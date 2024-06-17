Трагическая авария омрачила прощание с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой. В родной деревне политика Нчеу, где собрались тысячи людей, чтобы проводить его в последний путь, один из автомобилей похоронной процессии въехал в толпу пешеходов.

Во время движения процессии, сопровождаемой полицейскими и военными, один из автомобилей похоронной колонны потерял управление и столкнулся с пешеходами. По данным издания Malawi 24, двое человек, в том числе беременная женщина, скончались на месте происшествия, еще двое скончались в больнице.

Представитель полиции Питер Калая сообщил агентству AFP, что в результате аварии 12 человек получили ранения.

Напомним, что самолет, на борту которого находился Чилима и еще девять человек, пропал с радаров вечером 10 июня. На следующий день администрация президента Малави подтвердила гибель всех находившихся на борту.

Вице-президенту было 51 год, у него остались жена и двое детей. Он занимал свой пост с 2014 года.

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