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Подрядчик Dior заподозрен в эксплуатации мигрантов
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:01

Подрядчик Dior заподозрен в эксплуатации мигрантов

Подрядный исполнитель итальянского отделения известного бренда Dior пэксплуатации мигрантов при организации изготовления сумок, сообщает издание Corriere della Sera.

Согласно данным карабинеров, суд в Милане передал под внешний контроль компанию Manifactures Dior, которая, по мнению следствия, поручила субподрядчикам изготовление роскошных товаров.

По мнению карабинеров, компания не справилась с предотвращением и контролем случаев трудовой эксплуатации в процессе производства, поскольку не приняла необходимых мер для проверки реальных условий труда или производственных возможностей субподрядных компаний.

В соответствующем заявлении отмечается, что производство сумок, в которое были вовлечены два предприятия из Миланской провинции, позволило значительно сократить их стоимость.

Так, при цене в 2,6 тысячи евро за штуку, изготовление аксессуара обходилось заказчику всего в 53 евро.

Согласно карабинерам, фирмы, на которых происходило производство, были созданы исключительно с целью передачи продукции на внешний подряд и тем самым воспользоваться преимуществами нелегального найма.

По данным издания Corriere, карабинеры начали проводить рейды с конца марта и обнаружили семейную пару китайцев, которые незаконно привлекли к работе 17 своих соотечественников и пятерых филиппинцев. На месте были обнаружены ткань, кожа, клей и растворители без должной упаковки по технике безопасности.

Мигранты работали и спали на рабочем месте, используя туалеты, которые не соответствовали минимальным стандартам гигиены, пишет газета.

В другом случае аналогичный рейд привел к попытке незаконных рабочих скрыться, пытаясь перелезть через ограду.

Фото: commons.wikimedia.org/Gryffindor (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

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