Российская армия нанесла удар по личному составу ВСУ, которые прибыли в село Гремяч Новгород-Северского района Черниговской области, граничащей с Брянской областью России. Об этом сообщает ТАСС со сссылкой на российское подполье.
Солдаты прибыли в село для проведения ротации. Там же, согласно данным разведки, была переброшена и техника. Поэтому и был нанесён ракетный удар.
Наш источник сообщает о мощных взрывах, которые можно было услышать за несколько километров от места событий.
"Вчера был нанесён удар по личным составам, которые прибыли на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района. Это село находится на границе с Брянской областью. Ранее поступала информация о том, что в Гремяч была переброшена тяжёлая военная техника. Именно с этими сведениями и связаны удары ракетами.
Также было сделано четыре удара по Новгород-Северску, где идёт доукомплектование сил ВСУ после потерь.
Фото: Администрация президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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