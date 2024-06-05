В чешском городе Пардубице произошло столкновение пассажирского и грузового поезда, как сообщили местные СМИ.
На месте происшествия работают медики, пожарные и полиция.
Представитель железнодорожного управления Чехии сообщил о наличии пострадавших.
По информации Франс Пресс, в результате столкновения поездов в Чехии погибли два человека, а десятки получили ранения.
Пардубице — это статутный город, расположенный в центральной части Чехии на слиянии рек Лабе и Хрудимка, в 104 км восточнее Праги. Он является административным центром Пардубицкого края и района Пардубице.
Фото:flickr.com/Miroslav Volek(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
ВОЗ: зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом A
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом зафиксированном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Инцидент произошёл в Мексике.
Путин: решение Зеленского не участвовать в президентских выборах вызывает вопросы
Президент России Владимир Путин высказал сомнения по поводу решения Владимира Зеленского не участвовать в выборах на Украине.
В США выяснили, что трение неровных краев разломов земной коры вызывает сейсмические толчки
Американские ученые из Брауновского университета провели исследование новых механизмов возникновения землетрясений, сосредоточив внимание на неровных краях земных разломов.
Автоэксперты рассказали, что для открытия крышки бензобака на механике можно использовать смазку
Владельцы некоторых старых моделей автомобилей могут столкнуться с проблемой заедания крышки бензобака, что может случиться в неподходящий момент, например, на заправке. В современных автомобилях крышка бензобака управляется электронной кнопкой, требующей предварительной разблокировки автомобиля.