Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пуансеттия
Пуансеттия
© commons.wikimedia.org by Sardaka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 20:24

Пуансеттию не выбрасываю годами — всё решает одна обрезка после праздников

Обрезайте пуансеттию после цветения чтобы запустить рост новых побегов — House Digest

Пуансеттия часто превращается в "одноразовый" праздничный цветок: отцвела — и её выбрасывают. Но при правильном уходе горшечное растение способно жить годами и каждый сезон снова радовать яркими прицветниками. Один из ключевых инструментов здесь — своевременная обрезка, которая помогает пуансеттии восстановиться и заложить основу для следующего цветения. Об этом сообщает House Digest.

Почему обрезка влияет на будущие прицветники

Пуансеттия цветёт до нескольких месяцев, а затем постепенно теряет декоративность: прицветники бледнеют, часть листьев опадает, рост замедляется. В этот момент растению важно "перезагрузиться", чтобы направить силы на новые побеги. Обрезка как раз задаёт правильный вектор: вместо вытянутых и уставших веток формируется более плотная крона, удобная для домашнего содержания и будущего праздничного вида.

Важно помнить, что яркие "цветы" пуансеттии — это прицветники, то есть окрашенные листья. Их качество во многом зависит от того, насколько ровно растение росло весной и летом и насколько компактной осталась форма к осени.

Весенняя обрезка после завершения цветения

Когда пуансеттия начинает заметно терять цвет, обычно в конце марта или в начале апреля, растение можно обрезать. Сначала удаляют все сухие и отцветшие части, затем укорачивают ветви так, чтобы общая высота осталась примерно 10-20 см. Срезы лучше делать чуть выше листовых узлов — так легче запускается новый рост.

Для работы нужны острые и чистые ножницы или секатор: аккуратный срез помогает растению быстрее восстановиться. Ещё один практичный момент — перчатки: молочный сок пуансеттии может раздражать кожу.

После весенней обрезки многие владельцы готовят растение к "летним каникулам" на улице. Выносить горшок стоит только тогда, когда риск заморозков уже прошёл, а ночные температуры держатся около 13 °C и выше. При пересадке берут контейнер на 5-10 см шире прежнего или выбирают место в грунте с частичным солнцем, если климат позволяет.

Летняя прищипка для компактной формы

Когда пуансеттия окрепнет и пойдёт в рост, обычно в августе проводят вторую обрезку. Цель — сохранить аккуратный, плотный силуэт к зиме. Побеги укорачивают так, чтобы на каждом осталось примерно три-четыре листа. После этого растение лучше не тревожить обрезкой до окончания праздников: вмешательство в период подготовки к сезону может ухудшить будущую окраску прицветников.

Темнота осенью как часть "праздничного режима"

Чтобы прицветники набрали насыщенный цвет в ноябре-декабре, пуансеттии нужен режим длинной ночи. Начиная с конца сентября, растению обеспечивают 14-16 часов полной темноты каждую ночь в течение нескольких недель, а днём дают обычный свет. Когда окраска становится яркой (часто к началу декабря), строгий режим темноты обычно уже не требуется.

Если соблюдать график обрезки, не забывать про полив и подкормки по сезону и вовремя включать "осеннюю темноту", пуансеттия перестаёт быть разовой покупкой. Она постепенно превращается в домашнюю традицию: каждый год — новое, более аккуратное и эффектное цветение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хвою начали использовать как натуральную защиту грядок – Сад и огород сегодня в 16:59
Хвою с участка больше не выбрасываю — раскладываю под ягоды, и урожай радует каждый год

Хвоя может заменить часть удобрений и защитных средств на даче. Как правильно использовать сосновые и еловые иголки, чтобы улучшить урожай и не навредить почве.

Читать полностью » Перепад температур ослабляет новые комнатные растения зимой — цветоводы сегодня в 12:47
Растение начало чахнуть сразу после покупки — причина оказалась в одном шаге

Почему новые комнатные растения зимой особенно уязвимы и какие шаги помогают им без потерь адаптироваться к условиям квартиры.

Читать полностью » Повышайте высоту стрижки тёплосезонных трав перед холодами — Southern Living сегодня в 8:21
Зимой газон не "спит" — одна ошибка сейчас аукается проплешинами весной

Зима — критический период для газонов. Узнайте, как правильно ухаживать за ними, чтобы весной они выглядели зелеными и здоровыми. Простые советы, которые изменят ваш подход к садоводству.

Читать полностью » Контейнерные растения замерзают быстрее из-за малого объёма почвы – Антонов Сад сегодня в 4:58
Контейнерные растения спасаю без укрытий — простой приём работает даже при заморозках

Один простой приём помогает спасти горшечные растения от заморозков. Как правильно сгруппировать контейнеры и создать для них защитный микроклимат.

Читать полностью » Маранта теряет окраску листьев при нарушении полива — цветоводы сегодня в 0:32
Маранта начала чахнуть — пока не исправила одну ошибку в уходе: не упускайте эту мелочь

Почему маранта теряет листья, какие болезни для неё опасны и как с помощью правильного ухода сохранить декоративность растения на долгие годы.

Читать полностью » Дайте пуансеттии 6–8 часов яркого рассеянного света в день — The Spruce вчера в 23:16
Как спасти пуансеттию от увядания: 5 простых секретов освещения

Хотите, чтобы пуансеттия радовала вас яркими цветами? Узнайте, как правильное освещение и уход могут вернуть её к жизни. Простые советы и секреты ухода.

Читать полностью » Орхидеи стали одним из самых стрессовых подарков — Le Figaro вчера в 21:14
Худший из подарков: роскошный знак внимания, который превращает праздник в стресс

Орхидея считается безошибочным подарком, но всё больше людей называют её источником стресса. Почему красивый цветок вызывает раздражение.

Читать полностью » Дачникам назвали основные работы в саду и огороде в декабре – Antonovsad вчера в 19:58
Зимой без дела не сижу — проверяю погреб раз в неделю: одна мелочь спасает урожай до весны

Декабрь для дачника — не пауза, а время решений. Какие посевы возможны зимой, как сохранить урожай и что важно успеть сделать до весны.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Чёткая финансовая цель снижает риск импульсивных решений — Кикевич
Экономика
Импульсивные траты после зарплаты усиливают финансовый стресс — Хуруджи
Красота и здоровье
Жёсткие диеты перед праздниками создают нагрузку на организм — врач Беляева
Наука
Учёные признали Зеландию отдельным континентом под Тихим океаном — GSA Today
Красота и здоровье
Новогодние обещания формируют завышенные ожидания и стресс — психолог Метелина
Красота и здоровье
Рост цен на стоматологию ограничится 20–30% в 2026 году — Антипенко стоматолог
Красота и здоровье
Продукт распада мелатонина улучшил память — Knowridge
Питомцы
Золотые рыбки живут до 20 лет при правильном уходе — эксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet