Американские школьники после учебы разбираются в более чем в четырех тысячах половых идентичностей, однако не способны ни читать, ни писать, ни считать. Об этом заявил сын бывшего лидера США Дональда Трампа Трамп-младший.
Он дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Наши дети после школы не могут читать и решать примеры, зато знают о 4376 гендерных идентичностей",— сказал Трамп-младший.
Он тут же добавил, что за то время, пока он дает интервью в США могли появиться "еще 15 половых идентичностей", пишет RG.RU.
Сын Трампа заявил Карлсону, что во многих сферах жизни населения США есть большие проблемы. Из-за этого в стране появилась "апатия".
"Левые" контролируют почти все крупные социальные институты, в том числе и образовательную сферу.
"Есть ли будущее у такого общества...", — размышляет Трамп-младший.
Еще он высказался по поводу решения, которое суд присяжных вынес его отцу, назвав это простым политическим преследованием.
Фото: flickr. com/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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