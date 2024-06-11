Депутат, представляющий Госдуму от крымского региона и являющийся членом комитета по безопасности, Михаил Шеремет выразил мнение, что отмена администрацией США запрета на поставки оружия националистическому батальону "Азов"* можно рассматривать как поддержку фашизма.



По информации газеты Washington Post, ссылаясь на данные госдепартамента, администрация США отменила ограничения на поставки оружия батальону "Азов"*, который был осмотрен на предмет соответствия нормам закона Лихи.



Согласно данным издания, госдепартамент заявил, что не нашел доказательств серьезных нарушений прав человека со стороны боевиков.



Михаил Шеремет отметил, что такое решение можно трактовать как поддержку идеологий фашизма, которые представляют угрозу для жизни всего человечества, и героизацию нацизма. По его мнению, это отражает политику лживой американской демократии и ее принципов.



Он добавил, что США в прошлом также негласно поддерживали Гитлера во время Второй мировой войны в своих интересах и лишь в последний момент присоединились к борьбе против него вместе с Советским Союзом.



Депутат предположил, что американцы могут вновь оказаться на Украине, чтобы "добить ее", когда ситуация станет опасной. Однако он выразил уверенность в том, что в этот раз Украина не даст себя побить, так как ее силовые структуры фиксируют и документируют все преступные действия со стороны западных политиков.



Ранее в США действовал запрет на оказание поддержки "Азову"* из-за нацистской идеологии и деятельности, но уже в прошлом году Washington Post сообщила о том, что эта норма потеряла свою эффективность.



По словам конгрессмена Пола Госара, запрет стал менее жестким после того, как боевики из "Азова"* были интегрированы в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также приняли участие в формировании спецподразделения "Кракен" и 3-й отдельной штурмовой бригады.

* - Признана террористической организацией и запрещена на территории России. ﻿

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