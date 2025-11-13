Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Слива Дамсон
Слива Дамсон
© commons.wikimedia.org by Bryan Ledgard is licensed under CC BY 2.0
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 10:35

Подумал, что на плодах просто засох сок — пока не заметил одну деталь, от которой стало тревожно

Сливы страдают от плодожорки когда на поверхности появляются отверстия и липкие капли – Андрей Котов

Сбор зрелых, ароматных слив — это кульминация дачного сезона. Но иногда радость меркнет, когда на плодах обнаруживаются плотные блестящие капли, напоминающие застывшую смолу. Подобное явление встречается довольно часто и может быть как безобидным последствием жаркой погоды, так и признаком серьёзной проблемы, требующей вмешательства садовода. Чтобы понять, когда нужно беспокоиться, важно разобраться в природе происхождения таких капель и в том, как правильно помочь дереву.

Почему на сливах появляется "смола"

Натуральная кристаллизация сока

Иногда капли на поверхности — всего лишь высохший сладкий сок. Это происходит, когда в период жары после дождей плоды впитывают слишком много влаги. Кожица не выдерживает давления и растрескивается, а сок начинает выделяться на поверхность. После испарения воды остаются кристаллы сахара, которые действительно визуально напоминают янтарную смолу.
Плоды в таком случае полностью безопасны и годятся для еды.

Камедетечение — реакция на повреждение

Гораздо серьёзнее ситуация, когда смолистые капли появляются из-за повреждений тканей. Это может быть следствием механического воздействия, болезней или деятельности вредителей.

Наиболее частая причина — плодожорка. Гусеница этой бабочки прогрызает маленькое отверстие и проникает в мякоть. Дерево пытается защититься и выделяет камедь — густое смолистое вещество.
Опознать поражённый плод легко: небольшие отверстия на кожице — характерный признак вредителя.

"Если вы видите на сливе каплю смолы и маленькое отверстие рядом, почти наверняка это работа плодожорки", — пояснил садовый энтомолог Андрей Котов.

Сравнение

Причина Опасность Признаки Что делать
Естественное высыхание сока Нет Трещины от воды, сладкие кристаллы Плоды можно употреблять
Камедетечение из-за плодожорки Высокая Отверстия, липкие капли Удалить и обработать дерево
Болезни (гниль, инфекции) Средняя/высокая Потемнение тканей, мягкость Удалить плоды, обработать препаратами
Механические повреждения Низкая Ссадины, потёки Контроль состояния дерева

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите дерево. Найдите плоды с отверстиями — именно они чаще всего заражены.

  2. Удалите повреждённые плоды. Снимайте их аккуратно и уносите с участка, чтобы вредитель не перешёл на здоровые плоды.

  3. Изучите листву и побеги. Яйца плодожорки могут находиться и там.

  4. Проведите обработку. Используйте 4%-ную бордосскую жидкость или современный инсектицид.

  5. Поддержите дерево. После обработки рекомендуется подкормить растение калием и полить в прикорневой зоне.

  6. Повторите обработку. Через 10-14 дней желательно выполнить защитное опрыскивание повторно.

Ошибка-Последствия-Альтернатива

  • Ошибка: оставить заражённые плоды на дереве.
    Последствие: вредители перебираются на оставшиеся сливы.
    Альтернатива: сразу удалять и уничтожать поражённые плоды.

  • Ошибка: отказаться от обработки после уборки плодов.
    Последствие: дальнейшее распространение инфекции и личинок.
    Альтернатива: применять бордосскую жидкость или инсектицид.

  • Ошибка: перепутать подсохший сок с камедетечением.
    Последствие: пропустить развитие вредителей.
    Альтернатива: искать характерные отверстия — главный признак плодожорки.

А что если…

А что если вовремя не заметить поражение? Тогда вредитель может уничтожить до 80% урожая, а заражение перейдёт на соседние деревья.

А что если обработать только крону? Личинки плодожорки зимуют в коре и почве, поэтому локальная обработка не даст результата.

А что если использовать только народные методы? Они помогают в профилактике, но при активном поражении не справляются с вредителем.

Плюсы и минусы обработки

Плюсы Минусы
Останавливает заражение Требует повторных процедур
Защищает оставшийся урожай Нужна правильная концентрация
Подходит для профилактики Необходимы средства защиты
Улучшает общее состояние дерева Возможны паузы в сборе урожая

FAQ

Можно ли есть сливы с камедетечением?
Если это просто высохший сок — да. Если есть отверстия и следы вредителя — нельзя.

Поможет ли обрезка дерева?
Да, умеренная санитарная обрезка снижает риск заражения.

Когда лучше проводить обработку?
Вечером, при отсутствии дождя и ветра.

Можно ли предотвратить появление плодожорки заранее?
Да, помогают ловчие пояса, осеннее перекапывание почвы и ранневесенняя обработка.

Мифы и Правда

  • Миф: смола на сливе — это болезнь дерева.
    Правда: часто это просто кристаллизованный сок после дождей.

  • Миф: плодожорка поражает только персики и яблоки.
    Правда: слива — одно из любимых деревьев вредителя.

  • Миф: камедь можно просто стереть.
    Правда: она возникает изнутри, поэтому стирание не помогает.

Исторический контекст

Камедетечение известно садоводам ещё с XIX века, когда его впервые описали в европейских аграрных журналах. Долгое время считалось, что это самостоятельная болезнь сливовых деревьев. Лишь в XX веке учёные установили связь явления с повреждениями вредителей и особенностями климата.

Таким образом, сегодняшние рекомендации основаны на десятилетиях наблюдений, которые позволили точно определить причины смолистых выделений и способы борьбы с ними.

Три интересных факта

  1. Камедь используется в фармацевтике и пищевой промышленности как натуральный загуститель.

  2. Плодожорка способна за сезон дать до четырёх поколений, что делает её особенно опасной.

  3. У некоторых сортов слив склонность к камедетечению выше из-за тонкой кожуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ботаник Лу Сидей: недотрога гибнет при температуре ниже +10 °C сегодня в 7:15
Думал, недотрога — однолетник, а оказалось, можно сохранить куст и не покупать рассаду весной

Не спешите прощаться с недотрогой! Узнайте, как сохранить это тропическое чудо в вашем доме зимой и продлить его цветение до весны.

Читать полностью » Осенняя обработка деревьев проводится после листопада до наступления устойчивых морозов — Андрей Соловьёв сегодня в 6:41
Беру всего 2 средства и обрабатываю сад осенью — деревья зимуют без болезней и морозобоин

Как правильно обработать сад осенью, какие растворы выбрать и почему эта процедура важна для будущего урожая. Практическое руководство по подготовке деревьев к зиме.

Читать полностью » Аарон Стейл: смешивание живых и пластиковых кустов вызывает гниль сегодня в 6:09
Думала, что "пластик в саду" — это безвкусица, но результат заставил меня пересмотреть мнение

Искусственные растения во дворе — гениальный лайфхак или дизайнерская ошибка? Эксперты объяснили, когда подделка работает, а когда лучше выбрать настоящую зелень.

Читать полностью » Садовые дорожки из гравия подходят для временных тропинок и вспомогательных зон — Сергей Громов сегодня в 5:41
Сделал дорожку своими руками без цемента и инструментов — и теперь соседи просят повторить

Как выбрать материал для садовых дорожек: камень, плитка, дерево, бетон и другие решения. Узнайте, какой вариант подойдёт именно вашему участку.

Читать полностью » Свет без прямых лучей сохраняет листья каллы зелёными сегодня в 5:00
Зимой зацвела калла — гости не верят, что без оранжереи: секрет в одном шаге осенью

Хотите букетные цветы в январе? Заставьте каллу зацвести дома: подскажем, когда начинать выгонку, какой субстрат выбрать и как избежать гнили.

Читать полностью » Лаура Суини: весенняя посадка вишни снижает стресс деревьев сегодня в 4:56
Посадила вишню не в тот сезон — и потом удивилась, почему нет урожая

Откройте для себя секреты успешной посадки вишни. Узнайте, когда лучше сажать, чтобы получить урожай уже через несколько лет. Весна или осень?

Читать полностью » Уход за орхидеями невозможен без регулярного погружного полива и хорошего дренажа — Елена Зорина сегодня в 4:25
Орхидея не цвела больше года — просто поменяла один привычный приём ухода, и бутонов стало вдвое больше

Как заставить орхидею цвести круглый год: секреты правильного полива, освещения и подкормок от опытных цветоводов.

Читать полностью » Агроном Кэти Бартон: опавшие листья хосты вызывают гниль корней сегодня в 3:48
Оставила листья хосты на зиму — весной куста сгнил: жаль, раньше не знала этой ошибки

Правильная подготовка хосты к зиме включает удаление опавших листьев. Узнайте, как это предотвратит болезни и обеспечит здоровый рост весной.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат Царский с кальмарами содержит картофель и яблоко — повар
Красота и здоровье
Одиночество помогает снизить эмоциональное давление и формировать спокойное новогоднее переживание — Елена Морозова
Спорт и фитнес
Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора
Красота и здоровье
Кардиолог Андрей Кондрахин: частое сердцебиение связано с потреблением кофе и чая
Наука
Цифровой двойник Земли повышает точность климатических симуляций благодаря вычислительным системам — Филипп Штейн
Авто и мото
Поставил шторку на госномер “для безопасности” — инспектор доказал умысел за пару минут
ДФО
Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова
Культура и шоу-бизнес
В калифорнийском городе Таузенд-Оукс можно будет будет переночевать в убежище Эльфабы из "Злой" — Airbnb
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet