Вас дурят в магазине? Почему погонный метр может быть дешевле, а стоить дороже

В строительных магазинах и сметах на ремонт часто мелькает аббревиатура "пог. м". Кажется, что это какой-то особенный, будто бы более дорогой метр. На деле же, понятие "погонный метр" — не столько про цену, сколько про удобство, особенно когда речь идет о рулонных материалах. Представьте: вы покупаете обои, а вам считают их не в квадратных метрах, а в погонных, и это кажется странным. Почему так вышло и как с этим жить — разберемся.

Что такое погонный метр и чем он отличается от обычного

Погонный метр, или пог. м, — это единица измерения, которая приравнивается к одному метру длины, но с переменной шириной. Главное отличие от стандартного метра заключается в том, что у обычного метра длина и ширина равны, то есть это квадрат. Погонный метр же используется, когда основной параметр — это длина, а ширина может варьироваться. При покупке рулонных материалов, например, обоев, линолеума или ткани, их отрезают только по ширине рулона, а длина отсчитывается как обычный метр.

Возьмем для примера обои. Если их стандартная ширина — 0,53 метра, то один погонный метр будет равен куску размером 1 метр в длину и 0,53 метра в ширину. А вот если вы возьмете линолеум шириной 3 метра, то один погонный метр такого материала составит уже 1 метр в длину и 3 метра в ширину. Стоимость может быть указана за длину, но фактическая площадь будет разной.

Это удобно для продавцов и покупателей, когда материал продается на метраж. Не нужно высчитывать квадратные метры, когда важнее всего именно длина. Для сравнения, квадратный метр — это всегда 100 на 100 сантиметров, а погонный метр может быть 100 см на 50 см, 100 см на 3 метра или даже 100 см на 10 сантиметров, как в случае с некоторыми видами лент.

"Многие путают погонный и квадратный метр, но разница проста: квадратный — это площадь, а погонный — это всегда длина. Это особенно актуально в строительстве, когда речь идет о рулонных материалах, типа утеплителя, гидроизоляции или даже напольных покрытий. Если цена указана за погонный метр, всегда уточняйте ширину рулона, чтобы адекватно оценить объём покупки". Строитель Артём Кожин

Где применяется измерение в погонных метрах

Основная сфера применения погонных метров — это товары, которые продаются в рулонах или на метраж. Сюда относятся шторы, тюль, различные виды обоев, ковровые покрытия, мягкая кровля, ограждающие сетки. Компании часто рассчитывают стоимость таких материалов и работ с ними, исходя из погонных метров.

Но на практике погонный метр можно встретить и применительно к другим товарам: доскам, кабелям, трубам, плинтусам. Если на ценнике указано "500 рублей за 1 пог. м", это значит, что вы получаете метр данной позиции, но ее реальные размеры, особенно ширина, будут зависеть от самого товара. Например, один погонный метр ковролина шириной 3 метра обойдется вам в 500 рублей, и вы получите кусок 1x3 метра.

Также работники строительных бригад и ремонтники часто указывают стоимость своих услуг в погонных метрах. Например, поклейка обоев или шпаклевание стен может стоить определенную сумму за каждый погонный метр. Это значительно упрощает расчеты, поскольку не нужно указывать итоговые размеры комнаты — достаточно лишь длины работы.

Практические расчеты: как понять, сколько нужно материала

Подсчитать необходимое количество материала в погонных метрах не так сложно, как кажется. Основная формула: нужно общую площадь, которую нужно покрыть, разделить на ширину рулона. К примеру, у вас комната площадью 10 квадратных метров, и вы хотите застелить ее линолеумом. Если стандартная ширина рулона — 3 метра, то вам понадобится примерно 3,3 погонных метра (10 м² ÷ 3 м = 3,33 пог. м). Многие магазины предлагают услугу расчета и даже раскроя материала прямо на месте.

Аналогично рассчитывается и материал для натяжных потолков. Если площадь помещения составляет 15 м², а ширина рулона пленки — 4 метра, то потребуется 3,75 погонных метра (15 м² ÷ 4 м = 3,75 пог. м). В случаях, когда товар имеет одинаковую или незначительную ширину, например, провода, веревки, ленты, достаточно просто посчитать нужную длину в обычных метрах.

В таких ситуациях ширина не влияет на расчет. Технически, вы платите только за длину, как и в случае с любым другим линейным измерением. Главное — всегда уточнять ширину материала, чтобы понимать, сколько реальной площади вы покрываете за каждый погонный метр.

"При ремонте всегда есть риск купить лишнее или, наоборот, недокупить. Цена за погонный метр — это удобный ориентир, но не стоит забывать про ширину. Когда мы подбираем обои, например, часто бывает, что рулон одной ширины дороже, но уходит его меньше, чем более дешевого, но широкого. Ключ к экономии — правильный расчет не только длины, но и фактически приобретаемой площади". Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ключевые моменты для покупателя

Когда вы видите цену за погонный метр, не забывайте, что это только длина. Ширина материала может сильно влиять на конечную стоимость и объем покупки. Всегда уточняйте эти параметры перед оформлением заказа, чтобы избежать недоразумений.

Производители и продавцы используют погонный метр для упрощения учета и продажи рулонных и ленточных товаров. Это помогает стандартизировать расчеты, особенно когда речь идет о таких вещах, как черновая отделка нового жилья, требующая большого количества материалов.

FAQ

Что такое погонный метр?

Это мера измерения длины, равная одному метру, но с переменной шириной. Используется для рулонных материалов. Чем погонный метр отличается от квадратного?

Квадратный метр — это площадь (100х100 см), а погонный метр — это длина (100 см) с определенной шириной. Как рассчитать количество обоев в погонных метрах?

Разделите общую площадь стены на ширину рулона обоев. Всегда ли цена за погонный метр выгоднее, чем за квадратный?

Зависит от ширины материала. Иногда более широкий материал может оказаться выгоднее, даже если цена за погонный метр выше.

