящий диапазон — от 18 до 24 °C. Сквозняки, холод от окна и поток воздуха из вентиляции создают стресс, из-за которого растение быстрее теряет декоративность.

С поливом работает простое правило: увлажняйте, когда верхний слой почвы кажется сухим на ощупь. При этом пуансеттия не должна "жить" в воде — застой влаги в поддоне часто приводит к проблемам с корнями и ухудшает внешний вид прицветников.

Если вы хотите, чтобы пуансеттия снова "зажглась"

Для формирования ярких прицветников в следующем сезоне пуансеттиям нужен режим короткого дня: примерно с середины сентября — 12-14 часов полной темноты каждую ночь в течение восьми-десяти недель и яркий свет днём. Именно при таких условиях "красная шапка" развивается правильно. Праздничные растения из магазинов уже прошли этот этап до продажи.

Пять практичных приёмов ухода без лишних усилий

Поливайте обильно, пока вода не выйдет через дренажные отверстия, затем обязательно сливайте воду из поддона. Если фольга остаётся, сделайте внизу отверстия для стока, чтобы вода не задерживалась. Удаляйте потускневшие прицветники, если хотите сохранить аккуратный вид. Не подкармливайте растение на стадии прицветников и бутонов: это обычно не продлевает цветение. Поддерживайте более влажный воздух (пуансеттия — тропическое растение) и регулярно осматривайте её на предмет вредителей и признаков болезней.

В итоге пуансеттии чаще всего нужно не "особое средство", а правильное место: яркий рассеянный свет, ровная температура и аккуратный полив. Если эти условия держатся стабильно, растение заметно дольше сохраняет праздничный вид и реже капризничает в середине зимы.