Президент России Владимир Путин рассказал, что станет с поляками, если они отправят войска на Украину для помощи в установлении Киевкого режима. Глава российского государства сообщил об этом во время пресс-подхода по итогам его визита в Узбекистан.

"Если на Украине зайдет контингент европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда", — сказал Владимир Путин.

Ранее стало известно, что власти Польши у американцев ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщил глава Минобороны страны.

Фото: kremlin.ru/ Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0 License).