3 июля в 38 населенных пунктах России были зафиксированы рекордные температуры, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В Москве, на метеостанции ВДНХ, столбик термометра поднялся до +32,7 градусов, превзойдя предыдущий максимум 1917 года на полградуса.
Леус также отметил, что к списку рекордсменов присоединились Киров, Кострома, Йошкар-Ола, Владимир, Чебоксары, Тула, Рязань, Орел, Тамбов, Пенза, Херсон, Воронеж, Донецк и Луганск, и это лишь областные и республиканские центры европейской части России. Рекордные температуры зафиксированы даже в Чите и Южно-Сахалинске.
Самый высокий рекорд был зафиксирован в Луганске, где температура достигла +38,7 градусов, превысив предыдущее достижение 1991 года на три градуса. В селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае был побит рекорд 1926 года, новая максимальная температура для 3 июля составила +35,7 градуса.
1 июля в России было зафиксировано 28 температурных рекордов. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, рекордные температуры были зафиксированы в Пскове, Чите, Санкт-Петербурге, Орле, Коломне и других городах. В этот день средняя суточная температура воздуха в Москве превысила +25 градусов, что последний раз наблюдалось в начале июля 25 лет назад.
Фото: From Wikimedia Commons/ Pixabay.com (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Белоруссия вступила в ШОС, доведя число участников до десяти
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Астане, были подписаны документы о вступлении Белоруссии в организацию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавивший встречу, отметил, что Беларусь за короткий срок выполнила все необходимые процедуры для получения полноправного членства.
Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили Астанинскую декларацию на саммите, проходившем в столице Казахстана. Эту информацию подтвердил корреспондент информационного агентства ТАСС.
"Новые люди": необходимо разрешить водить инвалидам с ампутированными руками
Российская политическая партия "Новые люди" в рамках партпроекта "На равных" сообщили о необходимости разрешить получать водительские права участникам СВО, в том числе инвалидам с ампутированными руками, которые доказали на экзамене на знание Правил Дорожного Движения, что способны управлять транспортным средством. Об этом информировала РИА Новости депутат ГД Ксения Горячева.
Диетолог Кабанов предупредил о вреде клубники для людей с диабетом и аллергией
Врач-диетолог Алексей Кабанов поведал о всех достоинствах таких ягод, как клубника и малина. Он также сообщил, при каких заболеваниях лучше воздержаться от их употребления. Об этом врач информировал РИА Новости.