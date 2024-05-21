Россияне, пытавшиеся похудеть к лету за две недели до начала сезона, выбрали хорошую тактику, но, к сожалению, больших результатов они не добьются. Об этом Pravda. Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Вернадского Наталья Балашова.
"Жировая ткань может уйти до 500 граммов в неделю при условии, если мы ограничиваем рацион, начинаем двигаться, тренировать мышцы силовыми нагрузками. Получается, что до двух килограммов в месяц можно терять. Чтобы похудеть на 3-4 килограмма при активном похудении достаточно двух месяцев, может быть, чуть побольше", — сказала она.
По её словам, при похудении первое, что уходит — вода, затем начинается потеря мышечной ткани и только потом жировой. При этом эндокринолог раскритиковала экстремальные методы похудения.
"Как только люди ограничивают себя в рационе, они начинают терять и мышечную ткань, и жировую. Они резко недополучают витаминов, микроэлементов и всего остального. Большого вреда не нанесут, но и особой пользы тоже не будет, — отметила она.
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