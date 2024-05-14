Подпольщики движения "Русский Херсон" объявили, что уничтожили в районе Херсонской области, находящемся под контролем украинских вооруженных сил, группу, управлявшую дронами.



Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что на восточном берегу реки Днепр действует подпольное движение из местных жителей под названием "Русский Херсон", которые выявляют и передают координаты позиций украинских вооруженных сил.



Сообщается, что добровольцы, присоединившиеся к украинским вооруженным силам, собрались и ликвидировали группу дронов, которая угрожала мирному населению на левом берегу Херсонской области, убивала мирных жителей и разрушала гражданскую инфраструктуру, что делало жизнь граждан невыносимой.



Такая информация поступила из Telegram-канала подпольной организации. В подполье пообещали усилить давление на противника и продолжать усилия до освобождения области.