В Тюмени был задержан человек, напавший с бутылками с зажигательным содержимым на храм во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики. О происшествии рассказано на официальном сайте УМВД России по региону.

Случай с пожогом храма произошёл 3 июня. Неопознанный мужчина приехал к храму, после чего начал закидывать его коктейлями Молотова. В конце концов он уехал на своём велосипеде в непонятном направлении. Сообщается, что во время атаки на храм ни один человек не пострадал. Само возгорание удалось остановить.

После того как мужчина сбежал, правоохранительные органы разыскали его по горячим следам. Сейчас содеянное нарушителем рассматривается полицией. Как оказалось, гражданину 43 года.

Подобное происшествие случилось и в Московской области. Человек, который числился в психиатрической больнице аж 20 лет, решил атаковать храм Петра и Павла в Сергиевом Посаде. Он заявился в столовую, где зарезал сотрудницу храма. Как позже выяснилось, в этом храме много лет работала его мать. Люди из храма порой даже приносили еду для мужчины.

Помимо храмов, поджогу также подвергаются и другие здание. Злоумышленник Илья Бабурин из Новосибирска решил поджечь военкомат, за что впоследствии получил 25 лет в тюрьме. Позже выяснилось, что он пытался добиться подрыва обороноспособности и экономической безопасности.

Фото: Flickr / Rob Swystun (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)