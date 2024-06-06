В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал свою точку зрения вице-президент Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо. Он считает, что поддержка БРИКС будет решающей для восстановления энергосистемы страны.
Он выразил надежду на скорейшее осуществление данного момента, поскольку Венесуэла, находясь в конфликте между силами, стремящимися к дезинтеграции государств, придерживается принципов построения многополярного мира и возникновения новой экономической и финансовой структуры.
Важность сотрудничества с БРИКС подчеркнул вице-президент, подчеркнув, что поддержка от данного блока является необходимой для восстановления Венесуэлы, финансирования восстановительных работ в энергетической сфере и укрепления платежных систем.
Он утверждает, что именно это является путем для стран БРИКС.
Венесуэла заявила о своем желании вступить в расширенный состав БРИКС к 2023 году. Президент страны Николас Мадуро объявил о намерении присоединиться к организации на саммите в России в 2024 году.
Под председательством России, начавшимся 1 января, в БРИКС было определено приближающееся год. Завершившийся процесс вхождения новых участников — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, к которым теперь присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Под эгидой России в БРИКС проводится созидательная работа с целью задействования большого числа сторон в интересах справедливого мирового развития и обеспечения безопасности. В ходе своего председательства Россия планирует организовать более 200 мероприятий политического, экономического и общественного характера.
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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