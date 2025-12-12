Подростков выдворяют из соцсетей: австралийский запрет может изменить интернет навсегда

Австралия стала первой страной в мире, которая ввела полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Новые правила затрагивают не отдельные платформы, а всю цифровую экосистему, вынуждая технологические компании ограничивать доступ подростков к аккаунтам. С 10 декабря соцсети обязаны предпринимать "разумные меры", иначе им грозят штрафы в десятки миллионов долларов. Об этом сообщает издание Nature.

Почему запрет в Австралии стал беспрецедентным

Хотя ограничения на использование соцсетей для детей существуют и в других странах, австралийская модель считается самой жёсткой. Закон возлагает ответственность не на семьи или школы, а на сами платформы, которые обязаны не только блокировать регистрацию несовершеннолетних, но и лишать их уже существующих аккаунтов.

Размер санкций делает соблюдение правил экономически неизбежным: штрафы могут достигать 49,5 млн австралийских долларов. Это превращает инициативу в масштабный социальный эксперимент, последствия которого интересуют учёных самых разных направлений — от психологии до политологии.

Как учёные изучают влияние запрета на подростков

Для Сьюзан Сойер, профессора Детского исследовательского института Мердока в Мельбурне, запрет стал возможностью проверить гипотезы, которые раньше существовали лишь в теории. За два месяца до вступления закона в силу её команда опросила 177 подростков в возрасте от 13 до 16 лет, изучая их экранное время, активность в соцсетях и психологическое состояние.

Через полгода исследователи планируют повторное анкетирование, чтобы понять, изменилось ли поведение подростков и их эмоциональное благополучие. Дополнительно будут опрошены родители — учёные хотят оценить, снизилось ли проблемное использование интернета и соцсетей в семьях.

Параллельно другое исследование проводят Австралийский институт исследований детства, Университет Западной Австралии и Университет Эдит Коуэн. Их интересует, приводит ли запрет к новым конфликтам между родителями и детьми и усложняет ли он воспитательные практики.

Опасения экспертов: что может пойти не так

Аманда Тёрд, профессор Университета Западного Сиднея, рассматривает запрет как редкую возможность собрать реальные данные о влиянии политики цифровых ограничений. Она планирует изучить, как подростки перестраивают своё онлайн-поведение и изменяется ли их живое общение.

Однако, по её словам, интерпретация результатов будет непростой. Вскоре после запрета в Австралии вступят в силу новые отраслевые стандарты, обязывающие платформы активнее защищать детей от сексуального и насильственного контента. Это создаёт эффект "наложения мер".

"Смысл запрета — просто выдворить их оттуда", — полагает Аманда Тёрд, предупреждая, что продуманные попытки создать безопасную цифровую среду для подростков могут быть перечёркнуты.

Политическое измерение: потеря важного канала общения

Свою обеспокоенность выражают и специалисты по политическому образованию. Зарех Газарян, политолог из Университета Монаша, отмечает, что соцсети были важным инструментом вовлечения подростков в общественные процессы. Через них школьники знакомились с дебатами, инициативами и актуальными темами, которые не всегда успевали обсуждаться на уроках.

Теперь исследователь планирует опросить учителей, чтобы понять, как запрет повлияет на политическую грамотность подростков и какие альтернативные платформы они начнут использовать.

"Часть образования — это возможность взаимодействовать с темами и идеями, которые не затрагиваются в классе. Именно это и давали соцсети", — говорит исследователь.

Непредвиденные последствия и миграция на новые платформы

Дэниел Энгус, профессор Квинслендского технологического университета, сосредоточился на анализе того, как подростки обходят ограничения. Его команда отслеживает загрузки приложений и поисковые запросы.

"Мы отслеживаем такие показатели, как загрузки приложений и поисковые запросы, — объясняет он. — Например, мы видим, что Lemon8 и Yope сейчас активно скачиваются — и этот тренд сохраняется последние две недели".

По словам учёного, наблюдение за миграцией подростков на альтернативные платформы поможет разработать рекомендации для родителей и подростков, чтобы снизить риски на новых цифровых площадках.

Однако запрет затронул и саму научную работу. В одном из проектов Энгус использовал фейковые аккаунты для мониторинга рекламы алкоголя в соцсетях. После ужесточения верификации такие аккаунты были заблокированы, а создать новые стало невозможно.

"Запрет полностью лишил нас возможности создавать и управлять фейковые аккаунты, ценной с точки зрения общественного здравоохранения, просвещения населения и контроля", — констатирует профессор.

Мониторинг безопасности на государственном уровне

Оценкой эффективности запрета займётся независимая уполномоченная по безопасности в интернете Джули Инман Грант. Её работу поддержит экспертная группа Стэнфордского университета, в которую входят Аманда Тёрд и Сьюзан Сойер.

В течение двух лет специалисты будут наблюдать за ключевыми показателями:

проводят ли дети больше времени вне дома; сохраняется ли общение со сверстниками; чувствуют ли подростки себя безопаснее в сети; улучшается ли способность распознавать фейки и дезинформацию.

Сравнение: запрет соцсетей и альтернативные меры защиты

Чтобы оценить возможный эффект закона, эксперты сравнивают его с другими подходами.

Полный запрет: быстрый эффект, но риск ухода в серые зоны. Ограничение контента: снижает вред, но требует сложной модерации. Цифровое образование: формирует навыки, но даёт результат не сразу. Родительский контроль: гибкий, но зависит от вовлечённости семьи.

Плюсы и минусы радикального запрета

Преимущества:

снижение прямого воздействия вредного контента; возможность объективных научных измерений; давление на платформы для изменения политики; повышение внимания к психическому здоровью подростков.

Ограничения:

миграция детей на менее регулируемые сервисы; потеря образовательных и социальных функций соцсетей; сложности для исследователей и педагогов; риск усиления конфликтов в семьях.

Популярные вопросы о запрете соцсетей в Австралии