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Погранслужба Украины вновь поймала
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Погранслужба Украины вновь поймала "ухилянтов"

При попытке несанкционированного проникновения в Молдавию на грузовом транспорте, 23 украинца из различных областей Украины были задержаны пограничниками, как сообщили представители государственной пограничной службы Украины.

Группу мужчин, которых оказался один из инициаторов незаконных действий (связанных с выводом уклоняющихся от призыва), доставили на грузовике до границы, откуда они попытались пройти пешком к линии раздела.

Однако в окрестностях одного из населенных пунктов Подольского района Одесской области все нарушители, стремившиеся незаконно войти в Приднестровскую территорию Молдавии, были задержаны пограничниками, сообщили из госпогранслужбы.

По информации ведомства, каждый из задержанных заплатил от 5 до 16 тысяч долларов за незаконный выезд из страны.

На них были составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения государственной границы, дела переданы в суд.

Кроме того, пограничная служба уточнила, что рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о незаконном пересечении государственной границы.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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