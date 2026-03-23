Дорожники
© https://www.mos.ru/news/item/158474073/
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 14:50

Ямы уйдут в прошлое: в Московской области полным ходом готовят реконструкцию магистралей

В Московской области на 2026 год запланирована масштабная программа обновления дорожной сети, охватывающая свыше 220 километров полотна. Работы пройдут в рамках государственного проекта "Инфраструктура для жизни" и затронут 29 муниципальных образований региона. Специалисты предприятия "Мосавтодор" приступят к восстановлению более 50 участков магистралей, включенных в опорную сеть. Эти маршруты обеспечивают значительную долю транспортных потоков как для частных пассажиров, так и для грузовых перевозок.

Масштабы ремонтной программы

Реализация дорожных мероприятий направлена на приведение покрытия в нормативное состояние, что позволит снизить аварийность и повысить пропускную способность региональных трасс. Большая часть запланированных работ сосредоточена на объектах, интенсивно используемых в повседневной жизни жителями Подмосковья. Программа охватывает наиболее изношенные участки, требующие не просто ямочного ремонта, а полной замены полотна.

Техническое обновление коснется как оживленных шоссе, так и подъездных дорог, связывающих отдаленные населенные пункты с крупными транспортными узлами. Подход к выбору объектов базируется на данных мониторинга состояния инфраструктуры и интенсивности движения транспорта. Строительные бригады уже распределяют технику и ресурсы для своевременного начала активной фазы работ в текущем сезоне.

Масштабные вложения в региональную сеть призваны повысить связность территорий, что критически важно для развития экономики области. Подобные проекты в долгосрочной перспективе оптимизируют временные затраты на логистику грузов и передвижение граждан внутри муниципальных округов. Инженерные решения будут направлены на обеспечение длительного ресурса эксплуатации обновленных участков.

Ключевые магистрали и участки

Список приоритетных объектов включает в себя трассы с высокой социальной значимостью, среди которых Володарское, Егорьевское, Можайское и Носовихинское шоссе. Также в план включены Осташковское, Фряновское и другие направления, такие как Старое Ярославское и Старое Симферопольское шоссе. Подробный перечень охватывает наиболее востребованные транспортные коридоры.

"Регулярное обновление дорожной опорной сети является фундаментом для устойчивого развития городских округов. Протяженные участки, вроде подъездных путей в Волоколамском и Егорьевском районах, требуют особенно тщательного планирования и контроля качества исполнения. Когда мы говорим о реконструкции 220 километров, важно учитывать не только асфальтирование, но и сопутствующую инфраструктуру. Это позволяет значительно улучшить условия передвижения для тысяч людей ежедневно, оптимизируя логистические цепочки внутри региона".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Среди наиболее протяженных отрезков, где пройдут серьезные работы, выделяются трасса "Лотошино — Суворово — Клин" в Волоколамском округе длиной 16,7 километра. Также внимание уделено участку "Поминово — Коробята — Запутное" в Егорьевском округе с протяженностью 14,8 километра. В программу вошли 13,7 километра дороги "Егорьевск — М-5 "Урал"" в Коломне и 12,2 километра магистрали "Панино — Малино" на территории Раменского округа.

Оценка транспортного значения

Региональная опорная сеть выступает связующим звеном, обеспечивающим функционирование пассажирских перевозок между крупными городами и сельскими территориями. Замена старого покрытия на современный асфальтобетон способствует безопасности передвижения в любых погодных условиях. Муниципальные власти рассчитывают, что выполненные работы ощутимо разгрузят наиболее узкие участки дорог в периоды пиковых нагрузок.

Эффективность дорожных работ оценивается не только скоростью их выполнения, но и последующим качеством эксплуатации покрытия в течение нескольких лет. Модернизация инфраструктуры в 29 муниципалитетах создает базу для комфортного сообщения между отдаленными частями Московской области. Реализация данных планов станет значимым шагом в развитии транспортного каркаса региона в ближайшие месяцы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

