Подводная охота на артефакты: бронзовая пушка и фарфор, рассказывающие историю галеона

Крушение испанского галеона "Сан-Хосе" в Карибском море в 1708 году остаётся одной из самых трагичных и захватывающих страниц морской истории. Это событие не только стало концом жизни около 600 человек, но и предвестием крушения одного из самых богатых кораблей своего времени.

В 2025 году на поверхность были подняты тщательно отобранные артефакты, которые дают новый взгляд на эту легендарную трагедию. Впервые эти находки были продемонстрированы публике в Картахене 19 ноября 2025 года, проливая свет на ещё не до конца разгаданные тайны "Сан-Хосе". Об этом сообщает ArchaeologyMag.

Галеон "Сан-Хосе" и его трагическая история

"Сан-Хосе" был 62-пушечным испанским военным кораблём, который стал жертвой жестокого сражения с британскими силами в Карибском море в 1708 году. Его основная миссия заключалась в сопровождении ценного каравана, перевозившего в Европу сокровища из Южной Америки. В ходе битвы с британцами галеон потерпел поражение и затонул на глубине около 600 метров. Вместе с кораблём ушло на дно почти 200 тонн драгоценных металлов и камней, а также погибло около 600 человек — солдат, моряков и пассажиров.

Место затопления было обнаружено только в 2015 году, и сразу же привлекло внимание археологов, историков и исследователей со всего мира. Несмотря на то, что "Сан-Хосе" стал одним из самых желанных объектов для археологических раскопок, его удивительная сохранность стала настоящим чудом, которое ждало своего часа.

Этапы исследования и поднятие артефактов

В ходе продолжительной исследовательской программы в Колумбии, проводимой под руководством археологов и при участии ВМС Колумбии, учёные приступили ко второму этапу работы по изучению затонувшего галеона. Этот этап был посвящён непосредственному извлечению и сохранению артефактов, чтобы изучить их в условиях, которые позволяют минимизировать риски повреждения.

Первоначально, в рамках долгосрочного проекта "К сердцу галеона Сан-Хосе", было проведено бесконтактное исследование. В ходе этого этапа с помощью современных технологий были картографированы все найденные предметы и остатки конструкций на морском дне. Полученные данные показали, что, несмотря на многолетний интерес к месту, оно всё ещё остаётся относительно нетронутым. Это позволило перейти ко второму этапу — более детальному анализу и извлечению уникальных артефактов.

Извлечение предметов с глубины было проведено с помощью дистанционно управляемого оборудования, установленного на кораблях ВМС Колумбии. Это оборудование позволило безопасно поднять на поверхность целый ряд ценных артефактов, которые теперь предстоит тщательно изучить.

Необычные находки: пушка, монеты и фарфор

Среди недавно извлечённых предметов — бронзовая пушка, фарфоровая чашка, три монеты и несколько фрагментов фарфора. Каждый из этих объектов имеет историческую ценность, так как может рассказать о жизни на борту "Сан-Хосе", а также о торговых путях того времени.

Так, например, бронзовая пушка — важный элемент вооружения, который будет изучен на предмет технологических особенностей производства и использования на таких кораблях. Фарфоровая чашка и монеты, найденные на дне, могут предоставить информацию о социальной структуре экипажа и пассажиров, а также о культурных связях с европейскими странами.

Чтобы предотвратить повреждения артефактов в процессе подъёма, каждый из них был немедленно помещён в специально подготовленные условия для стабилизации. Пушку охладили в контейнере с хладагентом, а керамические изделия и монеты были помещены в солёную воду для дальнейшей консервации.

Научная ценность находок: технологии, происхождение и причины крушения

Все извлечённые артефакты были отобраны исследователями с учётом строгих научных критериев. Приоритет отдавался тем материалам, которые лучше всего подходят для лабораторных исследований и могут дать полную информацию о составе, технологии изготовления и происхождении предметов. Среди этих материалов наиболее ценными являются металл и керамика, которые хорошо сохраняются на протяжении нескольких веков и могут многое рассказать о жизни на борту корабля.

Кроме того, анализ артефактов может помочь в изучении торговых путей того времени. Изучение состава монет и керамики может пролить свет на экономические связи между Южной Америкой и Европой в XVIII веке, а также на роль галеонов, таких как "Сан-Хосе", в международной торговле.

Самой загадочной и долгожданной темой для обсуждения остаются причины крушения корабля. Хотя уже существует несколько теорий, предполагающих, что трагедия была связана с военно-морскими действиями и условиями того времени, новые данные из артефактов могут дать неожиданные и важные подсказки для окончательного разгадывания этой тайны.

Сравнение других археологических находок и технологий

Исследования галеона "Сан-Хосе" показали важность сочетания современных технологий с традиционными методами археологии. В отличие от других известных подводных раскопок, таких как изучение затонувших кораблей в Средиземном море или у побережья Северной Америки, проект по исследованию "Сан-Хосе" стал возможен благодаря уникальной сохранности объектов, лежащих на глубине 600 метров.

Этот проект стал возможен именно благодаря использованию дистанционно управляемых подводных аппаратов, которые позволяют исследовать такие труднодоступные места без непосредственного погружения людей в воду. Технология спасла не только саму экспедицию, но и дала возможность избежать разрушений уникальных артефактов.

Плюсы и минусы археологических раскопок на глубине

Как и в любом археологическом проекте, в случае с "Сан-Хосе" есть как положительные, так и отрицательные моменты.

Преимущества:

уникальная возможность изучить один из самых известных галеонов в истории; новые данные о морской истории и торговле XVIII века; возможность выявить технологии производства оружия и предметов быта того времени.

Недостатки:

сложность извлечения и консервации артефактов из-за глубины; высокая стоимость таких экспедиций; опасности, связанные с повреждением находок в процессе подъёма и стабилизации.

Советы для исследователей и археологов

Планируя археологические исследования в таких труднодоступных местах, как затонувшие корабли, специалисты должны учитывать множество факторов: от глубины погружения до необходимых технологий для извлечения объектов. Также важно сохранять баланс между научными целями и необходимостью минимизировать разрушение исторического наследия.

всегда использовать передовые технологии для исследования; обеспечить максимально безопасные условия для подъёма объектов; тщательно планировать процесс консервации артефактов.

Популярные вопросы о галеоне "Сан-Хосе"