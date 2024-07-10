При попытке несанкционированного проникновения в Молдавию на грузовом транспорте, 23 украинца из различных областей Украины были задержаны пограничниками, как сообщили представители государственной пограничной службы Украины.



Группу мужчин, которых оказался один из инициаторов незаконных действий (связанных с выводом уклоняющихся от призыва), доставили на грузовике до границы, откуда они попытались пройти пешком к линии раздела.



Однако в окрестностях одного из населенных пунктов Подольского района Одесской области все нарушители, стремившиеся незаконно войти в Приднестровскую территорию Молдавии, были задержаны пограничниками, сообщили из госпогранслужбы.



По информации ведомства, каждый из задержанных заплатил от 5 до 16 тысяч долларов за незаконный выезд из страны.



На них были составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения государственной границы, дела переданы в суд.



Кроме того, пограничная служба уточнила, что рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о незаконном пересечении государственной границы.

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