Подрядный исполнитель итальянского отделения известного бренда Dior пэксплуатации мигрантов при организации изготовления сумок, сообщает издание Corriere della Sera.
Согласно данным карабинеров, суд в Милане передал под внешний контроль компанию Manifactures Dior, которая, по мнению следствия, поручила субподрядчикам изготовление роскошных товаров.
По мнению карабинеров, компания не справилась с предотвращением и контролем случаев трудовой эксплуатации в процессе производства, поскольку не приняла необходимых мер для проверки реальных условий труда или производственных возможностей субподрядных компаний.
В соответствующем заявлении отмечается, что производство сумок, в которое были вовлечены два предприятия из Миланской провинции, позволило значительно сократить их стоимость.
Так, при цене в 2,6 тысячи евро за штуку, изготовление аксессуара обходилось заказчику всего в 53 евро.
Согласно карабинерам, фирмы, на которых происходило производство, были созданы исключительно с целью передачи продукции на внешний подряд и тем самым воспользоваться преимуществами нелегального найма.
По данным издания Corriere, карабинеры начали проводить рейды с конца марта и обнаружили семейную пару китайцев, которые незаконно привлекли к работе 17 своих соотечественников и пятерых филиппинцев. На месте были обнаружены ткань, кожа, клей и растворители без должной упаковки по технике безопасности.
Мигранты работали и спали на рабочем месте, используя туалеты, которые не соответствовали минимальным стандартам гигиены, пишет газета.
В другом случае аналогичный рейд привел к попытке незаконных рабочих скрыться, пытаясь перелезть через ограду.
Фото: commons.wikimedia.org/Gryffindor (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)
В Совфеде считают, что США приравняли себя к нацистам
США, сняв запрет на оказание помощи украинскому националистическому батальону "Азов"*, фактически приравнивают себя к нацистам и боевикам ВСУ, высказал мнение вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
МО Украины запретило дистанционно вставать на воинский учет
Проживающие за рубежом 17-летние граждане Украины могут встать на воинский учет только лично явившись в консульские учреждения, обновить информацию удаленно через приложение "Резерв+" им недоступно, сообщил официальный представитель министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин украинскому изданию "Обозреватель".
Эксперт Дмитрий Алешин рассказал о безопасности во время похода за грибами
"Тихая охота": как защитить себя в лесу.
HeadHunter: зарплата в каждой пятой вакансии в июне составила более 500 тыс. рублей
В текущем месяце заработок россиян составлял в среднем 64 820 рублей, что практически на 40% выше, чем за июнь прошлого года. Однако на крупнейшей платформе онлайн-рекрутинга в стране можно было заметить предложения в размере 500 тысяч рублей. Такие статистические данные были отправлены пресс-службой hh.ru. по запросу российского интернет-издания «Газеты.Ru».