Могила шаманки
© Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş is licensed under Public Domain
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 4:48

Погребение без мёртвого: на берегу озера нашли место, где человек исчез так, словно его вычеркнули из мира

В древней могиле обнаружили 140 янтарных украшений эпохи энеолита — Пётр Шульга

На берегах Онежского озера археологи обнаружили погребение, которому около пяти тысяч лет, и эта находка поставила исследователей перед необычной загадкой: в могиле не сохранилось ни единой кости. Вместо привычного скелета — только охристое пятно и разбросанные элементы инвентаря. Тем не менее учёным удалось восстановить детали обряда и даже предположить жизненный путь человека, жившего в эпоху энеолита. Такое восстановление потребовало десятков анализов и работы специалистов разных направлений. Об этом сообщает "Наука ТВ".

Как могила без костей превратилась в уникальный источник сведений

Для северо-запада России полное разрушение органики — обычное явление: кислые почвы быстро растворяют кости, оставляя лишь следы погребального пятна. Обычно в таких условиях археологам приходится работать почти вслепую: редкие фрагменты вещей и малоинформативные отпечатки ритуалов позволяют лишь в общих чертах представить события, происходившие на месте захоронения.

Но погребение Деревянное XI, исследованное учёными Петрозаводского университета в 2021 году, стало исключением. Несмотря на то что скелет исчез полностью, набор предметов и химический состав почвы оказался настолько выразительным, что позволил рассматривать захоронение как полноценный комплекс. Это один из редких случаев, когда отсутствие костей не помешало реконструировать обряд, социальные признаки и контекст эпохи.

По керамике и аналогиям с памятниками Прибалтики могила датируется 3100-3000 годами до н. э. — временем, когда поздний неолит лесной зоны Восточной Европы постепенно переходил в энеолит. В этот период формируются дальние обменные связи, усложняются ритуальные практики, а вещи начинают выполнять не только утилитарную, но и символическую функцию.

Янтарные украшения как ключ к биографии древнего человека

Центральной частью погребального инвентаря стал беспрецедентный для Карелии набор янтаря. На площади около полутора метров археологи обнаружили 140 украшений — рекордный показатель для Северо-Запада России. Обилие изящных бусин, пуговиц и подвесок позволило заглянуть в мир древних ремёсел и обменов.

В набор входили круглые пуговицы с V-образным сверлением, подвески, фрагменты колец и редкие лодочковидные нашивки. Особенно важно, что часть украшений несла следы ремонта: аккуратные доработки отверстий, восстановленные края, следы повторного шлифования. Это говорит о длительной эксплуатации вещей и их высокой ценности.

Типология находок особенно интересна. Лодочковидные нашивки и специфические отверстия совпадают с формами, обнаруженными на латвийской стоянке Сарнате — важном центре обработки янтаря. Это прямое указание, что комплект был создан не случайным образом, а в специализированной мастерской Балтики. Затем украшения попали на Онежское озеро через цепочку обменов — вероятно, проходивших по сложным маршрутам, связывающим Прибалтику и внутренние регионы Восточной Европы.

Расположение украшений в могиле позволило частично реконструировать одежду. Полоса мелких бусин у северного края могла формировать вышивку воротника или капюшона. В центре охристой области археологи обнаружили плотную группу пуговиц, образовывавшую самостоятельный элемент костюма. Такие данные особенно ценны, потому что дают возможность представить внешний облик человека эпохи энеолита, где органика почти никогда не сохраняется.

Как удалось "увидеть" растворившийся скелет

Полное исчезновение костей заставило исследователей применять методы геохимии, микроскопии и анализа почв — подходы, которые становятся всё более важными в современной археологии.

В почве из зоны погребения выявили высокие уровни кальция и стронция — элементов, характерных для костной ткани. Их локализация совпадала с пространством, в котором должен был лежать скелет. Это позволило подтвердить, что тело действительно присутствовало, но полностью растворилось.

В южной части могилы обнаружены следы калия и рубидия, которые обычно связывают с древесной золой. Эти показатели свидетельствуют о присутствии огня в ритуале, хотя само тело не подвергалось кремации. Такой обряд мог символизировать очищение или сопровождение умершего, но точное значение остаётся предметом исследований.

Особую роль играла охра, покрывавшая всю могилу. Химический анализ показал высокие концентрации железа, магния, мышьяка и наличие минерала монацита. Эти особенности характерны для некоторых районов Заонежья и Ладоги. Значит, охра была привезена, вероятно, издалека — а значит, выполняла важную ритуальную функцию. Высокий уровень мышьяка, характерный для зон шунгитовых пород, позволил предположить, что сам человек был связан с другим участком Карельского перешейка. Это подчёркивает его мобильность и включённость в региональные сети обмена.

Одним из самых любопытных открытий стали микроскопические остатки шерсти. Археозоологический анализ подтвердил присутствие волосков млекопитающих, среди которых один был уверенно соотнесён с куницей. Вдоль периметра могилы фиксировалась тонкая коричневая линия, похожая на контур мягкого чехла. Всё это позволяет предположить, что умершего завернули в шкуру — вероятно, куницы или другого пушного зверя, чьи меха широко использовались в регионе.

Сравнение: чем погребение Деревянное XI отличается от других могил региона

  1. В большинстве северных могил органика растворена полностью и инвентарь крайне скуден.

  2. В Деревянном XI количество украшений превышает региональные нормы в десятки раз.

  3. Химический анализ дал необычно богатый набор данных — редкость для Карелии.

  4. Только здесь идентифицированы следы мехового покрова и комплексная реконструкция одежды.

Такое сравнение показывает, насколько уникальной оказалась находка и почему она получила статус сенсации.

Плюсы и минусы методов восстановления погребений без костей

Применение геохимии, микроскопии и трасологии имеет свои сильные и слабые стороны.

Положительные стороны:
• Позволяют восстановить ритуал даже при отсутствии органики.
• Да дают информацию о происхождении материалов и мобильности человека.
• Обеспечивают возможность реконструкции одежды и инвентаря.

Некоторые трудности:
• Анализы требуют дорогостоящего оборудования.
• Интерпретации зависят от множества факторов и требуют сопоставления с другими регионами.
• Точность выводов ограничена сохранностью почвы и контекста.

Советы по исследованию погребений в кислых почвах

  1. Всегда отбирать обширные почвенные пробы для геохимии.

  2. Применять микроскопию к каждому фрагменту украшений и внутренним слоям почвы.

  3. Сопоставлять находки с материалами соседних регионов.

  4. Использовать данные о локальных геологических источниках, чтобы определить происхождение веществ.

  5. Включать в анализ междисциплинарные методы — от археозоологии до трасологии.

Популярные вопросы о погребении Деревянное XI

  1. Почему в могиле не сохранились кости?
    Из-за кислых северных почв, которые полностью растворяют органические материалы.

  2. Зачем использовали такое количество янтаря?
    Украшения подчеркивали статус и могли иметь символическое значение; они также происходили из балтийских регионов.

  3. Как удалось определить присутствие меха?
    Благодаря микроскопическому анализу волосков, выявленных в почвенных пробах.

