Мороз придёт, когда хозяев не будет: одна забытая мелочь на даче может обернуться дорогим ремонтом

Осенью загородный дом быстро показывает слабые места. Днём ещё может держаться сухая погода, а ночью уже берёт мороз, и тогда любая трещина, забитый жёлоб или капля в трубе вспоминаются очень быстро. У знакомых это обычно начинается с мелочи: листва забила водосток, на фасаде пошла новая трещина, а потом вода нашла дорогу туда, куда ей точно не надо. Поэтому перед холодами дом проверяют не по одному пункту, а сразу по нескольким, от крыши до септика и участка вокруг. Если сделать всё вовремя, зима проходит спокойнее и без лишней беготни.

"Осенью хозяину дома нужно смотреть не только на заметные поломки, но и на мелочи, которые зимой быстро вырастают в большие расходы. Водосток, трещина у фундамента, слабый прижим окна или подсос воздуха в системе отопления потом оборачиваются сыростью, промерзанием и лишним ремонтом. Поэтому сначала проверяют оболочку дома, а уже потом всё остальное. Если где-то есть сомнения, лучше не тянуть до снега и льда". строитель Михаил Волков

Крыша, водостоки и фасад

Начинать осеннюю подготовку дома логично с крыши и фасада. До снега и наледи лучше успеть осмотреть кровлю, проверить смещённые или повреждённые элементы, а также места примыкания труб и других конструкций. На скатной крыше ещё стоит посмотреть снегоуловители или поставить их, если их нет: они снижают риск резкого схода снега и льда.

Не меньше внимания требуют жёлоба и водосточные трубы. Листья, ветки и другой мусор нужно убрать, чтобы вода не переливалась и не шла по стенам. Полезно проверить крепления и понять, куда уходит вода после выхода из водостока: лучше, когда она отводится подальше от фундамента. Для частного дома это не мелочь, а нормальная защита от лишней влаги.

После этого смотрят фасад, фундамент и отмостку. Небольшие трещины не всегда означают беду, но если они появились недавно, растут или их становится слишком много, откладывать уже нечего. Вода в такие места попадает охотно, а при замерзании расширяет повреждение. Если рядом есть дренажные канавы, ливнеприёмники или решётки, их тоже очищают от листьев и земли.

Для этой части дома удобно сразу пройтись по проблемным местам, где скапливается влага, чтобы не ловить сырость уже в морозы. Снаружи всё обычно выглядит терпимо, но внутри дома зимняя вода быстро находит слабый шов или щель. И именно осенью такие вещи видно лучше всего.

Отопление и котёл

В загородном доме отопление нельзя оставлять "на потом", потому что он остывает быстрее квартиры. Если система встанет в мороз, под ударом окажется не только комфорт, но и трубы с другими коммуникациями. Поэтому проверку запускают до устойчивых холодов и смотрят, как дом выходит на рабочий режим.

Нужно убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно. Если низ батареи холодный, а верх горячий, в системе может быть воздух. Когда есть кран Маевского и хозяин умеет им пользоваться, воздух стравливают самостоятельно, а в других случаях лучше позвать специалиста. Заодно проверяют давление, смотрят на расширительный бак и группу безопасности, а также ищут влажные следы возле труб, коллекторов и насоса.

Если в доме газовый котёл, перед сезоном проверяют запуск отопления, давление, ошибки на дисплее, подтёки и посторонние звуки. Ещё смотрят, когда котёл последний раз обслуживали, и отдельно оценивают вентиляционные каналы и дымоход. Для печи или камина порядок похожий: перед первым розжигом осматривают дверцы, заслонки и видимые участки дымохода, а при трещинах или плохой тяге вызывают специалиста.

Перед морозами полезно проверить приборы, которые отвечают за расчёт и контроль тепла, если они есть в системе дома. В частном жилье сбой отопления быстро превращается в холод по всем помещениям, и потом это уже не исправить одной настройкой. Поэтому сезонный запуск тут лучше не откладывать.

Вода, трубы и канализация

Вода в частном доме — один из самых уязвимых пунктов. Замёрзшая жидкость способна повредить не только трубы, но и фильтры, насосы, сантехнику. Поэтому осматривают всё, до чего можно добраться: трубы, соединения, подводки к смесителям, стиральной и посудомоечной машине, а также участки рядом с наружными стенами и в неотапливаемых помещениях.

Отдельно проверяют наружный водопровод. Сезонные уличные трубы, шланги и систему полива, если они не рассчитаны на зиму, нужно слить. Если стоят датчики протечки, у них проверяют батарейки, связь с хабом и уведомления в приложении. Это как раз та история, где одна забытая мелочь потом стоит дороже всей осенней проверки.

Если вода идёт из скважины или колодца, смотрят насос, автоматику, гидроаккумулятор и фильтры, а также место ввода воды в дом. Оголовок скважины и наружные коммуникации должны быть защищены от промерзания по устройству конкретной системы — утеплителем, греющим кабелем или утеплённой крышкой. Когда оборудование давно не обслуживали или давление воды стало прыгать без понятной причины, проблему лучше закрыть осенью.

Канализацию и септик тоже нельзя бросать до весны. Если системе нужна плановая откачка или обслуживание, удобнее сделать это до морозов, когда спецтехника ещё спокойно подъедет к участку. Осматривают крышки, трубы и доступные соединения, а если станция работает с насосами и компрессорами, проверяют и их.

"Самая частая ошибка — оставить наружные трубы и полив "как есть”, надеясь, что сильного мороза не будет. Но вода в сезонных шлангах, в подводках к уличным точкам и в плохо защищённых участках системы замерзает почти без шансов на удачу. Потом хозяин получает трещину, течь и лишнюю работу уже в холодный сезон. Осенью это решается намного дешевле и спокойнее". строитель Артём Кожин

Дом, участок и пустой сезон

Осенью проверяют не только сам дом, но и всё, что вокруг него. С участка убирают садовую мебель, текстиль и вещи, которые не рассчитаны на снег и мороз. Сезонную технику, вроде газонокосилки, готовят к долгому хранению по инструкции производителя, а все ёмкости, которые могут треснуть при замерзании, обязательно освобождают от воды.

На участке осматривают деревья рядом с домом, парковкой и проводами. Сухие или повреждённые ветви лучше убрать до снегопадов и сильного ветра, а крупные работы доверить специалистам. Дорожки, ступени, перила и наружное освещение тоже не стоит оставлять без проверки: зимой именно они чаще всего подводят первыми.

Если есть баня, бассейн, пруд или теплица, готовят и их. В бане и сауне сливают воду из системы и бака, проверяют печь, дымоход и утепление, а бассейн и фонтан консервируют по инструкции к конкретному оборудованию. Когда дом остаётся без постоянного отопления, перекрывают воду, отключают электроприборы, закрывают окна и двери, убирают продукты, которые могут привлечь животных, и при необходимости переводят отопление в режим защиты от замерзания.

На случай долгого отъезда полезно заранее сохранить контакты мастеров и аварийных служб, а ещё проверить сигнализацию и видеонаблюдение. Перед выездом лучше сфотографировать показания приборов и положение кранов и переключателей — весной это сильно экономит время. А если что-то пойдёт не так, номер 112 лучше держать под рукой, а не искать в сугробе.

FAQ

Когда лучше начинать подготовку загородного дома к зиме?

До устойчивых холодов и первых серьёзных заморозков. Тогда есть время спокойно проверить крышу, трубы, отопление и участок, а не чинить всё уже по снегу.

Что проверять в первую очередь?

Сначала крышу, водостоки, фасад и отопление. Потом — воду, канализацию, электрику и всё, что может замёрзнуть или дать протечку.

Нужно ли сливать воду из уличных шлангов и сезонных труб?

Да, если они не рассчитаны на зиму. Иначе вода замёрзнет и может повредить сам шланг, трубу или соединения.

Что делать, если дом на зиму остаётся пустым?

Перекрыть воду, слить опасные участки системы, отключить лишние электроприборы, закрыть окна и двери, проверить сигнализацию и оставить контакты аварийных служб.

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