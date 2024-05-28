Президент России Владимир Путин рассказал, что станет с поляками, если они отправят войска на Украину для помощи в установлении Киевкого режима. Глава российского государства сообщил об этом во время пресс-подхода по итогам его визита в Узбекистан.
"Если на Украине зайдет контингент европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда", — сказал Владимир Путин.
Ранее стало известно, что власти Польши у американцев ракеты AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщил глава Минобороны страны.
Фото: kremlin.ru/ Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0 License).
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