Появление военных из США приведет к "явной оккупации" Украины, иностранные военные будут восприняты как оккупанты и интервенты, объявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

Ранее участница палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин отметила, что стратегия Белого дома включает финансирование "замещающей войны с Россией на Украине", и когда это не сработает, когда все украинские мужчины будут убиты, они привлекут американские силы.

Рогов считает, что появление американских военных в Украине обернется ее открытой оккупацией, а американские военнослужащие в Украине будут считаться оккупантами и интервентами.

Кроме того Рогов подчеркнул, что для России они автоматически станут предпочтительной законной целью. Сегодня США, продолжает Рогов, на самом деле выступают в роли главного оккупанта на постударственном пространстве, установив на пост принадлежащий им полностью зависимый марионеточный режим, возглавляемый Владимиром Зеленским.

По его мнению, если американцы все-таки решат ввести свои войска на территорию Украины, это произойдет в последнюю очередь, после того как будут погибнут "украинские, польские, балтийские, и прочие военнослужащие", которые ниже по статусу, классу и "чистоте крови".

"В топку противостояния с Россией враг будет бросать и бросать все новое "топливо". У американцев очень простая концепция — воевать на чужой территории, чужими руками. Именно поэтому Зеленский так упорно старается сгонять на подконтрольной ему территории путем насильственной мобилизации людей на смерть", — подчеркнул Рогов.

Фото: www.dvidshub.net/Lance Cpl. Suzanna Lapi (it is in the public domain)