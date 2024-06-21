В Ростове-на-Дону произошло возгорание на складе материально-технического снабжения МВД. Инцидент случился на улице Вятской, где расположена Северо-Кавказская база хранения ресурсов ведомства. Площадь пожара локализована на 700 кв м.
По информации регионального главка МЧС, пожар удалось локализовать на площади 700 квадратных метров. В тушении задействованы 68 человек и 25 единиц техники. Угрозы распространения огня на соседние объекты нет.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. Он также подтвердил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Очевидцы рассказывают, что перед началом пожара был слышен громкий хлопок. Столб дыма виден из нескольких районов города. Некоторые свидетели утверждают, что у горящего здания обрушилась крыша.
Местные СМИ сообщают, что пожар начался около 17:00 по московскому времени. Власти города и спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.
Подобные инциденты случаются и в других регионах: Недавно в Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, а в московском районе Новогиреево произошел крупный пожар на территории бывшего машиностроительного завода.
Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) М
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