Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рулоны обоев
Рулоны обоев
© Pravda.Ru by Полина Савельева is licensed under publiс domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 18:08

Вас дурят в магазине? Почему погонный метр может быть дешевле, а стоить дороже

В строительных магазинах и сметах на ремонт часто мелькает аббревиатура "пог. м". Кажется, что это какой-то особенный, будто бы более дорогой метр. На деле же, понятие "погонный метр" — не столько про цену, сколько про удобство, особенно когда речь идет о рулонных материалах. Представьте: вы покупаете обои, а вам считают их не в квадратных метрах, а в погонных, и это кажется странным. Почему так вышло и как с этим жить — разберемся.

Что такое погонный метр и чем он отличается от обычного

Погонный метр, или пог. м, — это единица измерения, которая приравнивается к одному метру длины, но с переменной шириной. Главное отличие от стандартного метра заключается в том, что у обычного метра длина и ширина равны, то есть это квадрат. Погонный метр же используется, когда основной параметр — это длина, а ширина может варьироваться. При покупке рулонных материалов, например, обоев, линолеума или ткани, их отрезают только по ширине рулона, а длина отсчитывается как обычный метр.

Возьмем для примера обои. Если их стандартная ширина — 0,53 метра, то один погонный метр будет равен куску размером 1 метр в длину и 0,53 метра в ширину. А вот если вы возьмете линолеум шириной 3 метра, то один погонный метр такого материала составит уже 1 метр в длину и 3 метра в ширину. Стоимость может быть указана за длину, но фактическая площадь будет разной.

Это удобно для продавцов и покупателей, когда материал продается на метраж. Не нужно высчитывать квадратные метры, когда важнее всего именно длина. Для сравнения, квадратный метр — это всегда 100 на 100 сантиметров, а погонный метр может быть 100 см на 50 см, 100 см на 3 метра или даже 100 см на 10 сантиметров, как в случае с некоторыми видами лент.

"Многие путают погонный и квадратный метр, но разница проста: квадратный — это площадь, а погонный — это всегда длина. Это особенно актуально в строительстве, когда речь идет о рулонных материалах, типа утеплителя, гидроизоляции или даже напольных покрытий. Если цена указана за погонный метр, всегда уточняйте ширину рулона, чтобы адекватно оценить объём покупки".

Строитель Артём Кожин

Где применяется измерение в погонных метрах

Основная сфера применения погонных метров — это товары, которые продаются в рулонах или на метраж. Сюда относятся шторы, тюль, различные виды обоев, ковровые покрытия, мягкая кровля, ограждающие сетки. Компании часто рассчитывают стоимость таких материалов и работ с ними, исходя из погонных метров.

Но на практике погонный метр можно встретить и применительно к другим товарам: доскам, кабелям, трубам, плинтусам. Если на ценнике указано "500 рублей за 1 пог. м", это значит, что вы получаете метр данной позиции, но ее реальные размеры, особенно ширина, будут зависеть от самого товара. Например, один погонный метр ковролина шириной 3 метра обойдется вам в 500 рублей, и вы получите кусок 1x3 метра.

Также работники строительных бригад и ремонтники часто указывают стоимость своих услуг в погонных метрах. Например, поклейка обоев или шпаклевание стен может стоить определенную сумму за каждый погонный метр. Это значительно упрощает расчеты, поскольку не нужно указывать итоговые размеры комнаты — достаточно лишь длины работы.

Практические расчеты: как понять, сколько нужно материала

Подсчитать необходимое количество материала в погонных метрах не так сложно, как кажется. Основная формула: нужно общую площадь, которую нужно покрыть, разделить на ширину рулона. К примеру, у вас комната площадью 10 квадратных метров, и вы хотите застелить ее линолеумом. Если стандартная ширина рулона — 3 метра, то вам понадобится примерно 3,3 погонных метра (10 м² ÷ 3 м = 3,33 пог. м). Многие магазины предлагают услугу расчета и даже раскроя материала прямо на месте.

Аналогично рассчитывается и материал для натяжных потолков. Если площадь помещения составляет 15 м², а ширина рулона пленки — 4 метра, то потребуется 3,75 погонных метра (15 м² ÷ 4 м = 3,75 пог. м). В случаях, когда товар имеет одинаковую или незначительную ширину, например, провода, веревки, ленты, достаточно просто посчитать нужную длину в обычных метрах.

В таких ситуациях ширина не влияет на расчет. Технически, вы платите только за длину, как и в случае с любым другим линейным измерением. Главное — всегда уточнять ширину материала, чтобы понимать, сколько реальной площади вы покрываете за каждый погонный метр.

"При ремонте всегда есть риск купить лишнее или, наоборот, недокупить. Цена за погонный метр — это удобный ориентир, но не стоит забывать про ширину. Когда мы подбираем обои, например, часто бывает, что рулон одной ширины дороже, но уходит его меньше, чем более дешевого, но широкого. Ключ к экономии — правильный расчет не только длины, но и фактически приобретаемой площади".

Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ключевые моменты для покупателя

Когда вы видите цену за погонный метр, не забывайте, что это только длина. Ширина материала может сильно влиять на конечную стоимость и объем покупки. Всегда уточняйте эти параметры перед оформлением заказа, чтобы избежать недоразумений.

Производители и продавцы используют погонный метр для упрощения учета и продажи рулонных и ленточных товаров. Это помогает стандартизировать расчеты, особенно когда речь идет о таких вещах, как черновая отделка нового жилья, требующая большого количества материалов.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Ксения Орлова

FAQ

Что такое погонный метр?
Это мера измерения длины, равная одному метру, но с переменной шириной. Используется для рулонных материалов. Чем погонный метр отличается от квадратного?
Квадратный метр — это площадь (100х100 см), а погонный метр — это длина (100 см) с определенной шириной. Как рассчитать количество обоев в погонных метрах?
Разделите общую площадь стены на ширину рулона обоев. Всегда ли цена за погонный метр выгоднее, чем за квадратный?
Зависит от ширины материала. Иногда более широкий материал может оказаться выгоднее, даже если цена за погонный метр выше.

Читайте также

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бани больше никто не строит: какая забава за 150 тысяч захватила российские дачи 30.05.2026 в 15:51

Владельцы загородных домов все чаще отказываются от возведения капитальных парных в пользу уличных купелей, меняя привычные стандарты комфортного отдыха на природе.

Читать полностью » Выбросьте это немедленно: главные кухонные антитренды, которые дешевят ваш интерьер 30.05.2026 в 9:41

Летняя сервировка требует радикальной смены приоритетов, где место тяжелых чашек занимают изящные формы, создающие атмосферу легкости и прохлады.

Читать полностью » Морозильный конвейер для вечеринок: выбор вместительных емкостей на десятки кубиков ради экономии места в холодильнике 26.05.2026 в 17:17

Узнайте, как организовать процесс охлаждения напитков так, чтобы лед дольше сохранял температуру, выглядел эстетично и не впитывал ароматы из морозилки.

Читать полностью » Цветовой манифест 2026: самый доступный и эффектный способ радикального изменения комнат без капитального ремонта 26.05.2026 в 13:11

Выбор оттенка стен способен кардинально изменить восприятие пространства, но многие совершают фатальные ошибки еще на этапе покупки пробников.

Читать полностью » Электрический лабиринт за кухонными корпусами: критические последствия установки розеток прямо за встроенной бытовой техникой 26.05.2026 в 7:06

Мелкая погрешность в расчетах часто приводит к необходимости полной переделки модулей и серьезным незапланированным расходам на этапе финального монтажа.

Читать полностью » Черная метка для покупателей вторичного жилья: жесткая привязка задолженности по капремонту к объекту недвижимости, а не к его владельцу 25.05.2026 в 19:22

Многие собственники ошибочно считают, что игнорирование ежемесячных квитанций ничем не грозит, но такая беспечность может привести к серьезным юридическим последствиям.

Читать полностью » Главные артерии многоэтажки: список стояков и труб, за обновление которых собственник квартиры не должен платить ни копейки 25.05.2026 в 17:27

Многие владельцы жилья ошибочно оплачивают ремонт инженерных коммуникаций, хотя их обслуживание уже полностью включено в ежемесячные коммунальные счета.

Читать полностью » Болотный шлейф от чистого белья: истинные причины затхлого аромата из стиральной машины вопреки использованию дорогого кондиционера 25.05.2026 в 15:13

Затхлый запах из барабана сигнализирует о серьезных нарушениях в эксплуатации, которые со временем могут привести к поломке жизненно важных узлов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
СНТ поставило шлагбаум на въезде: один нюанс решает, законно ли перекрыли дорогу
Авто и мото
"Настучал" по правилам: как правильно отправить жалобу в ГИБДД, чтобы её точно рассмотрели
Экономика
Финансовая свобода начинается не с миллионов: вот где прячется лишняя тысяча
Садоводство
Подземный саботаж: как распознать ростковую муху до того, как станет поздно
Красота и здоровье
Летние перепады температуры проверят сердце на прочность: вот что важно помнить в это время
Авто и мото
Деталь, которая обманывает компьютер вашего авто: как "невидимая" поломка увеличивает расход
Общество
Конфликты между школьниками выросли на треть: что стоит за этой тенденцией
Питомцы
Ошибка ветклиники может ударить по кошельку: как хозяину взыскать деньги за питомца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet