Подводный мир, заточённый в вечной тьме: уникальная экосистема на дне Гренландского моря изменяет всё

В Гренландском море произошло неожиданное открытие: в глубинах океана на 3640 метрах был зафиксирован уникальный выброс холодного газа из гидратов — месторождений, содержащих природный газ. Это открытие совершила международная экспедиция Ocean Census Arctic Deep — Extreme24, обнаружившая экосистему, ранее неизвестную науке, состоящую из улиток и морских червей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Глубокое открытие в Арктике

В ходе экспедиции, проводившейся в северных водах Гренландии, ученые столкнулись с необъяснимым явлением — необычным газовым шлейфом, который расползался в толще воды. Это повлекло за собой использование дистанционно управляемого аппарата для более глубокого исследования. На морском дне были обнаружены кристаллические образования, представляющие собой газовые гидраты, и активные выбросы метана, а также нефти. В этом регионе была найдена уникальная экосистема, включающая хемосинтетические бактерии, которые способны преобразовывать химические вещества, такие как метан и сульфид, в энергию для жизни.

"Это открытие переписывает правила игры для экосистем арктических глубин и углеродного цикла", — заявляет Джулиана Паньери, сонаучный директор экспедиции, преподаватель Арктического университета Норвегии и директор Института полярных наук Национального исследовательского совета (CNR-ISP).

Этот процесс оказался неожиданным для исследователей, так как местоположение этих газовых гидратов оказалось на 1800 метров глубже, чем ранее известный предел. Исследование не только приоткрыло тайны биологических экосистем, но и открыло новые горизонты для понимания углеродного цикла.

Причины и следствия

В ходе дальнейших исследований, ученые проанализировали образцы отложений, которые свидетельствовали о том, что нефть и, возможно, газы в этих глубинах поступают из давно исчезнувших растений, когда-то покрывавших территорию Гренландии. Эти растения были частью экосистемы в миоценовой эпохе, которая продолжалась около 23 до 5,3 миллионов лет назад. Они оставили после себя богатые углеродом месторождения, которые теперь поддерживают уникальные условия для жизни.

Как отмечают эксперты, найденные соединения в отложениях указывают на то, что эти экосистемы на дне океана могут служить важными объектами для изучения как в биологическом, так и в геологическом контексте. Однако стоит отметить, что такие месторождения привлекают внимание не только ученых, но и горнодобывающих компаний, которые заинтересованы в разработке углеродных ресурсов. Это ставит под угрозу большие экосистемы Арктики, как показано в исследованиях микробов под арктическим льдом.

"Связи, которые мы обнаружили между жизнью в этом источнике и гидротермальными источниками в Арктике, указывают на то, что эти островные среды обитания на дне океана должны быть защищены от любого будущего воздействия глубоководной горнодобывающей деятельности в регионе", — подчеркивает морской эколог Джон Копли из Британского университета Саутгемптона.

Угроза и защита

Открытие новой экосистемы на дне Гренландского моря ставит перед учеными и экологами серьезную задачу: как защитить уникальные арктические экосистемы от воздействия промышленной деятельности. Это открытие поднимает важный вопрос о влиянии добычи углеводородных ресурсов на экологию океанских глубин. Существующие данные свидетельствуют о том, что такие экосистемы могут быть разрушены даже минимальным вмешательством в их среду обитания.

Заключение ученых об опасности угрожающего воздействия человеческой деятельности на эти подводные экосистемы заставляет задуматься о мерах охраны окружающей среды. Ведь, помимо ценного биоразнообразия, которое поддерживают такие экосистемы, они также играют важную роль в углеродном цикле и могут стать ключом к пониманию процессов, происходящих на нашей планете.

Открытие в Гренландском море открывает перед нами не только новые научные горизонты, но и ставит перед нами важные вопросы экологии и защиты окружающей среды в условиях глобальных изменений. Ученые призывают к созданию международных соглашений, направленных на охрану арктических экосистем от возможного разрушения.