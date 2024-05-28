Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в юности писал стихотворения и даже относил их для публикации в газете.

Он относил их за 15 километров. Однако сейчас президент Белоруссии признался, что уже не пишет стихи, так как его "голова забита другими проблемами".

"Мне казалось, что они хороши, совершенны. Была колонка, где помещали стихи. Думал: наверное, и мои стихи могли бы поместить. Я пытаюсь их найти сейчас. Наверное, где-то дома. Там тетрадка моя сохранилась", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер добавил, что в настоящее время, и тем достаточно, и опыт позволяет. Однако стихи уже не написал бы.

Александр Лукашенко выступил на медийном форуме в городе Могилев.

Президент Белоруссии рассказал, что если бы в те времена было юнкоровское движение, то он, возможно, стал бы журналистом.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).