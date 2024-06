Американские школьники после учебы разбираются в более чем в четырех тысячах половых идентичностей, однако не способны ни читать, ни писать, ни считать. Об этом заявил сын бывшего лидера США Дональда Трампа Трамп-младший.



Он дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Наши дети после школы не могут читать и решать примеры, зато знают о 4376 гендерных идентичностей",— сказал Трамп-младший.

Он тут же добавил, что за то время, пока он дает интервью в США могли появиться "еще 15 половых идентичностей", пишет RG.RU.



Сын Трампа заявил Карлсону, что во многих сферах жизни населения США есть большие проблемы. Из-за этого в стране появилась "апатия".

"Левые" контролируют почти все крупные социальные институты, в том числе и образовательную сферу.

"Есть ли будущее у такого общества...", — размышляет Трамп-младший.

Еще он высказался по поводу решения, которое суд присяжных вынес его отцу, назвав это простым политическим преследованием.

Фото: flickr. com/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).