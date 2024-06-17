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В Индии при столкновении поездов погибли 15 человек
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 14:34

В Индии при столкновении поездов погибли 15 человек

Трагическое столкновение товарного и пассажирского поездов в штате Западная Бенгалия на востоке Индии унесло жизни не менее 15 человек, еще 60 получили ранения, сообщает Press Trust of India .

По данным, среди погибших — два машиниста товарного поезда и охранник пассажирского. Число жертв может увеличиться, поскольку спасательные работы на месте аварии еще не завершены. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Министр железных дорог Ашвини Вайшнав объявил о выделении компенсаций родственникам погибших и пострадавшим в результате аварии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родным погибших.

В июне 2023 года в штате Одиша произошла аналогичная трагедия, когда столкнулись два пассажирских поезда и один товарный. В результате аварии, вызванной сбоем в системе электронной блокировки, погибло почти 300 человек.

Фото: From Wikimedia Commons/ Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion Vorarlberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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