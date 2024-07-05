Сроки предстоящего посещения турецкой территории президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут обсуждаться помощниками лидеров двух стран, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что детали визита будут уточняться на официальном уровне после переговоров президентов в Астане.
Ушаков добавил, что точные даты визита будут согласованы непосредственно между сторонами, и обещаний о скором посещении Путина в Турцию не было дано.
Фото: kremlin.ru/Russian Presidential Executive Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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