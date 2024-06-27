26 июня на участке железнодорожного пути между станциями Инта-1 и Угольный произошло просшествие с составом № 511, следовавшим по маршруту Воркута — Новороссийск. Девять вагонов потерпели крушение, сойдя с рельсового полотна. На момент происшествия в поезде находилось 195 пассажиров и 20 сотрудников железнодорожной службы.
В результате аварии пострадало около 40 человек, двое из которых погибли. Судьба еще одного пассажира остается неизвестной, ведутся поисковые работы. Предварительное расследование указывает на то, что причиной катастрофы могла стать железнодорожная насыпь, размытая обильными осадками.
По факту случившегося инициировано уголовное расследование. Воркутинская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения законодательства в области безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, а также прав пассажиров в связи с произошедшим инцидентом.
Для расследования обстоятельств происшествия на место крушения прибыли высокопоставленные представители прокуратуры: заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Никита Мошковский и Воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов.
Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию под особый контроль и продолжает следить за развитием событий. Ожидается, что результаты расследования помогут установить точные причины аварии и предотвратить подобные инциденты в будущем.
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