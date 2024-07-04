3 июля в 38 населенных пунктах России были зафиксированы рекордные температуры, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В Москве, на метеостанции ВДНХ, столбик термометра поднялся до +32,7 градусов, превзойдя предыдущий максимум 1917 года на полградуса.

Леус также отметил, что к списку рекордсменов присоединились Киров, Кострома, Йошкар-Ола, Владимир, Чебоксары, Тула, Рязань, Орел, Тамбов, Пенза, Херсон, Воронеж, Донецк и Луганск, и это лишь областные и республиканские центры европейской части России. Рекордные температуры зафиксированы даже в Чите и Южно-Сахалинске.

Самый высокий рекорд был зафиксирован в Луганске, где температура достигла +38,7 градусов, превысив предыдущее достижение 1991 года на три градуса. В селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае был побит рекорд 1926 года, новая максимальная температура для 3 июля составила +35,7 градуса.

1 июля в России было зафиксировано 28 температурных рекордов. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, рекордные температуры были зафиксированы в Пскове, Чите, Санкт-Петербурге, Орле, Коломне и других городах. В этот день средняя суточная температура воздуха в Москве превысила +25 градусов, что последний раз наблюдалось в начале июля 25 лет назад.

Фото: From Wikimedia Commons/ Pixabay.com (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)