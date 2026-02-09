Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Instagram / dior by Grace Ahlbom is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 10:33

Этот стиль не бросается в глаза, но притягивает: poetcore стал языком нового поколения

В 2026 году мода всё чаще отворачивается от громких заявлений и выбирает язык ощущений, тишины и личных смыслов. На этом фоне особое место занимает poetcore — эстетика, вдохновлённая литературой, природой и внутренней собранностью. Это не тренд для мгновенного эффекта, а стиль, который раскрывается постепенно, через фактуры, движение и настроение. Об этом пишет Capsali Lemon.

Poetcore как ответ на усталость от шума

Poetcore возник не как мимолётное увлечение, а как продолжение запроса на более осознанную и медленную моду. Он не стремится впечатлить с первого взгляда и не строится на резких контрастах. Напротив, здесь ценятся мягкие линии, естественные силуэты и одежда, которая "живёт" вместе с телом.

В основе эстетики — романтика без наивности и винтаж без прямого цитирования. Белые рубашки с движением, длинные юбки, сдержанные, но выразительные формы создают образы, которые не доказывают свою актуальность, а просто существуют. Poetcore — это ощущение, будто классическая литература оказалась вписанной в современный ритм жизни.

Литература, поколение Z и новая чувствительность

Интерес к книгам, искусству и повествованию снова становится заметным культурным маркером. Для миллениалов и поколения Z poetcore — это способ показать более спокойную, созерцательную сторону личности, противопоставленную перегруженной визуальной среде социальных сетей.

Эта эстетика говорит о внимании к деталям, телесности и эмоциональной честности. Не случайно крупные дома моды также обращаются к этому языку. Так, в летней кампании Dior 2026 года с Полом Кирчером читаются романтические и поэтичные мотивы, подтверждающие, что poetcore — это уже не ниша, а часть глобального модного диалога.

Воздух, движение и ощущение ткани

Ключевое слово poetcore — "движение". Одежда должна не фиксировать, а сопровождать. Воздушные белые рубашки, юбки, реагирующие на каждый шаг, длинные рукава с объёмом, мягкие водолазки — всё это формирует гардероб, в котором комфорт равен эстетике.

Силуэты обнимают фигуру, но не сковывают её. Пространство между телом и тканью создаёт ощущение свободы и лёгкости, делая образ не статичным, а живым.

Бархат и вельвет как основа фактуры

Текстуры играют решающую роль. Бархат и вельвет становятся одними из главных материалов poetcore, особенно в брюках и платьях. Эти ткани добавляют вес и глубину, усиливая ощущение "старого мира", но без театральности.

Цветовая палитра тяготеет к насыщенным и землистым оттенкам: коричневому, тёмно-синему, серому, бордовому и чёрному. Они создают спокойный фон, на котором фактура говорит громче цвета.

Простой ансамбль — кружевная водолазка, тканевая юбка, колготки и лоферы — легко собрать из базового гардероба. Бархатное платье, напротив, может стать самостоятельным акцентом, не требующим сложных дополнений.

Детали, которые формируют характер

Аксессуары в poetcore не декоративны, а смыслообразующи. Галстук возвращается в расслабленной версии — свободно завязанный поверх рубашки или трикотажа. Клетчатые ткани добавляют винтажную ноту, а берет привносит мягкую парижскую романтику.

Именно такие элементы превращают образ в историю. Они не перегружают, а дополняют, делая стиль скорее образом жизни, чем модным заявлением.

Обувь и сумки как финальный штрих

Лоферы и балетки в спокойных тонах поддерживают идею лёгкости и естественного движения. Они не отвлекают внимание, а гармонично вписываются в общий ритм образа. Сумки небольшого размера, с винтажными формами и мягкими линиями, добавляют ощущение личного архива — вещи с прошлым и характером.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

