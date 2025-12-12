Подростков выдворяют из соцсетей: австралийский запрет может изменить интернет навсегда
Австралия стала первой страной в мире, которая ввела полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Новые правила затрагивают не отдельные платформы, а всю цифровую экосистему, вынуждая технологические компании ограничивать доступ подростков к аккаунтам. С 10 декабря соцсети обязаны предпринимать "разумные меры", иначе им грозят штрафы в десятки миллионов долларов. Об этом сообщает издание Nature.
Почему запрет в Австралии стал беспрецедентным
Хотя ограничения на использование соцсетей для детей существуют и в других странах, австралийская модель считается самой жёсткой. Закон возлагает ответственность не на семьи или школы, а на сами платформы, которые обязаны не только блокировать регистрацию несовершеннолетних, но и лишать их уже существующих аккаунтов.
Размер санкций делает соблюдение правил экономически неизбежным: штрафы могут достигать 49,5 млн австралийских долларов. Это превращает инициативу в масштабный социальный эксперимент, последствия которого интересуют учёных самых разных направлений — от психологии до политологии.
Как учёные изучают влияние запрета на подростков
Для Сьюзан Сойер, профессора Детского исследовательского института Мердока в Мельбурне, запрет стал возможностью проверить гипотезы, которые раньше существовали лишь в теории. За два месяца до вступления закона в силу её команда опросила 177 подростков в возрасте от 13 до 16 лет, изучая их экранное время, активность в соцсетях и психологическое состояние.
Через полгода исследователи планируют повторное анкетирование, чтобы понять, изменилось ли поведение подростков и их эмоциональное благополучие. Дополнительно будут опрошены родители — учёные хотят оценить, снизилось ли проблемное использование интернета и соцсетей в семьях.
Параллельно другое исследование проводят Австралийский институт исследований детства, Университет Западной Австралии и Университет Эдит Коуэн. Их интересует, приводит ли запрет к новым конфликтам между родителями и детьми и усложняет ли он воспитательные практики.
Опасения экспертов: что может пойти не так
Аманда Тёрд, профессор Университета Западного Сиднея, рассматривает запрет как редкую возможность собрать реальные данные о влиянии политики цифровых ограничений. Она планирует изучить, как подростки перестраивают своё онлайн-поведение и изменяется ли их живое общение.
Однако, по её словам, интерпретация результатов будет непростой. Вскоре после запрета в Австралии вступят в силу новые отраслевые стандарты, обязывающие платформы активнее защищать детей от сексуального и насильственного контента. Это создаёт эффект "наложения мер".
"Смысл запрета — просто выдворить их оттуда", — полагает Аманда Тёрд, предупреждая, что продуманные попытки создать безопасную цифровую среду для подростков могут быть перечёркнуты.
Политическое измерение: потеря важного канала общения
Свою обеспокоенность выражают и специалисты по политическому образованию. Зарех Газарян, политолог из Университета Монаша, отмечает, что соцсети были важным инструментом вовлечения подростков в общественные процессы. Через них школьники знакомились с дебатами, инициативами и актуальными темами, которые не всегда успевали обсуждаться на уроках.
Теперь исследователь планирует опросить учителей, чтобы понять, как запрет повлияет на политическую грамотность подростков и какие альтернативные платформы они начнут использовать.
"Часть образования — это возможность взаимодействовать с темами и идеями, которые не затрагиваются в классе. Именно это и давали соцсети", — говорит исследователь.
Непредвиденные последствия и миграция на новые платформы
Дэниел Энгус, профессор Квинслендского технологического университета, сосредоточился на анализе того, как подростки обходят ограничения. Его команда отслеживает загрузки приложений и поисковые запросы.
"Мы отслеживаем такие показатели, как загрузки приложений и поисковые запросы, — объясняет он. — Например, мы видим, что Lemon8 и Yope сейчас активно скачиваются — и этот тренд сохраняется последние две недели".
По словам учёного, наблюдение за миграцией подростков на альтернативные платформы поможет разработать рекомендации для родителей и подростков, чтобы снизить риски на новых цифровых площадках.
Однако запрет затронул и саму научную работу. В одном из проектов Энгус использовал фейковые аккаунты для мониторинга рекламы алкоголя в соцсетях. После ужесточения верификации такие аккаунты были заблокированы, а создать новые стало невозможно.
"Запрет полностью лишил нас возможности создавать и управлять фейковые аккаунты, ценной с точки зрения общественного здравоохранения, просвещения населения и контроля", — констатирует профессор.
Мониторинг безопасности на государственном уровне
Оценкой эффективности запрета займётся независимая уполномоченная по безопасности в интернете Джули Инман Грант. Её работу поддержит экспертная группа Стэнфордского университета, в которую входят Аманда Тёрд и Сьюзан Сойер.
В течение двух лет специалисты будут наблюдать за ключевыми показателями:
-
проводят ли дети больше времени вне дома;
-
сохраняется ли общение со сверстниками;
-
чувствуют ли подростки себя безопаснее в сети;
-
улучшается ли способность распознавать фейки и дезинформацию.
Сравнение: запрет соцсетей и альтернативные меры защиты
Чтобы оценить возможный эффект закона, эксперты сравнивают его с другими подходами.
-
Полный запрет: быстрый эффект, но риск ухода в серые зоны.
-
Ограничение контента: снижает вред, но требует сложной модерации.
-
Цифровое образование: формирует навыки, но даёт результат не сразу.
-
Родительский контроль: гибкий, но зависит от вовлечённости семьи.
Плюсы и минусы радикального запрета
Преимущества:
-
снижение прямого воздействия вредного контента;
-
возможность объективных научных измерений;
-
давление на платформы для изменения политики;
-
повышение внимания к психическому здоровью подростков.
Ограничения:
-
миграция детей на менее регулируемые сервисы;
-
потеря образовательных и социальных функций соцсетей;
-
сложности для исследователей и педагогов;
-
риск усиления конфликтов в семьях.
Популярные вопросы о запрете соцсетей в Австралии
-
Почему Австралия пошла на такой шаг первой?
Из-за роста обеспокоенности психическим здоровьем подростков и влиянием соцсетей.
-
Будут ли подобные меры введены в других странах?
Результаты австралийского эксперимента могут стать ориентиром для других государств.
-
Можно ли будет обойти запрет?
Технически попытки обхода возможны, но платформы обязаны активно их пресекать.
