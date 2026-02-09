Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Подарки на 14 февраля: что подарить ей и ему?
© unsplash.com by Icons8 Team is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:30

Что подарить на 14 февраля: идеи 2026 для него и для неё

Февраль — самый короткий месяц в году, но именно на него выпадает максимум ответственности за создание романтического настроения. Поиск подарка на 14 февраля часто превращается в квест между "хочется удивить" и "главное, чтобы пригодилось".

В 2026 году тренды диктуют отказ от пластиковых сердец в пользу подарков-впечатлений и эстетичных вещей, которые добавляют уюта в общие будни. В этом гиде мы собрали идеи, которые помогут вам выразить чувства без лишних слов: от технологичных гаджетов для пар до атмосферных мелочей, создающих тот самый вайб.

Содержание гида:

Подарки на День святого Валентина для неё

Редакция NewsInfo.Ru изучила популярные тренды и составила для Вас небольшой список.

Набор для слепка рук

Ваше прикосновение, застывшее в вечности. Идеальный способ провести вечер вдвоем и создать уникальный арт-объект для интерьера.

Скриншот с сайта Ozon
  • Рейтинг: 4.9
  • Артикул Ozon: 948821374
  • Цена (на момент написания статьи): 1377 рублей

Фото-конструктор Mozabrick

Медитативное хобби для двоих. Соберите любое ваше селфи в стиле пиксель-арт, а если надоест — просто пересоберите его в новую картину.

Скриншот с сайта Wildberries
  • Рейтинг: 4.9
  • Артикул WB: 13097901
  • Цена (на момент написания статьи): 4995 рублей

Мини-принтер для смартфона

Карманная магия для сохранения моментов. Печатайте любимые кадры прямо с телефона и украшайте ими холодильник или мудборд.

Скриншот с сайта Wildberries
  • Рейтинг: 4.9
  • Артикул WB: 535385260
  • Цена (на момент написания статьи): 1005 рублей

Безошибочные подарки на 14 Февраля

Как рассказала NewsInfo.Ru эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева, в этикете существует перечень предметов, которые считаются безупречными для дарения. По её словам, к ним относятся красиво оформленные сладости из кондитерской, предметы антиквариата и музыкальные наборы.

"Это не значит, конечно, что вот мы дарим только эти предметы и все, но вот конкретно есть предметы, которые считаются такими максимально безопасными, они совершенно точно не вызовут какого-то негатива", — сказала она.

Специалист добавила, что хорошим вариантом станут альбомы по истории моды или музеям мира. При этом важно избегать литературы, которая может быть воспринята двояко, например, пособий по похудению. Она также рекомендовала обратить внимание на подарки-впечатления, такие как совместные фотосессии.

Подарки на День святого Валентина для него

Автомобильный пылесос

Идеальный порядок в салоне без поездок на мойку. Мощный гаджет, который легко справляется с пылью в самых труднодоступных местах.

Скриншот с сайта Ozon
  • Рейтинг: 5
  • Артикул Ozon: 3424207022
  • Цена (на момент написания статьи): 1841 рубль

Набор для приготовления настоек

Лаборатория вкуса прямо на кухне. Все необходимое, чтобы создать крафтовый напиток с авторским характером и удивить друзей.

Скриншот с сайта Wildberries
  • Рейтинг: 4.9
  • Артикул WB: 370566400
  • Цена (на момент написания статьи): 893 рубля

Перкуссионный массажер

Ваш личный физиотерапевт. Глубоко прорабатывает мышцы после спортзала или долгой работы за компьютером, мгновенно снимая зажимы.

Скриншот с сайта Wildberries
  • Рейтинг: 4.8
  • Артикул WB: 243400712
  • Цена (на момент написания статьи): 3325 рублей

Что категорически нельзя дарить на 14 Февраля?

Подарки с намеком на физические несовершенства могут ранить мужчину, отметила в беседе с NewsInfo.Ru специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

"14 февраля — это очень личный праздник. Деньги именно в денежном эквиваленте дарить не стоит. И, наверное, сертификаты на экстремальные мероприятия, если вы не уверены в состоянии здоровья человека", — отметила Коломацкая.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что подарить, если отношения только начались?

Выбирайте нейтральные, но приятные вещи: книгу, качественный шоколад или поход в кино/кафе.

Как оригинально упаковать подарок?

В 2026 году актуальна эко-упаковка: крафтовая бумага, сухоцветы и джутовая нить вместо пластиковых бантов.

Стоит ли дарить цветы на 14 февраля?

Цветы — отличное дополнение, но в этот день цены на розы взлетают. Попробуйте альтернативу: сухоцветы или горшечные растения.

Помните, что лучший подарок — это внимание и время, проведенное вместе. Желаем вам теплого и душевного праздника!

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

