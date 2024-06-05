В чешском городе Пардубице произошло столкновение пассажирского и грузового поезда, как сообщили местные СМИ.

На месте происшествия работают медики, пожарные и полиция.

Представитель железнодорожного управления Чехии сообщил о наличии пострадавших.

По информации Франс Пресс, в результате столкновения поездов в Чехии погибли два человека, а десятки получили ранения.

Пардубице — это статутный город, расположенный в центральной части Чехии на слиянии рек Лабе и Хрудимка, в 104 км восточнее Праги. Он является административным центром Пардубицкого края и района Пардубице.

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