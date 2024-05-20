В Донецкой Народной Республике официальные лица пока не получили подтверждения о наличии французских войск на территории Украины, хотя отмечают присутствие наемников из Франции и других западных стран.

Глава региона Денис Пушилин рассказал об этом в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее военный корреспондент из Франции, Кристель Нэан, которая проживает и работает в ДНР, сообщила в интервью ТАСС, что французские военные уже принимают участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, предположительно это могут быть как действующие, так и бывшие военнослужащие французской армии.

Пушилин уточнил, что пока нет данных, подтверждающих присутствие регулярных войск Франции на территории Украины. Он отметил, что, несмотря на отсутствие войск, наемники из Франции и других западных стран, согласно данным Следственного комитета, присутствуют на территории.

Кроме того, глава ДНР указал на то, что с2014 года в Донбассе находится значительное количество военных советников из западных стран, включая Францию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с британским журналом The Economist высказал мысль о возможности отправки французских войск на Украину в случае официального запроса со стороны Киева, особенно если российские силы прорвут линию фронта.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления новым этапом напряженности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что присутствие французских военных в зоне конфликта на Украине неизбежно сделает их мишенями для Вооруженных сил России.

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)