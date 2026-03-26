Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина в инвалидной коляске

Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:13

Рука помощи стала ощутимее: бюджет Подмосковья выделил солидные средства на поддержку опекунов

Правительство Московской области увеличило финансирование программы социальной поддержки граждан, осуществляющих уход за инвалидами на дому. С начала 2026 года на эти цели из регионального бюджета уже перечислено более 140 миллионов рублей. Общий объем ассигнований, заложенных в бюджет на текущий год для реализации данной меры, составляет 881 миллион рублей. Выплаты направлены на помощь совершеннолетним жителям региона в возрасте до 65 лет, которые взяли на себя обязанности по уходу за людьми с инвалидностью первой или второй группы.

Масштабы финансовой поддержки

Региональные власти планомерно наращивают инвестиции в социальный сектор, чтобы обеспечить достойные условия для граждан, нуждающихся в постороннем уходе. Направление дополнительных 140 миллионов рублей стало частью системной стратегии по социальному обеспечению уязвимых категорий населения в Подмосковье. Программа позволяет существенно компенсировать финансовые издержки тем, кто посвящает свое время уходу за близкими.

Бюджетная нагрузка по данной статье расходов распределена равномерно на весь календарный период. В общей структуре социальных трат Московской области показатель в 881 миллион рублей является одним из ключевых для поддержки домашнего ухода. Это позволяет не только сохранять текущие охваты, но и вовлекать новых получателей помощи в систему государственного социального содействия.

Условия получения выплат

Претендовать на получение помощи может строго определенная категория жителей, зарегистрированных на территории Московской области. Основными критериями выступают возрастное ограничение (от 18 до 65 лет) и наличие документально подтвержденной инвалидности первой или второй группы у подопечного. Процедура оформления максимально упрощена для удобства граждан.

"Поддержка лиц, осуществляющих уход за инвалидами, является приоритетной задачей для муниципальных ведомств в Московской области. Мы стремимся минимизировать бюрократическую нагрузку, предоставляя возможность дистанционного оформления через цифровые платформы. Такие выплаты служат важным стимулом для сохранения семейных форм ухода, которые психологически комфортнее для людей с инвалидностью. Эффективность программы подтверждается стабильным спросом и ежегодным выделением целевых лимитов из регионального бюджета".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Подача заявления происходит полностью в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Подобный подход исключает необходимость личного посещения ведомств, что особенно важно для людей, занятых уходом и ограниченных во времени. Информационные системы автоматически проверяют соответствие заявителя установленным параметрам программы.

Комплексный подход к реабилитации

Помимо прямой материальной помощи, подмосковное правительство развивает сеть реабилитационных центров и дополнительных услуг для людей с ограниченными возможностями. Интеграция различных программ позволяет создать единое пространство поддержки, где финансовые выплаты дополняются медицинским и психологическим сопровождением. Это формирует устойчивую базу для повышения качества жизни получателей услуг.

Развитие социальной инфраструктуры в регионе постоянно адаптируется под актуальные нужды населения. Эксперты отмечают, что комбинация прямых выплат и доступа к услугам социальной реабилитации дает наиболее выраженный эффект. Таким образом, область продолжает удерживать лидерские позиции по уровню охвата мерами поддержки жителей, требующих особого внимания государственных институтов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet