Останки женщины-викинга
© livescience.com by Ellen Grav/NTNU University Museum is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 3:13

Погребение с тайной: как раковины морского гребешка раскрывают неизвестные аспекты викингских обрядов

В Норвегии обнаружено редкое захоронение эпохи викингов - Popsci

Необычная находка, сделанная с помощью металлоискателя, привела археологов в норвежский регион Трёнделаг, где было обнаружено редкое захоронение эпохи викингов. Этот случай привлёк внимание учёных, поскольку могила оказалась нетипичной даже для скандинавской археологии. Археологи уже задаются вопросами о возможных новых аспектах погребальных обрядов того времени. Об этом сообщает научное издание Popsci.

Неожиданная находка в Трёнделаге

Работы начались после того, как кладоискатель Рой Сёренг нашел овальную брошь в округе Трёнделаг. Он сообщил об этом специалистам, и археологи из Университетского музея NTNU приступили к раскопкам, чтобы защитить участок от повреждений.

В ходе исследований была найдена могила эпохи викингов с хорошо сохранившимся скелетом и набором украшений. По предварительным данным, захоронение относится к IX веку, что добавляет важные данные о погребальных традициях викингов в Норвегии.

Кем могла быть похороненная

Исследователи полагают, что в могиле похоронена женщина, судя по характеру найденных украшений и элементам одежды, которые свидетельствуют о высоком социальном статусе.

"Могила эпохи викингов содержит, как мы полагаем, женщину, погребённую в типичном для того времени костюме и с набором украшений из 800-х годов", — рассказал руководитель проекта, инженер Раймонд Соваж.

По его словам, такой комплект обычно принадлежал свободной женщине, вероятно, замужней, которая могла быть хозяйкой фермерского хозяйства в районе Бьюгна.

Самая загадочная деталь захоронения

Одним из самых необычных элементов находки стали две раковины морского гребешка, частично прикрывавшие рот умершей. Это открытие привлекло особое внимание исследователей, поскольку такие предметы в Средние века часто использовались как символ христианского культа святого Иакова. Однако для дохристианских захоронений в Норвегии подобные артефакты считаются крайне редкими.

"Это практика, которая ранее не известна из дохристианских могил в Норвегии. Мы пока не знаем, что означает этот символизм", — пояснил Раймонд Соваж.

Таким образом, находка может быть связана с ритуальными практиками, которые не были ранее зафиксированы в Норвегии.

Дополнительные находки рядом с могилой

Вдоль захоронения археологи также обнаружили кости птиц, предположительно, части крыльев. По версии исследователей, эти элементы могли играть ритуальную или символическую роль, возможно, они были предназначены для участников погребальной церемонии. Это открытие усиливает гипотезу о том, что обряд мог иметь особое значение и отличаться от традиционных погребений того времени.

Связь с предыдущими раскопками

Интересно, что на том же участке ранее в этом году был найден ещё один нетронутый скелет. По словам полевого руководителя Ханне Брин, новая находка может быть моложе на одно-три поколения, что также подтверждает теорию о возможном продолжении ритуалов в этом месте.

"Во время проверки мы быстро поняли, что столкнулись с новой скелетной могилой, которой грозит серьёзная опасность повреждения при следующей вспашке", — отметила Брин.

Землевладелец Арве Иннстранд дал разрешение на продолжение раскопок, что позволило сохранить и исследовать эту находку.

