В результате произошедшего 6 июня пожара в здании "Детского посольства" на ВДНХ пострадавших не зафиксировано. Об этом было сказано в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Как сообщает МЧС РФ, в здании случилось возгорание в зоне крыши. При этом сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям заявили, что пострадавших нет, и все посетители Центра Искусства воспитания детей, расположенного в Останкинском районе Москвы, вышли из здания до приезда спасателей.

По словам СМИ, во время сильного дождя молния ударила в дом. По этой причине в "Детском посольстве" начался пожар, местом очага которого стала крыша. Во время происшествия в здании пребывало 19 учеников дошкольного возраста. На данный момент на месте чрезвычайной ситуации работают сотрудники спасательных подразделений.

Днём ранее в крупнейшем субъекте Российской Федерации — Якутии на площади почти в 1000 квадратных метров случился большой пожар в жилом здании. Чтобы остановить неконтролируемый процесс горения, в деле было задействовано 26 человек. В тот день из загоревшегося здания смогли вытащить 40 человек.

Фото: Flickr / The U. S. Army (Attribution License)