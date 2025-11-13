Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Планета Kepler-452b
Планета Kepler-452b
© NASA by NASA Ames Research Center is licensed under Public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 11:17

Погода больше не спрячется: цифровой двойник Земли раскрывает сценарии будущих катастроф

Цифровой двойник Земли повышает точность климатических симуляций благодаря вычислительным системам — Филипп Штейн

Прогноз погоды давно стал неотъемлемой частью нашей жизни, но, несмотря на десятилетия развития метеорологии, он остаётся неточным. Предсказать климат — задача ещё сложнее. Однако последние достижения в вычислительной технике и моделировании позволяют учёным создавать симуляции, максимально приближённые к реальности. Самое значимое из них — цифровой двойник Земли, объединяющий прогноз погоды и моделирование климата в одной системе.

Прорыв в разрешении

Новая модель отличается поразительной точностью. Её разрешение — 1,25 километра, что означает, что вся поверхность планеты разбита на миллионы ячеек такого размера, включая атмосферные слои над ними. В итоге система включает более 670 миллионов расчётных элементов.

Для каждой ячейки просчитываются десятки взаимосвязанных процессов: от циркуляции воздуха до теплопереноса и влажности. Все они делятся на два типа:

  • "Быстрые" процессы - погода, циклы энергии и воды, формирование облаков.

  • "Медленные" процессы - изменение биосферы, углеродного цикла и океанической химии, формирующие долгосрочный климат.

Впервые эти процессы совмещены в одной системе. Обычно такие сложные расчёты возможны лишь при разрешении не менее 40 км, но теперь благодаря новому подходу удалось добиться детализации до километра.

"Сочетание быстрых и медленных процессов в единой структуре — ключ к пониманию будущего климата", — подчёркивает климатолог Филипп Штейн, соавтор проекта.

Технологическая революция

Основа цифрового двойника построена на модели ICON (ICOsahedral Nonhydrostatic), разработанной Институтом метеорологии Макса Планка и Немецкой метеорологической службой. Однако настоящая революция произошла в вычислительной части.

Классические климатические модели были написаны на Фортране - языке, который сложно адаптировать под современные архитектуры. Разработчики переписали значительную часть кода с использованием фреймворка DaCe (Data-Centric Parallel Programming). Он перераспределяет данные таким образом, чтобы их обработка шла максимально эффективно на современных системах с параллельными вычислениями.

Вычисления выполнялись на суперкомпьютерах JUPITER (Германия) и Alps (Швейцария), оснащённых новейшими чипами NVIDIA GH200 Grace Hopper. Каждая единица состоит из GPU Hopper и CPU ARM Grace, что позволяет одновременно обрабатывать "быстрые" и "медленные" процессы: GPU справляются с краткосрочными атмосферными изменениями, а CPU анализируют долгосрочные климатические тенденции.

Сравнение

Параметр Традиционные климатические модели Цифровой двойник Земли
Разрешение 40-50 км 1,25 км
Количество расчётных ячеек ~10 млн >670 млн
Типы процессов Отдельно быстрые и медленные Совмещённые
Технология обработки CPU GPU + CPU (параллельно)
Скорость расчётов 10-20 дней за 1 модельный день 145 модельных дней за сутки

Ошибка — последствия — альтернатива

  • Ошибка: рассматривать цифровой двойник как обычную метеомодель.
    последствие: недооценка его потенциала в климатических прогнозах.
    альтернатива: использовать его как инструмент для долгосрочных сценариев изменений климата.

  • Ошибка: ожидать мгновенного применения в ежедневных прогнозах.
    последствие: разочарование в практическом эффекте проекта.
    альтернатива: понимать, что текущие ресурсы ограничены и технология требует масштабирования.

  • Ошибка: недооценивать значение вычислительных архитектур.
    последствие: невозможность достичь точных симуляций.
    альтернатива: развивать гибридные системы CPU-GPU и оптимизацию кода.

А что если…

Если цифровые двойники Земли станут массовыми, человечество сможет точнее прогнозировать катастрофические явления — от наводнений и ураганов до засух и лесных пожаров. Это поможет не только спасать жизни, но и более эффективно распределять ресурсы, предотвращать продовольственные кризисы и управлять урбанизацией.

Кроме того, подобные модели могут стать базой для экологических симуляторов, позволяющих оценивать, как конкретные действия человека — например, вырубка лесов или изменение сельского хозяйства — повлияют на климат через десятилетия.

Плюсы и минусы

Аспект Преимущества Недостатки
Точность Детализация до километра, реалистичность процессов Огромная вычислительная нагрузка
Научная ценность Позволяет связать климат и погоду в одной системе Сложность интерпретации данных
Технологичность Использует передовые GPU Grace Hopper Ограниченный доступ из-за дороговизны
Практическое применение Может предсказывать экстремальные явления Пока недоступна для повседневных прогнозов

Советы шаг за шагом

  1. Интегрируйте цифровые модели в исследовательские программы. Они помогут адаптировать аграрные и инфраструктурные проекты к изменениям климата.

  2. Используйте результаты симуляций для анализа региональных рисков. Это позволит заранее готовиться к возможным катаклизмам.

  3. Поддерживайте открытые базы данных. Совместное использование климатических моделей ускорит научный прогресс.

  4. Внедряйте энергоэффективные вычисления. Современные суперкомпьютеры должны работать устойчиво и экономично.

FAQ

Можно ли использовать цифровой двойник для прогноза погоды в реальном времени?
Пока нет. Вычисления слишком ресурсоёмки, но технология открывает путь к будущим системам прогнозирования высокой точности.

Каковы практические преимущества этой модели?
Она помогает моделировать изменения климата и экосистем, оценивать последствия выбросов CO₂ и принимать меры заранее.

Когда технология станет доступна широкой науке?
Разработчики ожидают, что в течение 5-7 лет цифровые двойники станут частью международных климатических центров.

Мифы и правда

  • Миф: цифровой двойник Земли заменит синоптиков.
    правда: он станет их инструментом, но не заменой.

  • Миф: модель создана для управления климатом.
    правда: она лишь анализирует природные процессы, не влияя на них.

  • Миф: суперкомпьютеры работают постоянно в таком режиме.
    правда: их использование строго планируется из-за огромных затрат энергии.

Исторический контекст

Развитие климатического моделирования началось ещё в 1950-х, когда компьютеры впервые стали использовать для расчёта погоды. В 1980-х появились первые трёхмерные климатические модели, а в XXI веке — модели, объединяющие атмосферу, океаны и биосферу. Цифровой двойник Земли стал логическим продолжением этой эволюции: впервые учёные могут наблюдать не только краткосрочные погодные изменения, но и долговременные климатические последствия в одной симуляции.

"Этот проект — шаг к созданию цифровой планеты, где можно "прожить" годы за сутки и увидеть будущее климата своими глазами", — заявил физик-климатолог Маркус Энгель.

Три интересных факта

  1. Для работы модели использовалось более 20 480 чипов NVIDIA GH200, объединённых в сеть, работающую со скоростью свыше 1 экзафлопса.

  2. Система способна моделировать 145 дней земного климата за один реальный день.

  3. Каждый расчётный элемент модели содержит до 1 триллиона степеней свободы, что делает симуляцию одной из самых сложных в истории науки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Температура Вселенной снизилась на десять Кельвинов за десять миллиардов лет — Дуглас Скотт сегодня в 10:17
Тепловая карта Вселенной показала страшное: эпоха звёзд почти закончилась

Учёные составили самую точную карту изменения температуры Вселенной за 10 миллиардов лет. Как "Евклид" и "Гершель" помогли узнать, что космос постепенно остывает и звёзды рождаются всё реже.

Читать полностью » Исследователи восстановили эволюцию молекулярных моторов бактерий — Каролина Пуэнте-Лелиевре сегодня в 9:17
Мотор размером с молекулу: бактерии показали, что инженерия — изобретение самой эволюции

Учёные из Новой Зеландии проследили, как природа изобрела первый биологический двигатель — мотор, приводящий в движение бактерий. Как он появился и почему до сих пор совершенен?

Читать полностью » Комета 3I/ATLAS подтвердила природное происхождение по данным радиотелескопа MeerKAT — Ди-Джей Пизано сегодня в 8:28
“Она не из лаборатории, а из ледяной бездны”: загадочная комета прошла проверку на подлинность

Новые данные радиотелескопа MeerKAT подтвердили: загадочная 3I/ATLAS — не инопланетный зонд, а настоящая межзвёздная комета. Учёные раскрыли её химическую природу и значение для изучения других миров.

Читать полностью » Астероид 2024 YR4 представляет потенциальную угрозу спутникам и лунным базам — Эндрю Ривкин сегодня в 7:28
Шанс один из двадцати пяти — и всё может кончиться кратером в километр: Луна готовится к испытанию

Учёные предупреждают: астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. В феврале 2026 года телескоп "Джеймс Уэбб" получит последний шанс уточнить орбиту и дать человечеству время на действия.

Читать полностью » Магнитная буря позволила наблюдать полярные сияния в средних широтах — Александр Мельников сегодня в 6:27
Космос вспыхнул — и Земля содрогнулась: магнитная буря достигла почти рекордных значений

В ночь на 12 ноября Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь последних лет. Что происходит, чем опасно и почему это событие уникально.

Читать полностью » Пещеры Марса показывают признаки эрозии, характерной для водных процессов — Джеймс Балдини сегодня в 5:27
Красная планета плакала — и под её слезами образовались пещеры: наука снова меняет версию

Учёные нашли на Марсе пещеры, сформированные водой, а не лавой. Что это значит для поиска жизни на Красной планете — гипотезы, аргументы и споры исследователей.

Читать полностью » Осьминоги показали признаки коллективного поведения — профессор Тим Коулсон сегодня в 4:14
Когда Земля опустеет, кто займёт трон: ответ прячется под толщей воды

Что если после исчезновения людей разумный вид на Земле будет не из млекопитающих, а из глубин океана? Профессор Оксфорда уверен: ставка на осьминогов.

Читать полностью » Учёные из Ноттингемского университета восстановили зубную эмаль белками сегодня в 3:22
Эмаль возвращается: британская технология обещает зубам второе рождение

Британские учёные создали белковую матрицу, которая восстанавливает зубную эмаль, имитируя природный процесс её роста. Узнай, как это работает и когда появится в клиниках.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора
Красота и здоровье
Кардиолог Андрей Кондрахин: частое сердцебиение связано с потреблением кофе и чая
Авто и мото
Поставил шторку на госномер “для безопасности” — инспектор доказал умысел за пару минут
ДФО
Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова
Культура и шоу-бизнес
В калифорнийском городе Таузенд-Оукс можно будет будет переночевать в убежище Эльфабы из "Злой" — Airbnb
Туризм
Редкие туристические направления вызывают рост интереса у опытных путешественников
Питомцы
Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары
Дом
Кому положена помощь по программе Молодая семья: субсидии на жильё для семей до 35 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet