Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что Соединенные Штаты намерены поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине.

Он подчеркнул, что это стратегическое решение, направленное на поддержку Тайваня в современных геополитических условиях.

Военный эксперт и аналитик Борис Подопригора в беседе с NewsInfo.Ru отмечает, что эта инициатива связана с желанием США поддержать Тайвань в контексте недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Он отмечает, что хотя оружие, которое будет поставлено на Тайвань, может быть не самым новым, оно все равно будет важным символом поддержки со стороны США.

"Я не уверен, что принципиальная разница существует между тем оружием, которое поставляется на Украину и на Тайвань, в принципе, это оружие, скажем так, точно не самое новое", — говорит эксперт.

Подопригора также отмечает, что Китай скорее всего будет реагировать на эти поставки и будет продолжать действовать в направлении интеграции Тайваня по образцу Гонконга.

"Китай ведет дело к тому, чтобы Тайвань сам был заинтересован в присоединении, так сказать, к большой континентальной прародине", — заключил эксперт.

Фото: navy.mil/ Lance Corporal J.J. Harper(Creative Commons CC0 License)