Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гортензия
Гортензия
© commons.wikimedia.org by Hectonichus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 9:41

Подкормил гортензии этим раствором — и соцветия стали в три раза крупнее: жаль, что не знал раньше

Подкормка гортензий после цветения помогает кустам подготовиться к зиме — Николай Артемьев

Гортензии — одни из самых эффектных садовых растений, но чтобы их пышное цветение радовало весь сезон, кустам необходимо полноценное питание. Недостаток питательных веществ быстро сказывается на окраске и размере соцветий: листья бледнеют, побеги становятся тоньше, а цветы мельчают. Чтобы этого не происходило, важно соблюдать грамотный график подкормок, учитывающий фазы роста растения.

"Гортензия отзывчива на питание, но не терпит перекормов — баланс здесь важнее всего", — подчеркнул агроном Николай Артемьев.

Подкармливать кусты следует несколько раз за сезон: весной, в период активного роста, во время бутонизации и после цветения. Каждый этап требует особого набора элементов — от азота для наращивания зелени до калия и фосфора для пышного цветения.

Сравнение

Этап подкормки Основные элементы Действие Важно помнить
Начало вегетации Азот, фосфор, калий Стимулирует рост побегов и листвы Избыток азота задерживает цветение
Рост побегов Микроэлементы Укрепляют корни и закладывают бутоны Используйте только водорастворимые удобрения
Бутонизация Фосфор, калий Обеспечивает обильное цветение Не добавляйте азот в этот период
После цветения Фосфор, калий Восстанавливает растение после сезона Подкормка подготавливает куст к зиме

Советы шаг за шагом

  1. Начало сезона (появление листьев).
    При первой подкормке гортензиям нужен азот, чтобы запустить рост зелёной массы. На каждый куст вносится:
    • азот — 30 г;
    • суперфосфат — 40 г;
    • сернистый калий — 30 г.
    Эти элементы можно заменить горстью азофоски, которую вносят под перекопку или добавляют в приствольный круг.

  2. Через 10-14 дней после первой подкормки.
    Кусты проливают водорастворимым удобрением с микроэлементами (бор, цинк, железо, марганец). Это помогает активировать обмен веществ и поддерживает здоровый рост.

  3. Начало роста побегов.
    Повторно вносят водорастворимые микроэлементы. Хорошо подходят готовые смеси для декоративных кустарников — их легко развести в воде и полить растения.

  4. Период бутонизации.
    Гортензиям требуется повышенное количество фосфора и калия:
    • суперфосфат — 60-80 г;
    • сернокислый калий — 40-50 г.
    Спустя две недели можно снова пролить куст жидким удобрением с микроэлементами — это продлит цветение.

  5. После цветения.
    Завершающая подкормка направлена на восстановление растения:
    • суперфосфат — 30-40 г;
    • калий (сульфат или сернокислый) — 30 г.
    Этот состав помогает побегам вызреть и подготовиться к зиме.

Ошибка-последствия-альтернатива

  • Ошибка: внесение азотных удобрений во время цветения.
    Последствие: куст идёт в рост, но не формирует соцветий.
    Альтернатива: использовать только фосфорно-калийные препараты.

  • Ошибка: частые подкормки без контроля состояния почвы.
    Последствие: переизбыток солей, пожелтение листвы.
    Альтернатива: проводить анализ почвы и чередовать минеральные и органические удобрения.

  • Ошибка: полив по сухой земле.
    Последствие: ожоги корней и плохое усвоение питательных веществ.
    Альтернатива: поливать кусты за день до подкормки.

  • Ошибка: пренебрежение микроэлементами.
    Последствие: замедление роста и блеклая окраска цветков.
    Альтернатива: использовать комплексные удобрения с бором, магнием и железом.

А что если…

А что если почва на участке бедная и гортензии выглядят вялыми? Можно дополнительно использовать органические растворы — например, настой коровяка или травы, разведённый в соотношении 1:10. Органика не только питает, но и улучшает структуру почвы.

Если же куст растёт на кислой почве (что гортензия любит), для усиления окраски соцветий можно внести немного сульфата алюминия — он помогает добиться ярко-голубого оттенка цветков. Однако делать это нужно аккуратно, чтобы не изменить кислотность слишком сильно.

FAQ

Как часто подкармливать гортензии?
Достаточно 4 раз за сезон: весной, при росте побегов, во время бутонизации и после цветения.

Можно ли использовать универсальные удобрения для сада?
Можно, если они содержат фосфор и калий. Но лучше выбирать смеси специально для гортензий — они учитывают кислотность почвы.

Стоит ли подкармливать гортензии осенью?
Да, лёгкая фосфорно-калийная подкормка помогает кустам перезимовать без повреждений.

Можно ли заменить минеральные удобрения органическими?
Да, но органику стоит применять с осторожностью, чтобы не "перекормить" растения.

Мифы и правда

  • Миф: гортензии растут без подкормок.
    Правда: без регулярного питания цветение становится скудным и кратковременным.

  • Миф: достаточно один раз весной внести удобрение.
    Правда: питание нужно на всех стадиях — от роста побегов до подготовки к зиме.

  • Миф: калий можно заменить поваренной солью.
    Правда: соль губит корни растений и разрушает структуру почвы.

Плюсы и минусы подкормок

Плюсы Минусы
Обильное и длительное цветение Риск перекорма при неправильных дозировках
Повышение устойчивости к болезням Необходим контроль кислотности почвы
Укрепление корневой системы Требует регулярного внесения
Яркие, крупные соцветия Нельзя применять на сухую землю
Повышение зимостойкости Нужен точный расчёт доз

Исторический контекст

Гортензия пришла в Европу из Японии в XVIII веке. Вскоре растение стало популярным украшением садов аристократов. Уже тогда садоводы заметили, что цвет соцветий напрямую зависит от состава почвы и удобрений.

Во Франции и Англии гортензии подкармливали золой и костной мукой, чтобы усилить цветение, а в России их начали выращивать в конце XIX века. Сегодня селекционеры вывели десятки сортов — от белоснежных до пурпурных, и все они требуют тщательного ухода и сбалансированного питания.

Три интересных факта

  1. Гортензия может менять цвет в зависимости от кислотности почвы: на кислой она голубая, на щелочной — розовая.

  2. Название "гортензия" происходит от латинского Hydrangea, что переводится как "сосуд с водой" — растение действительно любит влагу.

  3. В Японии гортензия считается символом искренних чувств и используется в национальных церемониях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Янтарная кислота помогает укрепить иммунитет растений зимой — биологи сегодня в 9:09
Не использую никакие химикаты зимой — опрыскиваю листья этим простым раствором, и вредителей нет

Зимой уход за комнатными растениями требует особого внимания. Узнайте, как правильно поливать и подкармливать цветы, чтобы они не только пережили холод, но и продолжали радовать вас своим внешним видом.

Читать полностью » Папоротник требует постоянной влажности почвы — специалисты по растениям сегодня в 8:42
Поливаю каждый день — и они только растут: 5 влаголюбивых растений для дома

Названы 5 неприхотливых комнатных растений, которые не боятся перелива и даже любят влагу. Подойдут тем, кто часто заливает свои цветы.

Читать полностью » Укоренение кротона возможно в воде или рыхлом субстрате с углём — Елена Громова сегодня в 8:41
Срезала макушку кротона и чуть не испортила всё: теперь делаю иначе — корни появляются за 3 недели

Укоренить кротон сложно, но возможно: достаточно правильно выбрать время, обрезать макушку и создать тепло и свет. Узнайте, как превратить один побег в новое эффектное растение.

Читать полностью » Лимонная кислота улучшает усвоение микроэлементов и повышает урожай овощей — Ирина Лебедева сегодня в 7:41
Не покупаю дорогие удобрения: обычная лимонка спасла рассаду от гибели

Лимонная кислота способна не только чистить чайники, но и спасать растения. Узнайте, как применять её для овощей и ягод с максимальной пользой.

Читать полностью » Ботаник Лу Сидей: недотрога гибнет при температуре ниже +10 °C сегодня в 7:15
Думал, недотрога — однолетник, а оказалось, можно сохранить куст и не покупать рассаду весной

Не спешите прощаться с недотрогой! Узнайте, как сохранить это тропическое чудо в вашем доме зимой и продлить его цветение до весны.

Читать полностью » Осенняя обработка деревьев проводится после листопада до наступления устойчивых морозов — Андрей Соловьёв сегодня в 6:41
Беру всего 2 средства и обрабатываю сад осенью — деревья зимуют без болезней и морозобоин

Как правильно обработать сад осенью, какие растворы выбрать и почему эта процедура важна для будущего урожая. Практическое руководство по подготовке деревьев к зиме.

Читать полностью » Аарон Стейл: смешивание живых и пластиковых кустов вызывает гниль сегодня в 6:09
Думала, что "пластик в саду" — это безвкусица, но результат заставил меня пересмотреть мнение

Искусственные растения во дворе — гениальный лайфхак или дизайнерская ошибка? Эксперты объяснили, когда подделка работает, а когда лучше выбрать настоящую зелень.

Читать полностью » Садовые дорожки из гравия подходят для временных тропинок и вспомогательных зон — Сергей Громов сегодня в 5:41
Сделал дорожку своими руками без цемента и инструментов — и теперь соседи просят повторить

Как выбрать материал для садовых дорожек: камень, плитка, дерево, бетон и другие решения. Узнайте, какой вариант подойдёт именно вашему участку.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Мальдивы, Италия и Япония названы самыми популярными направлениями для медового месяца
Авто и мото
Госуслуги Авто помогают водителям оформлять европротоколы и штрафы — Госуслуги
СФО
В Ханты-Мансийске пропали лыжи Устюгова на тренировке, полиция начала проверку — УМВД по ХМАО
Питомцы
Кошка выбирает дистанцию, чтобы чувствовать контроль — зоопсихологи
Дом
Самое ипотечное поколение в России: миллениалы интересуются ипотекой чаще всех
Садоводство
Квилентия Уингфилд-Аксим: тупой инструмент ускоряет гниение срезанной капусты
Еда
Домашняя засолка селёдки получается нежной за 48 часов — повар
Красота и здоровье
Польза свекольного сока усиливается при сочетании с морковным или яблочным соком — Алексей Волков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet