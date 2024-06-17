Подход России в вопросе Украины достаточно ясен и последователен, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что этот подход широко известен в Киеве, включая господина Дмитрия Кулебу.
На вопрос о возможном участии России в следующей конференции по Украине осенью, Песков ответил, что позиция России была ясно изложена на встрече президента Владимира Путина с руководящим составом МИД.
Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что следующая международная конференция по Украине должна помочь в разрешении конфликта, и на мероприятие будет приглашена Россия.
В июне Швейцария провела конференцию недалеко от Люцерна, в которой приняли участие 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. На конференции не присутствовали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва.
Швейцария не направила приглашения для участия на саммите России.
В Кремле заявили, что искать решение украинского конфликта без участия России является неразумным и безнадежным подходом.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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