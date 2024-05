Заявления бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу и экс-чиновников из совета по нацбезопасности США Ричарда Хукера и Ханса Биннендейка в материале для журнала Foreign Affairs гласят, что страны Европы, в случае уменьшения поддержки со стороны Соединенных Штатов, могут стать менее склонными оказывать помощь Украине.

По мнению источников, в случае возможного возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа он может вывести страну из НАТО. Однако, по мнению бывших чиновников, Трамп может ослабить альянс, сохраняя членство в нем, путем сокращения финансирования, вывода войск из Европы и блокировки важных решений в совете НАТО.



В публикации отмечается, что если американская администрация при Трампе ослабит или прекратит свои обязательства по обороне в отношении Европы, страны континента могут почувствовать себя более уязвимыми и, возможно, будут менее склонны направлять важное военное оборудование в Украину.

Авторы статьи полагают, что в случае сокращения помощи со стороны Запада, Киев может быть вынужден пойти на переговоры с Россией. Они считают, что без американского лидерства и поддержки альянс потеряет значительную часть своего военного преимущества перед Россией, что создаст сложности в поддержании единства между его членами. Бывшие чиновники предупреждают, что эти проблемы могут усугубить риски конфликта между НАТО и Россией.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/U.S. Department of State (the image is in the public domain)